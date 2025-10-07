Guvernul danez anunță una dintre cele mai ambițioase inițiative europene de protejare a minorilor în mediul digital. Premierul Mette Frederiksen a declarat marți, în discursul de deschidere a sesiunii parlamentare, că Executivul intenționează să limiteze utilizarea rețelelor sociale pentru copiii sub 15 ani.

„Guvernul va propune interzicerea mai multor reţele de socializare pentru copiii şi tinerii sub 15 ani”, a spus Mette Frederiksen, potrivit AFP.

Inițiativa vine pe fondul creșterii îngrijorărilor legate de impactul pe care mediul online îl are asupra dezvoltării emoționale, psihice și sociale a celor mici.

Conform proiectului de lege aflat în pregătire, părinții ar putea primi dreptul de a le permite copiilor accesul la rețelele sociale de la vârsta de 13 ani, dar numai cu acordul lor explicit.

Scopul principal al măsurii este reducerea dependenței de internet și încurajarea interacțiunilor reale între copii.

„Telefoanele mobile şi reţelele sociale fură copilăria copiilor noştri”, a avertizat premierul, menționând că datele arată o schimbare semnificativă în comportamentul tinerilor.

Aproximativ 60% dintre băieții danezi cu vârste între 11 și 19 ani aleg să rămână acasă cel puțin o dată pe săptămână, preferând timpul petrecut online în locul activităților sociale tradiționale.

Deocamdată, guvernul nu a detaliat modul concret în care va fi implementată interdicția — dacă va presupune verificarea vârstei la înregistrare, sancțiuni pentru companii sau control parental extins. Totuși, autoritățile daneze susțin că este nevoie urgentă de intervenție legislativă pentru a contracara efectele nocive ale mediului digital asupra generației tinere.

Danemarca nu este singura țară care încearcă să impună limite privind accesul copiilor la rețelele sociale. Australia a devenit pionier în acest domeniu după ce, la finalul anului 2024, parlamentul de la Canberra a adoptat o lege ce interzice folosirea platformelor precum TikTok, X (fostul Twitter), Facebook și Instagram de către copiii sub 16 ani.

În Europa, Grecia a propus în luna iunie stabilirea unei „vârste digitale a majoratului” la nivelul Uniunii Europene. Propunerea prevede ca minorii să nu poată accesa rețelele sociale fără consimțământul părinților, un demers menit să unifice regulile de protecție a copiilor în spațiul online la nivel comunitar.

Proiectul danez ar putea marca începutul unei noi abordări europene privind protecția minorilor în mediul digital. Pe fondul dezbaterilor tot mai aprinse despre dependența de ecrane, sănătatea mentală a tinerilor și siguranța datelor personale, guvernele europene par hotărâte să stabilească limite mai clare pentru utilizarea tehnologiei.

Dacă legea va fi adoptată, Danemarca ar deveni prima țară din Uniunea Europeană care introduce o interdicție explicită privind accesul copiilor sub 15 ani la rețelele sociale, deschizând drumul pentru o reglementare unitară la nivel continental.