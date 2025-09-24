Timișorenii racordați la sistemul centralizat de termoficare vor plăti facturi mai mari pentru încălzire și apă caldă începând din această iarnă. Decizia vine după ce Consiliul Local Timișoara a adoptat, în ședința de marți, un proiect de hotărâre prin care se reduce subvenția acordată companiei de termoficare Colterm de către Primărie.

Proiectul a trecut cu 14 voturi „pentru” – 13 din partea consilierilor USR și unul din partea consilierului AUR Ștefan Corban – în timp ce consilierii PSD și PNL au votat împotrivă.

Reprezentanții PSD au atras atenția că această măsură va afecta direct populația, întrucât costurile pentru gigacalorie vor crește, iar datoriile Colterm, în loc să scadă, s-au triplat în ultimii ani. Ei au argumentat că rolul administrației locale este de a sprijini cetățenii care nu își permit alte variante de încălzire, precum și instituțiile publice dependente de sistemul centralizat.

Viceprimarul Ruben Lațcău (USR) a explicat că reducerea subvenției este parte a unei strategii de modernizare a serviciului public. Acesta a spus că, pe măsură ce Primăria investește în rețele și în capacități noi pentru îmbunătățirea calității serviciului, este normal să scadă contribuția municipalității la plata facturilor.

El a menționat că, în prezent, subvenția acoperă 59% din prețul gigacaloriei, ceea ce înseamnă că pentru fiecare 10 lei plătiți de un consumator, Primăria achită 6 lei din fonduri publice. Propunerea administrației este ca acest raport să se reducă de la 6 lei la 4,5 lei, pentru a permite continuarea investițiilor.

„Am încercat în anii care au trecut, şi încercăm şi de acum încolo, tocmai de-asta avem acest proiect, să creştem calitatea serviciului public, să investim în reţele, să investim în capacităţi care să asigure un serviciu public cât mai de calitate. Pe măsură ce aceste investiţii se fac, este absolut normal să scadă cuantumul cu care Primăria susţine, lună de lună sau an de an, facturile sau subvenţia pentru cetăţeni. (…) Vorbim azi de o subvenţie care ajunge la 59% din preţul gigacaloriei. Practic pentru fiecare 10 lei pe care cineva îi are de plătit la termoficare, Primăria plăteşte 6 lei din banii tuturor timişorenilor, că nu vin din altă parte aceşti bani. Înţelegem nevoia de a avea un preţ cât de cât competitiv, tocmai de-asta propunerea e una de muta raportul de la 6 lei la 4,50”, a precizat viceprimarul Timișoarei.

În replică, consilierul local Roxana Iliescu (PSD) a criticat actuala conducere a Primăriei, susținând că în trei ani datoria Colterm aproape s-a dublat, ajungând la aproximativ 700 de milioane de lei, față de 350 de milioane în 2020. Ea a reamintit că neplata certificatelor de CO2 în doi ani consecutivi a atras amenzi considerabile, care acum se regăsesc în tabelul creanțelor.

„Aţi reuşit, în schimb, altceva legat de administrarea acestei societăţi Colterm, şi anume să dublaţi datoriile, în 3 ani de zile. Datoriile pe care Colterm le avea strânse în 2020, mă refer la datoriile istorice şi care erau undeva la 350 de milioane, dumneavoastră în 3 ani le-aţi dublat, au ajuns undeva la 700 de milioane. Ştiţi foarte bine ce s-a întâmplat cu cele două amenzi care au o pondere foarte mare şi care acum se regăsesc pe tabelul creanţelor. Mă refer la neplata certificatelor de CO2 în cei doi ani de zile, care au atras cele două amenzi colosale, pe care tot noi o să le plătim. (…) Cred că rolul administraţiei publice este de a sprijini timişorenii care nu au avut posibilitatea materială de a avea o altă opţiune de a se încălzi pe timpul iernii. Cred că avem o datorie faţă de aceşti timişoreni, şi nu numai, şi faţă de instituţii, de spitale, de şcoli, în condiţiile în care am trăit momentul istoric cu închiderea robinetului de gaz”, a afirmat Roxana Iliescu.

Conform noilor tarife, prețul de producție al energiei termice rămâne la 847,61 lei/MWh, însă prețul de facturare către populație crește la 466,19 lei/MWh, iar subvenția scade la 381,42 lei/MWh, fără TVA.

Practic, între noiembrie și martie, pentru un apartament cu o cameră factura va fi mai mare cu aproximativ 116 lei pe lună, pentru un apartament cu două camere creșterea va fi de circa 169 de lei, iar pentru trei camere de 232 de lei, cu TVA inclus.

Primăria Timișoara și-a justificat decizia prin nevoia de a continua investițiile în modernizarea sistemului de termoficare.

Reamintim că și alte orașe din țara au mai efectuat modificări ale prețului gigacaloriei.

Spre exemplu, operatorul de termoficare din Râmnicu Vâlcea a cerut ajustarea tarifelor la nivelul de 483,21 lei/MWh, respectiv 561,97 lei/Gcal, exclusiv TVA. Asta se traduce printr-un preţ de facturare către consumatorii racordaţi la reţeaua secundară majorat de la 531,21 lei/Gcal la 619,48 lei/Gcal. Pentru cei racordaţi la reţeaua principală, tariful va ajunge la 434,51 lei/Gcal, faţă de 370,69 lei/Gcal anterior.

Preţul gigacaloriei a crescut și în municipiul Iaşi, pentru prima oară după cinci ani. Utilizatorii casnici au ajuns să plătească aproape 300 lei/Gcal fără TVA, însă municipalitatea a menţinut o subvenţie de 60%. Pentru consumatorii non-casnici, tarifele au urcat la 590 lei/Gcal pentru racordarea directă la magistrale şi la 830 lei/Gcal pentru sistemul de distribuţie, fără posibilitatea de subvenţionare.

Și în Ploiești, Consiliul Local a aprobat o dublare a prețului gigacaloriei la începutul acestui an, valoarea ajungând la 350 de lei fără TVA.

Cât despre București, gigacaloria costă în capitala României 1.000 de lei, din care cetățenii plătesc 330 de lei, iar Primăria acoperă diferenţa de 670 de lei.