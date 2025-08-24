Ministrul Afacerilor Externe al Ucrainei, Andrii Sîbiha, a lansat un avertisment sever privind influența Rusiei asupra Republicii Moldova, într-un interviu acordat TVR Moldova. Oficialul ucrainean a explicat că, în opinia sa, interesul strategic al Moscovei este de a destabiliza situația în țara vecină.

Sîbiha a subliniat că pentru a rezolva diferendul transnistrean, Rusia trebuie să-și retragă trupele din stânga Nistrului și să fie înlocuit Formatul „5+2”, atrăgând atenția asupra faptului că Moscova continuă să alimenteze acest conflict pentru a-și menține influența asupra Republicii Moldova, Ucrainei și întregii regiuni.

Potrivit ministrului ucrainean de Externe, Rusia urmărește să blocheze orientarea europeană a Republicii Moldova, iar serviciile și propaganda rusești vizează orice acțiune care subminează opțiunea europeană.

Andrii Sîbiha a menționat că acest lucru se observă prin intensificarea narațiunilor propagandistice și alocarea de resurse, subliniind că nicio democrație nu este ferită de acest pericol și că este necesară o rezistență fermă împotriva fenomenului.

„Ei sunt interesați să blocheze alegerea europeană a Moldovei. (…) Vedem acest lucru în Georgia, îl vedem și în alte țări. Tot ceea ce aduce destabilizare, tot ceea ce subminează opțiunea europeană devine ținta serviciilor și a propagandei rusești. Acest lucru se observă foarte clar prin intensificarea narațiunilor propagandistice și prin alocarea resurselor. Din păcate, ei au resurse pentru a influența, iar de acest pericol nu este ferită nicio democrație din lume. De aceea, este necesar să luptăm cu acest fenomen, să-i opunem rezistență, să numim lucrurile pe nume și să dăm dovadă de determinare”, a declarat Andrii Sîbiha pentru TVR Moldova.

Sîbiha a atras atenția că destabilizarea a fost urmărită constant de Rusia, inclusiv înaintea ultimelor alegeri din Republica Moldova.

Un raport al Serviciului de Informații și Securitate din noiembrie 2023 a indicat că Moscova nu se mai concentrează doar pe susținerea anumitor candidați, ci încearcă să semene neîncredere față de procesul electoral în sine, prezentând alegerile ca fiind disfuncționale și rezultatele lor nelegitime.

Oficialul ucrainean a adăugat că acțiunile hibride ale Rusiei împotriva Republicii Moldova s-au amplificat în contextul războiului împotriva Ucrainei și au crescut riscul ca țara vecină să devină o platformă de soft- și hard-power a Rusiei, vizând atât Ucraina, cât și relația cu Uniunea Europeană.