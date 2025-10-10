Autoritățile din Filipine și din mai multe țări vecine au emis vineri o alertă de tsunami, după ce un cutremur puternic, cu magnitudinea de 7,4, a lovit zonele de coastă sudice ale arhipelagului. Seismul a stârnit îngrijorări privind posibile pagube și replici, potrivit biroului local de seismologie, informează AFP.

Mai multe țări au emis alerte de tsunami, iar locuitorii din zonele de coastă au fost sfătuiți să se adăpostească în locuri sigure. Sistemul american de avertizare pentru tsunami a transmis imediat după cutremur că sunt posibile valuri periculoase care ar putea afecta coastele aflate la până la 300 km de epicentrul seismului.

Centrul de Avertizare pentru Tsunami din Pacific (PTWC) a transmis, în jurul prânzului, că pericolul de tsunami în Filipine a trecut, după ce anterior se estimase că valurile ar putea atinge între 1 și 3 metri. Totuși, avertismentele emise de alte agenții au rămas în continuare active.

Centrul de Avertizare pentru Tsunami din Pacific (PTWC) a precizat că unele coaste din Indonezia și din statul insular Palau ar putea înregistra valuri de până la 1 metru.

Agenția filipineză Phivolcs a anunțat că se așteaptă replici puternice după cutremurul produs dimineața în largul orașului Manay, Davao Oriental, în regiunea Mindanao. Cel puțin o persoană și-a pierdut viața, conform declarației oficialului de apărare civilă Raffy Alejandro, citat de Reuters.

Deocamdată, nu au fost raportate alte victime, dar autoritățile locale au confirmat pagube la case, clădiri și poduri. Președintele filipinez Ferdinand Marcos Jr. a declarat că autoritățile evaluează situația și că echipele de căutare și salvare vor interveni atunci când condițiile vor fi sigure.

Cutremurul, unul dintre cele mai puternice din ultimii ani în Filipine, s-a produs pe „Inelul de Foc” al Pacificului, o zonă care înregistrează anual peste 800 de cutremure. Richie Diuyen, responsabilă cu gestionarea dezastrelor în Manay, a precizat că seismul a durat 30–40 de secunde, provocând pagube inițiale precum case avariate, fațada unei biserici afectată, drumuri crăpate și poduri impracticabile.

„Nu puteam sta în picioare mai devreme. Am 46 de ani şi acesta este cel mai puternic cutremur pe care l-am simţit vreodată”, a declarat Diuyen la telefon. „Pagubele sunt destul de mari”, a spus ea.

Cutremurul a avut loc în largul coastei estice a insulei Mindanao, la aproximativ 123 de kilometri de orașul Davao, cel mai mare din regiune, la o adâncime de 58,1 kilometri. Seismul s-a produs în jurul orei 9:45 dimineața (ora locală), potrivit datelor furnizate de USGS. Până în acest moment, nu au fost raportate pagube materiale, scrie BBC.

Institutul filipinez de vulcanologie și seismologie (Phivolcs) a emis la început un avertisment privind posibilitatea producerii unui „tsunami distructiv, cu valuri care pot pune viața în pericol”, recomandând populației din regiunile de coastă din estul și sudul țării să se evacueze preventiv.

6. A 7.6M earthquake struck near Davao City, Philippines, triggering tsunami warnings and mass evacuations. #lindol #sismo_deprem_gempa Waves up to 3 meters may impact coastal areas. Local authorities urge residents to stay alert. pic.twitter.com/dbONlJUv5x — GeoTechWar (@geotechwar) October 10, 2025

Imagini și înregistrări surprinse în timpul cutremurului arată locuitori panicați din mai multe localități fugind din clădiri sau încercând să își mențină echilibrul în timp ce pământul se zguduia violent sub picioarele lor.

Camerele de supraveghere dintr-o piață din Davao au surprins momentul în care pământul se cutremura, iar oamenii țipau și încercau să se adăpostească. În Davao City, pompierii au fost filmați stând ghemuiți în fața stației lor, în timp ce sirenele răsunau în jur.

❗️⚠️🇵🇭 – A 7.6-magnitude earthquake struck offshore in the southern Philippines on October 10, 2025, at a depth of 10 km (6 miles) off Manay town in Davao Oriental province, Mindanao region. The Philippine Institute of Volcanology and Seismology (Phivolcs) warned of potential… pic.twitter.com/D6UiQA2Z6Z — 🔥🗞The Informant (@theinformant_x) October 10, 2025

Vineri dimineață, președintele Ferdinand Marcos Jr. a declarat că autoritățile evaluează situația la fața locului și pregătesc operațiuni de căutare și salvare, potrivit Reuters.

„Lucrăm neîntrerupt pentru a ne asigura că ajutorul ajunge la toți cei care au nevoie”, a declarat Marcos.

Țara se află încă în proces de refacere după un alt cutremur puternic, produs în urmă cu mai puțin de două săptămâni în largul insulei Cebu, în centrul arhipelagului. Seismul, cu magnitudinea de 6,9, a fost cel mai mortal din Filipine în ultimul deceniu, provocând moartea a cel puțin 72 de persoane, rănirea a sute și strămutarea a zeci de mii, precum și pagube materiale extinse, potrivit CNN.

„Îndemnăm aceste comunități de coastă să rămână în alertă și să evacueze imediat către terenuri mai înalte până la noi instrucțiuni”, a spus Alejandro într-o declarație video difuzată de presă. „Proprietarii de ambarcațiuni din porturi și din zonele de coastă ar trebui să-și asigure bărcile și să se îndepărteze de țărmuri”, a adăugat el.

Filipinele sunt adesea afectate de dezastre naturale din cauza poziționării pe „Inelul de Foc al Pacificului”, un arc de aproximativ 40.000 de kilometri de falii seismice care înconjoară Oceanul Pacific și găzduiește peste jumătate dintre vulcanii activi ai lumii.

În plus, arhipelagul a fost lovit luna aceasta de două taifunuri puternice și distructive.