Senatul României a adoptat luni, în plen, propunerea legislativă privind „majoratul online”, care reglementează accesul minorilor la serviciile online. Astfel, copiii sub 16 ani vor putea utiliza platforme digitale și își vor putea crea conturi personale doar cu acordul explicit și verificabil al părinților.

Proiectul a fost inițiat de un grup de parlamentari PNL, PSD și UDMR și urmează să fie dezbătut în Camera Deputaților, care are rol decizional în acest caz, conform Agerpres. La vot, s-au înregistrat 123 de voturi „pentru” și șase abțineri.

Legea nu se aplică platformelor educaționale autorizate național sau european. Scopul principal al inițiativei este protejarea minorilor împotriva conținutului dăunător accesibil online, asigurându-se astfel o dezvoltare fizică, mintală și morală corespunzătoare.

În Uniunea Europeană, legislația privind consimțământul digital variază în funcție de fiecare stat membru. Conform Regulamentului General privind Protecția Datelor (GDPR), vârsta minimă de consimțământ este stabilită la 16 ani, dar fiecare țară poate reduce acest prag până la 13 ani.

În țări precum Spania și Bulgaria, copiii de 14 ani pot oferi singuri consimțământul pentru prelucrarea datelor lor personale.

În plus, Uniunea Europeană a adoptat în 2025 un set de linii directoare pentru protecția minorilor în cadrul Actului privind Serviciile Digitale (DSA). Acestea includ măsuri precum restricționarea accesului minorilor la conținut dăunător, prevenirea comportamentelor adictive și protejarea împotriva cyberbullying-ului (Strategia Digitală a Europei).

Inițiative internaționale. Ce fac alte țări pentru siguranța online a copiilor

În 2023, Franța a adoptat o lege care interzice minorilor sub 15 ani să creeze conturi pe rețelele sociale fără acordul părinților. Această măsură face parte dintr-un efort mai larg de protejare a copiilor în mediul digital (wsgrdataadvisor.com).

Australia a implementat o lege strictă care interzice accesul minorilor sub 16 ani la platforme precum Facebook, Instagram și TikTok, sub sancțiunea unor amenzi considerabile. Această reglementare reflectă preocupările crescânde privind siguranța online a copiilor (The Guardian).

Spania propune o lege care crește vârsta minimă pentru crearea unui cont pe rețelele sociale de la 14 la 16 ani și introduce măsuri precum ordinele de restricție virtuale pentru infractorii online. De asemenea, sunt prevăzute controale de sănătate pentru adolescenți pentru a identifica tulburările emoționale legate de utilizarea internetului (AP News).

După adoptarea în Senat, proiectul de lege privind „majoratul online” va fi dezbătut în Camera Deputaților. Dacă va fi aprobată, legea va impune platformelor online să implementeze mecanisme clare de verificare a vârstei și să solicite acordul părinților pentru minorii sub 16 ani. Aceasta va aduce România în concordanță cu tendințele europene și internaționale privind protecția minorilor în mediul digital.