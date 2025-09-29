Adrian Teodorescu a arătat că centralele termice de apartament sunt printre cele mai mari surse de poluare urbană. El a explicat că, deși nu produc fum vizibil, acestea funcționează ca niște „țevi de eșapament” care elimină în atmosferă noxe periculoase.

„Evacuarea unei centrale termice de apartament este echivalentă unei țevi de eșapament. Chiar dacă nu vedem fumul, emisiile afectează aerul și sănătatea oamenilor”, a explicat Teodorescu.

În opinia sa, aceste emisii au un impact direct asupra calității aerului și asupra sănătății populației.

Șeful Termoenergetica a precizat că interdicția este inevitabilă și că va fi introdusă în următorii ani, în contextul obiectivelor europene privind reducerea emisiilor de carbon. El a subliniat că această schimbare va veni direct pe linie europeană și că nu este doar o decizie locală.

„Este o chestiune de ani până când aceste centrale vor fi interzise. Este inevitabil”, a afirmat el.

Directorul CMTEB a atras atenția că interdicția nu poate fi pusă în aplicare fără opțiuni viabile pentru încălzirea locuințelor. El a arătat că extinderea și eficientizarea rețelei de termoficare reprezintă singura alternativă solidă, însă acest lucru presupune investiții majore în conducte, centrale și infrastructură.

Potrivit acestuia, doar printr-un sistem unitar de încălzire centralele individuale pot fi înlocuite fără să fie afectați locatarii.

„Crearea unor sisteme unitare de încălzire presupune eforturi financiare și logistice, dar este singura cale prin care putem înlocui centralele individuale fără să afectăm locatarii”, a adăugat Teodorescu.

Directorul CMTEB a recunoscut că multe zone din București nu dispun de infrastructura necesară pentru termoficare. De aceea, tranziția trebuie pregătită gradual, cu implicarea autorităților, programe de informare și sprijin financiar pentru locatarii afectați. În lipsa unor soluții concrete, interdicția ar putea crea mai multe probleme decât rezolvă.

Măsura de interzicere a centralelor individuale face parte din planurile europene de reducere a emisiilor. Teodorescu a subliniat că succesul acestei tranziții depinde de modernizarea sistemului centralizat și de implicarea autorităților în susținerea populației. Doar astfel, Bucureștiul ar putea trece la un sistem de încălzire sustenabil, fără să sacrifice confortul cetățenilor.