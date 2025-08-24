Un cutremur cu magnitudinea de 4,0 pe scara Richter s-a produs duminică dimineața, 24 august 2025, la ora 07:15, în zona seismică Vrancea. Potrivit Institutului Național pentru Fizica Pământului (INFP), seismul s-a înregistrat la o adâncime de 130 de kilometri, fiind încadrat în categoria cutremurelor de intensitate medie.

Epicentrul a fost localizat în apropierea următoarelor orașe: 36 km vest de Focșani, 65 km nord de Buzău, 73 km est de Sfântu Gheorghe, 86 km est de Brașov, 92 km sud-vest de Bârlad și 93 km sud de Bacău.

Cutremurul de astăzi nu a provocat pagube, însă reamintește de caracterul seismic activ al zonei Vrancea. Anul trecut, România a fost zguduită de un seism mai puternic, cu magnitudinea de 5,4, produs tot în Vrancea, în județul Buzău.

Cea mai gravă tragedie provocată de un cutremur în România rămâne însă seismul din 4 martie 1977, cu magnitudinea de 7,4, care a durat 55 de secunde și a lăsat în urmă peste 1.500 de victime și distrugeri majore, mai ales în București.

Autoritățile atrag atenția că reacțiile corecte pot salva vieți:

Nu încercați să ieșiți afară în timpul seismului și nu folosiți balconul.

Adăpostiți-vă sub o masă, un birou solid sau lângă un perete de rezistență.

Dacă sunteți pe un hol, așezați-vă ghemuit lângă un perete interior și protejați-vă capul.

Evitați geamurile, oglinzile, mobilierul înalt sau obiectele care se pot prăbuși.

În spații publice (mall-uri, magazine), îndepărtați-vă de vitrine și obiecte grele.

Nu utilizați liftul. Dacă vă surprinde cutremurul în interiorul acestuia, apăsați butonul de urgență și ieșiți cât mai repede după oprire.

O trusă pentru situații de urgență nu înseamnă obiecte scumpe, ci lucruri simple care îți pot salva viața. Specialiștii recomandă ca fiecare familie să aibă pregătit în locuință:

Apă – minimum 4 litri/persoană/zi, plus rezerve pentru animale de companie.

Hrană neperisabilă – conserve, batoane energizante, biscuiți, alimente speciale pentru copii sau pentru cei cu afecțiuni.

Instrumente utile – radio cu baterii, lanternă, fluier, telefon de rezervă, power bank.

Igienă și sănătate – produse de igienă de bază, medicamente esențiale, trusă medicală, saci menajeri.

La fel de important ca trusa este planul familiei: stabilirea unui loc de întâlnire, o listă fizică cu numere de telefon și exerciții periodice pentru a ști cum să reacționați în caz de cutremur sau alt dezastru.