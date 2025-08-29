De asemenea, ajutorul se poate acorda și persoanelor aflate în concediu pentru creșterea copilului, până la vârsta de doi ani, sau până la șapte ani în cazul copilului cu handicap, dacă înainte de concediu acestea erau asigurate obligatoriu. În plus, beneficiarul poate fi și un membru de familie care nu avea calitatea de asigurat sau pensionar la data decesului.

În cazul decesului asiguratului, pensionarului sau al persoanei aflate în concediu pentru creșterea copilului, ajutorul de deces se acordă unei singure persoane care a suportat cheltuielile de pe urma decesului.

Această persoană poate fi soțul, copilul, părintele sau o persoană fizică ori juridică care dovedește că a plătit pentru a organiza înmormântarea. Dacă decesul survine unui membru de familie neasigurat, ajutorul se acordă asiguratului, pensionarului sau persoanei aflate în concediu pentru creșterea copilului.

Legea în vigoare definește ca membri de familie soțul/soția, copiii proprii, adoptați, aflați în plasament sau încredințați spre creștere și educare familiei, până la 18 ani sau până la 26 de ani dacă își continuă studiile. La categoria familie se încadrează și copiii care și-au pierdut capacitatea de muncă înainte de 18/26 ani, părinții, socrii și bunicii oricăruia dintre soți.

În cazul copiilor inapți pentru muncă, peste vârsta de 18 ani, ajutorul se acordă doar cu act medical care atestă incapacitatea și data apariției acesteia.

Cuantumul ajutorului de deces este egal cu valoarea câștigului salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului de asigurări sociale de stat. Practic, ajutorul de deces nu este o sumă fixă pentru totdeauna.

El se calculează în funcție de salariul mediu brut pe economie. Adică, este vorba despre media tuturor salariilor înainte de impozitare. Această valoare este stabilită de stat la începutul fiecărui an și este folosită pentru a calcula diferite prestații sociale, pensii și ajutoare, inclusiv ajutorul de deces.

În acest sens, sumele au crescut progresiv în ultimii ani:

în ianuarie 2023, ajutorul a fost de 6.789 lei pentru asigurați și 3.395 lei pentru membrii de familie neasigurați,

în ianuarie 2024, cuantumul a urcat la 7.567 lei, respectiv 3.784 lei,

în 2025, în perioada 1 ianuarie – 12 februarie, suma a rămas aceeași ca în 2024, dar începând cu 13 februarie, cuantumul ajutorului pentru asigurați a crescut la 8.620 lei , iar pentru membrii de familie neasigurați la 4.310 lei .

De asemenea, plata se face rapid. Conform regulamentului CNPP, plata se efectuează în termen de trei zile lucrătoare de la depunerea cererii, prin casa teritorială de pensii în raza căreia se află domiciliul persoanei decedate sau al solicitantului, după caz. Ajutorul poate fi cerut în termen de până la trei ani de la data decesului.

În ceea ce privește actele necesare, există trei scenarii, conform regulamentului Casei Naționale de Pensii Publice:

Dacă solicitantul este persoană fizică și decesul vizează asiguratul, pensionarul sau un membru de familie neasigurat, actele necesare includ:

cererea tip,

certificatul de deces,

actul de identitate al solicitantului,

documente care dovedesc calitatea de rudă,

dovada suportării cheltuielilor de înmormântare,

adeverințe școlare sau acte medicale, după caz,

declarații pe propria răspundere sau procuri speciale, dacă e nevoie.

Dacă solicitantul este persoană juridică și decesul vizează asiguratul, pensionarul sau persoana aflată în concediu pentru creșterea copilului, actele necesare includ:

cererea tip,

certificatul de deces,

împuternicirea persoanei juridice,

actele de identitate ale reprezentantului,

dovezi privind suportarea cheltuielilor,

alte documente, după caz.

În cazul decesului unui membru de familie neasigurat al asiguratului, pensionarului sau persoanei aflate în concediu, persoana juridică poate solicita ajutorul în baza:

cererii tip,

procurii speciale,

certificatului de deces,

documentelor care atestă calitatea de rudă,

dovezi privind suportarea cheltuielilor,

adeverințe școlare sau acte medicale,

contracte de prestări servicii,

extras de cont, după caz.

După plata ajutorului de deces, la sediul casei teritoriale de pensii, plătitorul trebuie să înscrie pe verso certificatului de deces original mențiunea „ACHITAT”, data, semnătura și ștampila. În cazul plății prin virament bancar sau mandat poștal, mențiunea va fi „PLĂTIT prin virament bancar/mandat poștal”, împreună cu data, semnătura și ștampila.

Practic, este un mod de a certifica oficial că ajutorul de deces a fost primit și înregistrat corect, pentru ca documentul să fie valid în orice situație ulterioară, de exemplu pentru controale sau clarificări legale.