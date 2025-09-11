Prin această decizie, Consiliul urmărește garantarea continuității activităților și menținerea stabilității companiei, astfel încât producerea energiei electrice și termice – vitală pentru consumatorii din București și pentru Sistemul Energetic Național – să se desfășoare în condiții optime.

Domnul Mihai Volf activează de peste 37 de ani în cadrul ELCEN, având o vastă experiență în coordonarea domeniului juridic și în asigurarea conformității operaționale. Numirea sa în poziția de Director General interimar este menită să ofere un cadru de conducere transparent și eficient.

Compania subliniază că activitatea de producere și furnizare a energiei se desfășoară normal, fără a fi afectată de evenimentele recente, iar serviciile publice de termoficare pentru locuitorii Capitalei sunt asigurate în continuare fără întreruperi.

„Obiectivul nostru principal este menținerea stabilității companiei, garantarea serviciilor esențiale și administrarea transparentă a activităților ELCEN. Avem convingerea că profesionalismul și experiența domnului Mihai Volf vor contribui la traversarea acestei perioade cu responsabilitate și siguranță”, a transmis Consiliul de Administrație al ELCEN.

Directorul general și directorul comercial ai Electrocentrale București au fost puși sub control judiciar pentru 60 de zile, fiind suspectați de fapte de corupție. Procurorii anticorupție susțin că cei doi ar fi pretins și primit sume de bani în schimbul urgentării unor plăți și al intermedierii unor tranzacții. Dosarul vizează atât conducerea companiei, cât și reprezentanți ai unor firme private din București și Ilfov. Anchetatorii au efectuat percheziții și au ridicat documente relevante pentru investigație.

Ministerul Energiei a transmis că desemnarea unui director provizoriu la Electrocentrale București revine exclusiv Consiliului de Administrație al companiei.

Răspunsul transmis către HotNews a fost formulat în contextul dosarului DNA ce vizează conducerea ELCEN pentru fapte de corupție. Numirea unei persoane în funcția de director provizoriu poate fi făcută pentru o perioadă de cel mult cinci luni, fără organizarea unei proceduri de selecție.

Reprezentanții instituției au explicat că responsabilitatea aparține în întregime Consiliului de Administrație, iar Ministerul nu are atribuții directe în acest proces.

„Ministerul Energiei a luat act de acțiunile desfășurate de către procurorii DNA la sediul ELCEN. Urmărim cu atenție evoluția anchetei și avem deplină încredere în instituțiile statului care își exercită atribuțiile conform legii”, au precizat oficialii.

Ministerul Energiei este acționarul majoritar al companiei, cu 97,51% din acțiuni, restul fiind deținute de SNGN Romgaz. Chiar dacă ministerul are această pondere, deciziile privind conducerea executivă sunt luate la nivelul Consiliului de Administrație.