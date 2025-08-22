Cutremur cu magnitudinea 4,4 în Oltenia, Gorj. Seism resimțit la Târgu Jiu
Un seism cu magnitudinea 4,4 pe scara Richter s-a produs vineri, 22 august 2025, la ora 14:18 (ora locală), în zona Olteniei, județul Gorj. Cutremurul, localizat la o adâncime de 15 kilometri, a fost resimțit moderat în Târgu Jiu și în mai multe localități din proximitate.
Potrivit Institutului Național pentru Fizica Pământului, epicentrul seismului s-a situat la 16 km nord-vest de municipiul Târgu Jiu. Mișcarea tectonică a fost percepută și în alte orașe din sud-vestul țării: Hunedoara (67 km sud), Drobeta-Turnu Severin (73 km nord-est), Deva (81 km sud) și Râmnicu Vâlcea (93 km vest), arată INCDFP.ro.
Deși nu au fost raportate până în acest moment pagube materiale sau victime, cutremurul a provocat neliniște în rândul populației, fiind unul dintre cele mai puternice seisme înregistrate în ultimele luni în Oltenia. Autoritățile locale monitorizează situația, iar specialiștii în seismologie analizează dacă evenimentul face parte dintr-o secvență seismică activă în regiune.
Cum să ne protejăm înainte, în timpul și după seism
Cutremurele sunt fenomene naturale imprevizibile, iar gradul lor de periculozitate nu depinde doar de magnitudine, ci și de pregătirea populației. În România, zonă cu risc seismic ridicat, cunoașterea și respectarea regulilor de autoprotecție poate face diferența dintre viață și moarte.
Măsuri de protecție înainte de cutremur
Pregătirea este cea mai bună apărare. În locuință, dar și în afara ei, trebuie luate măsuri clare:
- Recunoașteți locurile sigure: grinzi, tocuri solide de uși, sub mese sau birouri rezistente.
- Consolidați și fixați obiectele grele care pot cădea – rafturi, dulapuri, corpuri de iluminat.
- Preveniți incendiile și exploziile: verificați instalațiile electrice, de gaze și apă. Este vital să cunoașteți locul de întrerupere al acestor surse.
- Verificați rezistența clădirii. La nevoie, consultați autoritățile locale de protecție civilă sau un specialist în construcții.
- Pregătiți un kit de urgență, care să includă: alimente neperisabile, apă, îmbrăcăminte adecvată, trusă de prim ajutor, lanternă, aparat radio și baterii de rezervă.
În afara locuinței:
- Notați adresele celor mai apropiate unități medicale, de poliție, ISU și Crucea Roșie.
- Cunoașteți bine traseele zilnice (spre școală, serviciu, piață), ținând cont de posibile pericole: căderi de obiecte de pe clădiri, spargeri de geamuri, conducte avariate.
Reguli în timpul cutremurului
Momentul producerii seismului cere luciditate și disciplină.
- Păstrați-vă calmul. Panica poate fi la fel de periculoasă ca seismul în sine. Încercați să liniștiți copiii, persoanele în vârstă sau vulnerabile.
- Nu părăsiți clădirea în timpul mișcării seismice. Holurile, scările și ascensoarele sunt extrem de periculoase.
- Dacă sunteți în interior, stați departe de ferestre, orientați-vă spre centrul locuinței. Adăpostiți-vă sub grinzi, mese rezistente sau în tocuri de uși solide.
- Dacă sunteți afară, îndepărtați-vă rapid de clădiri, coșuri de fum, parapete, cornișe și linii electrice.
- La școală sau la serviciu, nu fugiți pe scări și nu săriți pe ferestre. Urmați instrucțiunile profesorilor sau responsabililor de siguranță.