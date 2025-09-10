Directorul general al Electrocentrale București, Claudiu Crețu, și directorul comercial, Cristian Zamfiroi, sunt cercetați pentru luare de mită și complicitate la luare de mită. Cei doi au primit măsura controlului judiciar pentru o perioadă de 60 de zile. Informația a fost confirmată miercuri de Direcția Națională Anticorupție.

Potrivit anchetatorilor, Crețu ar fi primit, prin intermediul lui Zamfiroi, suma de 40.000 de lei în biroul unei firme din Capitală. Banii ar fi fost oferiți de un reprezentant al societății comerciale pentru urgentarea unor plăți aferente facturilor emise către ELCEN.

În plus, procurorii afirmă că directorul general ar fi solicitat administratorului unei alte companii peste 1,5 milioane de euro pentru o tranzacție imobiliară.

Măsura controlului judiciar presupune respectarea unor obligații stricte. Cei doi trebuie să se prezinte periodic la organele judiciare, să anunțe schimbarea adresei de domiciliu, să nu părăsească țara și să nu comunice cu persoanele implicate în dosar. De asemenea, le este interzis să își exercite funcțiile de conducere în cadrul companiei pe durata investigației.

Marți, anchetatorii au efectuat percheziții la sediul central al Electrocentrale București, la domiciliile unor persoane fizice și la puncte de lucru ale unor firme din București și județul Ilfov. Acțiunea a vizat ridicarea de documente și probe relevante pentru dosarul în care sunt cercetați cei doi directori ai companiei.

DNA a anunțat că dosarul a fost deschis pentru două infracțiuni de luare de mită atribuite directorului general și pentru două infracțiuni de complicitate la luare de mită, precum și o infracțiune de luare de mită, atribuite directorului comercial. Procurorii precizează că există probe și date care susțin acuzațiile formulate.

„În 1 iulie 2025, directorul general ELCEN, Claudiu Crețu, ar fi primit, prin intermediul complicelui său, Cristian Zamfiroi, în biroul unei societăți comerciale din București, 40.000 de lei de la reprezentantul acesteia, în legătură cu urgentarea aprobării operațiunilor de plăți aferente facturilor emise de societatea respectivă către Electrocentrale București SA”, au transmis procurorii.

În ordonanța procurorilor sunt detaliate mai multe episoade investigate. Pe 10 iulie 2025, Crețu ar fi solicitat, prin intermediul lui Zamfiroi, suma de 1.565.000 de euro de la administratorul unei firme. Banii ar fi fost ceruți în contextul unei tranzacții de vânzare-cumpărare a unui teren deținut de societatea respectivă.

Un alt moment, consemnat la finalul lunii iulie, îl are în centru pe directorul comercial al ELCEN. Acesta ar fi pretins 50.000 de lei de la administratorul unei firme aflate în relații contractuale cu compania. Solicitarea ar fi vizat îndeplinirea unor acte care intrau în atribuțiile de serviciu.

Claudiu Crețu a fost audiat marți seara la sediul DNA. La ieșirea din instituție, acesta nu a oferit declarații presei. Ancheta este în desfășurare și include verificări asupra altor persoane suspectate de fapte similare.

Pe durata controlului judiciar, cei doi inculpați sunt obligați să respecte condițiile stabilite de instanță. Printre acestea se numără prezentarea la poliție conform programului de supraveghere, interdicția de a contacta martori sau alte persoane implicate și interdicția de a părăsi România.

DNA a precizat că, în cazul în care obligațiile sunt încălcate cu rea-credință, măsura controlului judiciar poate fi înlocuită cu arestul la domiciliu sau arestarea preventivă.

„Inculpaților li s-au adus la cunoștință calitatea procesuală și acuzațiile penale”, se arată în comunicatul instituției.

Dosarul rămâne în atenția procurorilor, care continuă să strângă probe și să audieze martori. Investigația vizează atât funcționari ai companiei, cât și reprezentanți ai mediului de afaceri implicați în relații contractuale cu Electrocentrale București.