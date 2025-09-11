Preţul energiei termice furnizate în sistem centralizat în municipiul Râmnicu Vâlcea urmează să fie majorat începând cu luna septembrie, potrivit unui proiect de hotărâre iniţiat de administraţia locală, la solicitarea societăţii C.E.T. Govora S.A.

Proiectul va fi supus aprobării consilierilor locali vineri, într-o şedinţă extraordinară.

Conform documentaţiei înaintate Primăriei, operatorul de termoficare a cerut ajustarea tarifelor la nivelul de 483,21 lei/MWh, respectiv 561,97 lei/Gcal, exclusiv TVA, în baza Deciziei ANRE nr. 1313/25.06.2025. Preţurile actuale sunt de 313,30 lei/MWh, respectiv 364,36 lei/Gcal, pentru energia termică livrată în SACET sub formă de apă fierbinte.

Dacă proiectul va fi adoptat, facturile populaţiei vor creşte semnificativ. Astfel, preţul de facturare către consumatorii racordaţi la reţeaua secundară va urca de la 531,21 lei/Gcal la 619,48 lei/Gcal, iar pentru cei racordaţi la reţeaua principală tariful va ajunge la 434,51 lei/Gcal, faţă de 370,69 lei/Gcal cât a fost până acum.

Majorarea vine şi pe fondul schimbării cotei de TVA de la 5% la 21%. Pentru a diminua impactul asupra populaţiei, municipalitatea a anunţat că va creşte subvenţia acordată din bugetul local de la 52,50 lei/Gcal la 60,50 lei/Gcal.

Ultima majorare a tarifelor la energia termică în Râmnicu Vâlcea a avut loc la începutul anului.

Preţul gigacaloriei a crescut, pentru prima dată în ultimii cinci ani, în municipiul Iaşi, după ce proiectul iniţiat de administraţia locală a fost votat.

În urma votului, utilizatorii casnici au ajuns să plătească aproape 300 lei/Gcal fără TVA, însă municipalitatea a menţinut o subvenţie de 60%. Pentru consumatorii non-casnici, tarifele au urcat la 590 lei/Gcal pentru racordarea directă la magistrale şi la 830 lei/Gcal pentru sistemul de distribuţie, fără posibilitatea de subvenţionare.

Decizia a venit după două tentative eşuate în 2024, când lipsa unei majorităţi a blocat majorarea.

În prezent, sistemul centralizat de termoficare din Iaşi deserveşte aproximativ 21.000 de apartamente, cu aproape 8.000 mai puţine decât în 2017, precum şi peste 300 de instituţii publice şi persoane juridice.

La începutul anului, şi Consiliul Local Ploieşti a aprobat dublarea preţului gigacaloriei la 350 lei fără TVA, hotărâre care a provocat proteste civice şi o plângere penală privind modul de adoptare a proiectului.