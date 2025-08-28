Sectorul 2 va oferi sprijin suplimentar pentru plata facturilor la energie electrică persoanelor și familiilor cu venituri reduse. Mâine, în ședința Consiliului Local, primarul Rareș Hopincă va propune adoptarea unui proiect de hotărâre care completează măsurile de sprijin deja oferite de Guvern prin Ordonanța de Urgență nr. 35/2025.

“Ajutăm concret persoanele aflate în dificultate să facă față costurilor tot mai mari cu energia. Este o măsură de protecție prin care susținem demnitatea și siguranța celor mai vulnerabili locuitori ai Sectorului 2. Nimeni nu ar trebui să fie pus în situația de a alege între plata facturilor și alte nevoi esențiale.”, spune primarul Rareș Hopincă.

Persoanelor singure cu venit net lunar între 1.940 și 3.000 lei;

Familiilor cu venit net lunar pe membru între 1.784 și 2.547 lei.

Sprijinul va fi acordat în trei tranșe, în funcție de lunile acoperite, cu plăți programate pentru octombrie 2025, ianuarie 2026 și aprilie 2026.

Proiectul de hotărâre va fi supus votului în ședința Consiliului Local Sector 2 de mâine, 29 august 2025.

Cetățenii care doresc să beneficieze de sprijinul financiar pentru plata facturilor la energie electrică începând cu luna iulie 2025 trebuie să depună cererea în termen de 30 de zile de la punerea în funcțiune a aplicației EPIDS. După această perioadă, sprijinul se va acorda din luna depunerii solicitării, dacă sunt îndeplinite condițiile de eligibilitate.

Pentru cei care nu au acces la internet sau preferă o metodă clasică, cererea poate fi depusă direct la primăria localității de domiciliu sau reședință. Funcționarii publici vor oferi asistență pentru completarea formularelor, iar documentele vor fi transmise electronic în termen de trei zile.

O altă opțiune este depunerea cererii la oficiile poștale, unde angajații Poștei Române ajută la completarea și transmiterea formularului în sistemul electronic tot în cel mult trei zile. Această metodă este recomandată în special persoanelor din mediul rural sau celor vârstnice fără experiență digitală.

Indiferent de modul de depunere ales – online, la primărie sau prin poștă – toate cererile vor fi evaluate conform acelorași criterii de eligibilitate.