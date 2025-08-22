Majorarea normei didactice cu două ore pe săptămână, introdusă prin Legea fiscal-bugetară nr. 141/2025, nu a dus la dezechilibre majore în rețeaua școlară. Potrivit Ministerului Educației, aproape toți profesorii titulari rămân în unitățile unde predau, însă schimbarea ridică semne de întrebare legate de birocrația din sistem și de situația cadrelor pensionare.

„Creşterea normei didactice cu două ore de predare pe săptămână, stabilită prin Legea fiscal-bugetară nr. 141/2025, a generat redefinirea normelor didactice pentru noul an şcolar (2025 – 2026). Pe baza informaţiilor furnizate de inspectoratele şcolare la finalul perioadei de constituire a normelor la nivelul unităţilor de învăţământ, în cazul profesorilor titulari, aproximativ 98,6% au rămas în aceleaşi unităţi şcolare, iar ceilalţi aproximativ 1,4% îşi vor constitui normele şi de la alte unităţi şcolare”, precizează sursa citată.

Ministerul Educației a precizat că 98,6% dintre profesorii titulari își desfășoară activitatea în continuare în aceleași unități de învățământ. Restul de 1,4% sunt nevoiți să își completeze norma didactică și din alte școli.

Prin noile reglementări, autoritățile susțin că elevii vor avea mai multă interacțiune cu profesorii titulari, însă recunosc că acest lucru trebuie echilibrat prin reducerea sarcinilor administrative și birocratice din activitatea zilnică a cadrelor didactice.

De asemenea, ministerul a încercat să prevină situațiile în care profesorii își împărțeau norma între trei sau mai multe unități școlare, considerând că o astfel de fragmentare reduce eficiența.

După finalizarea normelor pentru titulari, săptămâna viitoare va fi anunțată distribuția pentru suplinitori, urmând ca ulterior să fie comunicate și orele disponibile pentru plata cu ora.

Acest proces va clarifica situația tuturor posturilor rămase neocupate în învățământul preuniversitar pentru anul școlar 2025–2026.

O altă temă aflată pe agenda Ministerului Educației privește aplicarea proiectului guvernamental care interzice cumulul pensiei cu salariul la stat. În prezent se caută soluții pentru ca profesorii pensionari să rămână activi în școli, mai ales în domenii unde lipsa specialiștilor este critică, precum matematică, fizică, chimie sau informatică.

Ministrul Educației, Daniel David, a discutat deja cu premierul Ilie Bolojan și analizează varianta ca profesorii pensionari să poată continua activitatea prin contracte de tip „plata cu ora”. Această soluție ar permite menținerea lor în sistem, fără a afecta aplicarea noii legi și fără a genera blocaje în funcționarea școlilor.