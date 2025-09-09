În perioada 3-4 septembrie 2025, Republica Moldova a demarat activitatea alături de peste 200 de participanți selectați de Comisia Europeană, marcând astfel o etapă semnificativă în cadrul Programului Europa Digitală. Potrivit unui comunicat, aplicația națională EVO este una dintre puținele soluții de portofel digital existente în afara Uniunii Europene.

În următoarele 24 de luni, Agenția de Guvernare Electronică va coordona implementarea portofelului digital, permițând verificarea transfrontalieră a identităților și a datelor de afaceri, integrarea cu ecosisteme esențiale precum bănci, telecomunicații, registre publice și operatori privați, precum și testarea unor scenarii reale pentru acces sigur și continuu la servicii în toate sectoarele.

Agenția a dezvoltat prima versiune a portofelului EUDI conform liniilor directoare ale Uniunii Europene, iar cea de-a doua versiune respectă standardele și arhitectura UE publicate la sfârșitul anului trecut. Recent, a fost testată eliberarea unui permis de conducere conform standardului internațional ISO 18013 și validarea documentului folosind instrumentul UE de validare. Portofelul EVO se pregătește să devină o soluție interoperabilă la nivel european, arată un comunicat.

EVO este aplicația de ghișeu unic pentru serviciile digitale publice din Republica Moldova, devenind rapid un model regional de excelență. De la lansare, aplicația a emis peste 200.000 de documente digitale, a procesat milioane de plăți de stat, a gestionat mii de împuterniciri digitale, programări electronice și cereri de servicii. Guvernul planifică centralizarea tuturor interacțiunilor cu statul prin EVO, atât pe interfețe mobile, cât și web, creând un gateway unic de încredere, aliniat la standardele UE.

„EVO nu este doar o platformă – este poarta de acces a țării către servicii digitale securizate, interacțiuni de încredere și interoperabilitate globală. Prin participarea noastră la consorțiul WE BUILD, aliniem ecosistemul de identitate digitală al Moldovei la cele mai înalte standarde europene și oferim cetățenilor, companiilor și diasporei noastre o experiență perfectă în accesarea serviciilor peste hotare. Misiunea noastră este simplă – să construim cel mai prietenos stat digital și să continuăm să dezvoltăm bazându-ne pe infrastructura masivă de e-guvernare pe care am dezvoltat-o în ultimii 15 ani, pentru următoarea generație de servicii publice digitale”, a susținut Nicoleta Colomeet, directorul Agenției de e-guvernare.

Aceste schimbări au fost posibile în urma unui parteneriat strategic internațional, susținut de USAID, UKAID, Suedia, Banca Mondială, PNUD și Ukraine-Moldova American Enterprise Fund. Potrivit comunicatului, EVO este văzută ca un instrument esențial pentru dezvoltarea unui stat digital complet, cu toate serviciile G2C și G2B digitalizate până în 2030, accelerând convergența serviciilor Moldovei cu cele ale Uniunii Europene.

„Guvernul Republicii Moldova s-a angajat să construiască un stat complet digital, cu 100% din serviciile G2C și G2B digitalizate până în 2030. Prin EVO și participarea noastră la WE BUILD, accelerăm convergența serviciilor noastre cu cele ale Uniunii Europene. Aceasta nu este doar o evoluție tehnică, ci o aliniere strategică cu calea de integrare a Moldovei în UE”,

a susținut Doina Nistor, Viceprim-Ministru și Ministru al Dezvoltării Economice și Digitalizării.

Participarea la WE BUILD reprezintă primul rol al Moldovei ca beneficiar deplin al Programului Europa Digitală, care dispune de un buget de 7 miliarde de euro pentru perioada 2021-2027 și sprijină transformarea digitală prin investiții în inteligență artificială, securitate cibernetică, competențe avansate și infrastructură digitală publică.