Întrebat despre planurile sale privind decizia Guvernului de a interzice cumulul pensiei cu salariul în învățământ, Daniel David a răspuns că se află „pe aceeași parte a baricadei” cu sindicatele atunci când vine vorba despre necesitatea introducerii unor excepții pentru cadrele didactice.

Ministrul Educației a evidențiat că aportul profesorilor pensionari este foarte important pentru sistemul de învățământ și a precizat că va explica premierului că aceștia nu sunt reangajați în sens clasic. Aceștia desfășoară doar activități punctuale, printr-un contract specific, valabil pe durata anului școlar, și nu primesc salariul ca un angajat obișnuit sau ca un suplinitor.

Daniel David a mai menționat că educația a contribuit semnificativ la măsurile de criză și că este momentul să se treacă la planuri de creștere în domeniu, precizând că discuția cu premierul este deja începută și va continua în zilele următoare.

Oficialul a precizat că, la nivel național, câteva mii de cadre didactice se află în această situație. Totodată, el a transmis un mesaj de reasigurare profesorilor, subliniind că salariile și bursele vor fi achitate integral până la finalul anului, întrucât domeniul educației a fost inclus în primul pachet de măsuri adoptate de Guvern.

“Aici sunt aceeași parte a baricadei cu sindicatele. Am început discuția cu premierul Bolojan pentru că Educația a intrat în primul pachet de măsuri, atenție, nu reformă, ci măsuri de criză, asta pentru că noi începem școala în septembrie. De aceea am intrat în primul pachet și cred că am contribuit la faptul că S&P și Fitch au menținut ratingul de țară. Într-adevăr, contribuția celor pensionați este foarte importantă pentru sistem și am să explic premierului faptul că acești oameni nu se reangajează. Ei pur și simplu țin niște activități punctuale, într-un contract de un anumit tip, contract valabil atâta timp cât este școală. Deci nu sunt angajați pe 12 luni și primesc salariul ca un titular sau ca un suplinitor. Pentru noi este fundamental. Educația a dat ce a trebuit pentru măsurile de criză. E momentul să ne oprim și ăsta e semnul că începem să gândim pentru creștere în Educație. Voi avea discuția cu premierul, am început-o, și mâine voi avea o continuare a acestei discuții”, a declarat acesta la B1 TV.

Daniel David a precizat că în România sunt câteva mii de profesori care cumulează pensia cu salariul în învățământ. El a subliniat că aceste activități nu sunt salarii standard, ci contracte specifice, plătite cu ora, și că aportul acestor profesori este foarte important pentru sistem.

Oficialul a mai menționat că a susținut măsurile de criză pentru a asigura plata salariilor și burselor și a contribuit la stabilizarea țării, adăugând că acum Educația are nevoie de sprijin, iar contribuția colegilor pensionați este esențială, perspectiva sa fiind, de această dată, aliniată cu cea a sindicatelor.

“Sunt câteva câteva mii în toată țara, dar, repet, miza este foarte importantă pentru noi și, încă o dată spun, aș vrea să vedem acest contract, nu ca un salariu standard, sunt activități specifice legate de plata cu ora. Este un lucru foarte important pentru sistemul nostru și încă o dată spun: eu am acceptat toate aceste măsuri de criză și am spus și public acest lucru, fiindcă miza mea este să încheiem acest an cu salarii și cu burse. Am contribuit și la stabilizarea țării. Acum este momentul să înțelegem că are nevoie Educația de suport, iar contribuția acestor colegi în sistem este foarte importantă. De data asta, repet, văd lucrurile într-un mod similar cu sindicatele”, a afirmat el.

Ministrul Educației a transmis că, în perioada 1 iulie – 15 august, a preferat să nu fie foarte prezent public, pentru a se concentra pe implementarea primului pachet de măsuri și pentru a asigura stabilitatea salariilor și burselor până la sfârșitul anului.

Acesta a explicat că, deși mai urmează evaluările din septembrie și octombrie, inclusiv cea a Comisiei Europene, aceste rezultate vor influența bugetul pentru anul viitor. Ministrul a subliniat că, deși Pachetul 2 este important, Educația și-a îndeplinit responsabilitățile atât pentru sistem, cât și pentru țară, ceea ce îl face optimist că salariile și bursele vor fi plătite până la finalul anului.