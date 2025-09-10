România se opune acordului UE-Mercosur pentru că nu oferă garanții serioase pentru fermierii europeni

România se opune acordului de parteneriat UE-Mercosur, a anunțat eurodeputatul PNL Daniel Buda, care este, totodată, vicepreşedintele Comisiei de Agricultură a Parlamentului European. Potrivit lui, acordul de parteneriat UE-Mercosur, nu vine la pachet cu garanții serioase pentru fermierii statelor membre ale Uniunii Europene.

În acest context, liberalul a cerut şi a primit din partea grupului Partidului Popular European (PPE) un dosar în cadrul Comisiei de Agricultură a Parlamentului European pentru a se asigura că vor exista garanţii suficiente din perspectiva sectorului agricol la nivelul blocului comunitar, în aşa fel încât să se poată interveni imediat pe piaţă în momentul în care vor intra în Uniunea Europeană cantităţi de produse dincolo de cotele tarifare.

Comisia Europeană are la dispoziție 12 luni pentru a interveni, dacă un stat membru al Uniunii Europene solicită acest lucru. Liberalul consideră că acest termen ar trebui redus deoarece standardele de calitate între produsele de peste Ocean și cele europene nu sunt similare.

„În acest context am cerut şi am primit din partea grupului Partidului Popular European (PPE) acest dosar în cadrul Comisiei de agricultură a Parlamentului European, pentru a mă putea asigura că vor exista garanţii suficiente din perspectiva sectorului agricol la nivelul Uniunii Europene, în aşa fel încât să putem interveni de îndată pe piaţă în momentul în care vor intra în Uniunea Europeană cantităţi mai mari de carne sau de alte produse dincolo de cotele tarifare”, a explicat liberalul.

Liberalul a avut deja o întâlnire și cu mai mulți reprezentanți ai Departamentului Agriculturii din SUA privind acordul UE-SUA. În prezent, acordul nu poate fi acceptat deoarece sunt taxe de 15 procente pentru produsele din UE exportate în SUA, în timp ce mărfurile agricole importate de statele blocului comunitar din SUA au taxe zero.

Comisia Europeană a transmis, săptămâna trecută, Consiliului UE propunerile sale pentru semnarea și încheierea acordului de parteneriat UE-Mercosur, care ar urma să pună bazele celei mai mari zone de schimb liber din întreaga lume, cu o piața de peste 700 de milioane de consumatori. Astfel, companiile europene vor beneficia de tarife mai mici într-o regiune a lumii în care majoritatea statelor se confruntă cu tarife ridicate și cu alte bariere comerciale.

Acordul UE-Mercosur ar putea genera o creștere a exporturilor anuale cu până la 39%. În cifre reale, acest procent înseamnă 49 de miliarde de euro, la care se adaugă alte 440.000 de locuri de muncă în întreaga Europă.

Momentan, acordul de parteneriat UE-Mercosur trebuie aprobat separat de Parlamentul European și de statele membre ale Uniunii Europene.