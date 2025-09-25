Datele USGS arată că epicentrul cutremurului a fost înregistrat la 24 de kilometri de localitatea Mene Grande, situată în statul Zulia. Zona este cunoscută pentru activitățile petroliere, dar are o densitate scăzută a populației, ceea ce a redus riscul de victime sau pagube majore.

Seismul s-a produs în apropierea Lacului Maracaibo, una dintre cele mai importante regiuni economice ale Venezuelei, unde se află numeroase instalații petroliere și infrastructuri critice. Specialiștii subliniază că regiunea este clasificată cu risc seismic ridicat, iar activitatea tectonică de aici este monitorizată constant de instituțiile naționale și internaționale.

Earthquake 6.2 in Venezuela Zulia & Caracas Shaken With Incredible Force

A strong 6.2 magnitude earthquake struck Venezuela on Sept. 24, 2025, with the epicenter in Mene Grande, Zulia state. The quake occurred at 6:21 p.m. Caracas time & was felt in several cities across the… pic.twitter.com/xJzAfvyt35 — Jamal Amin (@JamalibnAmin) September 25, 2025

Ministrul de Interne, Diosdado Cabello, a indicat o altă valoare a magnitudinii, conform datelor furnizate de Funvisis, fundația venezueleană de cercetări seismologice. El a precizat că ”diferențele dintre măsurătorile internaționale și cele locale sunt explicabile prin metodele tehnice folosite”.

Oficialul a subliniat că autoritățile au efectuat verificări imediate în zonele cele mai apropiate de epicentru pentru a evalua eventualele daune asupra locuințelor și obiectivelor industriale.

„Cutremurul a fost de (magnitudinea) 5,4, fără pagube structurale majore. Faptul că nu există apgube structurale majore la un cutremur de 5,4, care este considerabil, se datorează calităţii construcţiilor din Venezuela”, a precizat acesta.

Serviciul geologic al Columbiei a transmis că a înregistrat un cutremur cu magnitudinea de 6,1 în aceeași regiune. Instituția a catalogat fenomenul drept ”un eveniment seismic internațional”, întrucât undele s-au propagat și în Columbia, dar și în mai multe insule din Caraibe. Specialiștii din aceste țări au confirmat că mișcarea a fost suficient de puternică pentru a fi simțită la sute de kilometri distanță.

6.2 MAGNITUDE earthquake rocks Venezuela …. pic.twitter.com/DsRdK1jnx2 — QUANTUM GUARD ™️ (@QuantumGuard17) September 25, 2025

Martori contactați telefonic au relatat că mișcarea solului a zguduit clădiri atât în Caracas, cât și în orașul Maracaibo. Jurnaliști ai agenției AFP aflați la fața locului au confirmat aceleași observații. Autoritățile locale nu au raportat victime sau distrugeri de amploare imediat după producerea cutremurului.

Experții atrag atenția că Venezuela se află într-o zonă cu risc seismic ridicat, aproximativ 80% din populație locuind în regiuni expuse.

Check out this insane CCTV from the M6.3 earthquake in Zuila, Venezuela. You can see houses collapsed in the background | Footage Credits: @Thedomral #earthquake #Venezuela pic.twitter.com/CZYozawxgG — Roman Davis (@RomanDa45878579) September 25, 2025

Țara nu a mai înregistrat un cutremur major după cel din 1997, petrecut la Cariaco, în urma căruia 73 de persoane și-au pierdut viața. În 1967, un alt seism devastator produs la Caracas a provocat 283 de victime, conform datelor Funvisis.

Epicentrul cutremurului de miercuri a fost localizat între Lacul Maracaibo și Munții Cordilieri Anzi, un lanț muntos cunoscut pentru activitatea tectonică intensă. Specialiștii consideră că această zonă va continua să genereze mișcări seismice semnificative, fapt ce impune o monitorizare permanentă din partea autorităților.