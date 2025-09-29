Instituția precizează că procesul de verificare și validare a cererilor a fost finalizat prin intermediul aplicației informatice EPIDS, iar plățile au fost deja efectuate către beneficiari.

„Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială (ANPIS), prin agențiile teritoriale a finalizat verificarea cererilor validate automat prin intermediul aplicației informatice EPIDS și s-au emis primele tichete de energie pentru plata facturilor aferente lunilor iulie și august 2025”, potrivit ANPIS.

În total, tranșa actuală acoperă 168.606 persoane care au primit tichete de energie în valoare de 16.741.800 lei. Sumele pot fi folosite strict pentru plata facturilor de energie electrică emise în perioada verii.

„Astăzi, încă 168.606 de români vulnerabili primesc sprijin pentru energie în valoare de 16,7 milioane lei pentru plata facturilor din iulie şi august. Împreună cu cei 274.541 de beneficiari din prima tranşă, vorbim de aproape 450.000 de români. Reamintesc că se poate aplica pentru voucherele de energie prin intermediul platformei epids.mmuncii.ro, la primării sau oficiile poştale. Informaţii suplimentare şi asistenţă, privind procesul de solicitare şi utilizare a tichetului de energie, se pot obţine şi la Call-center-ul ANPIS: 021.9309″, a scris ministrul Muncii pe pagina sa de Facebook.

Conform datelor transmise de ANPIS, înaintea acestei etape a existat un alt val de plăți. ANPIS a precizat că, în prima etapă, au fost plătite sumele aferente celor 274.541 de beneficiari de tichet de energie, în valoare totală de 27.384.900 lei.

„În prima etapă, au fost plătite sumele aferente celor 274.541 beneficiari de tichet de energie, în valoare totală de 27.384.900 lei”, conform sursei citate.

Astfel, cumulând cele două tranșe, peste 443.000 de persoane au beneficiat de tichete de energie pentru a-și achita facturile din lunile iulie și august. Programul este derulat la nivel național și se adresează gospodăriilor eligibile înregistrate în sistemul de sprijin social.

Pe lângă procesarea cererilor și virarea sumelor, ANPIS gestionează și un flux ridicat de solicitări prin call-center-ul propriu. Ministrul Muncii, Florin Manole, a precizat că doar într-o săptămână au fost primite 15.117 apeluri din partea cetățenilor care au dorit informații suplimentare despre tichetele de energie.

Acesta a mers personal la sediul call-center-ului și a transmis un mesaj pentru angajați. Ministrul Muncii a declarat că a fost la call-center-ul ANPIS, unde angajații răspund zilnic la mii de întrebări venite din toată țara. El a adăugat că le mulțumește acestora pentru munca depusă, pentru răbdare și profesionalism și a transmis că îi încurajează pe toți cetățenii eligibili să aplice pentru tichetele de energie.

„Am fost la call-center-ul ANPIS, acolo unde colegii noștri răspund zilnic la mii de întrebări de la oameni din toată țara. Le mulțumesc pentru munca lor, pentru răbdare și pentru profesionalism. Îi încurajez pe toți cetățenii eligibili să aplice pentru tichetele de energie”, a afirmat ministrul, citat de Agerpres.

Datele oficiale arată că 90% dintre apelurile primite au fost soluționate direct de operatori, ceea ce arată un nivel ridicat de eficiență al serviciului. Restul solicitărilor au necesitat redirecționare către departamentele de specialitate.

Programul tichetelelor de energie, gestionat de ANPIS, urmărește să reducă presiunea financiară asupra gospodăriilor cu venituri reduse. Sumele acordate lunar pot fi utilizate exclusiv pentru plata facturilor de electricitate, iar eligibilitatea este stabilită pe baza criteriilor de venit și de consum.

Prin aceste tranșe succesive, instituția continuă să asigure predictibilitate și stabilitate în sprijinirea celor care întâmpină dificultăți la plata utilităților. Datele centralizate confirmă că sprijinul ajunge la un număr mare de persoane, reflectând o acoperire națională a programului.