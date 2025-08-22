Un seism cu magnitudinea 4,4 pe scara Richter s-a produs vineri, 22 august 2025, la ora 14:18 (ora locală), în zona Olteniei, județul Gorj. Cutremurul, localizat la o adâncime de 15 kilometri, a fost resimțit moderat în Târgu Jiu și în mai multe localități din proximitate.

Potrivit Institutului Național pentru Fizica Pământului, epicentrul seismului s-a situat la 16 km nord-vest de municipiul Târgu Jiu. Mișcarea tectonică a fost percepută și în alte orașe din sud-vestul țării: Hunedoara (67 km sud), Drobeta-Turnu Severin (73 km nord-est), Deva (81 km sud) și Râmnicu Vâlcea (93 km vest), arată INCDFP.ro.

Deși nu au fost raportate până în acest moment pagube materiale sau victime, cutremurul a provocat neliniște în rândul populației, fiind unul dintre cele mai puternice seisme înregistrate în ultimele luni în Oltenia. Autoritățile locale monitorizează situația, iar specialiștii în seismologie analizează dacă evenimentul face parte dintr-o secvență seismică activă în regiune.

Cutremurele sunt fenomene naturale imprevizibile, iar gradul lor de periculozitate nu depinde doar de magnitudine, ci și de pregătirea populației. În România, zonă cu risc seismic ridicat, cunoașterea și respectarea regulilor de autoprotecție poate face diferența dintre viață și moarte.

Pregătirea este cea mai bună apărare. În locuință, dar și în afara ei, trebuie luate măsuri clare:

Recunoașteți locurile sigure : grinzi, tocuri solide de uși, sub mese sau birouri rezistente.

: grinzi, tocuri solide de uși, sub mese sau birouri rezistente. Consolidați și fixați obiectele grele care pot cădea – rafturi, dulapuri, corpuri de iluminat.

care pot cădea – rafturi, dulapuri, corpuri de iluminat. Preveniți incendiile și exploziile : verificați instalațiile electrice, de gaze și apă. Este vital să cunoașteți locul de întrerupere al acestor surse.

: verificați instalațiile electrice, de gaze și apă. Este vital să cunoașteți locul de întrerupere al acestor surse. Verificați rezistența clădirii . La nevoie, consultați autoritățile locale de protecție civilă sau un specialist în construcții.

. La nevoie, consultați autoritățile locale de protecție civilă sau un specialist în construcții. Pregătiți un kit de urgență, care să includă: alimente neperisabile, apă, îmbrăcăminte adecvată, trusă de prim ajutor, lanternă, aparat radio și baterii de rezervă.

În afara locuinței:

Notați adresele celor mai apropiate unități medicale, de poliție, ISU și Crucea Roșie.

Cunoașteți bine traseele zilnice (spre școală, serviciu, piață), ținând cont de posibile pericole: căderi de obiecte de pe clădiri, spargeri de geamuri, conducte avariate.

Momentul producerii seismului cere luciditate și disciplină.