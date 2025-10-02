„Brain rot” se referă la declinul presupus al stării mentale sau intelectuale a unei persoane, în special ca rezultat al consumului excesiv de materiale online considerate triviale sau lipsite de provocare intelectuală.

Aceasta include vizionarea continuă a videoclipurilor scurte, navigarea pe rețelele sociale sau consumul de conținut care nu stimulează gândirea critică.

Acest fenomen a fost desemnat „cuvântul anului 2024” de către Oxford University Press, reflectând preocupările legate de impactul negativ al rețelelor sociale asupra sănătății mentale

Termenul s-a apropiat de idei precum „burnout digital” sau „oboseala informațională”, dar cu nuanța specifică de degradare a gândirii critice și a atenției pe termen scurt, mai ales la tineri și adolescenți.

Burnout-ul digital se manifestă printr-o stare de epuizare fizică, mentală și emoțională, provocată de expunerea constantă la stimuli digitali. Aceasta include utilizarea continuă a telefoanelor, tabletelor, computerelor și a altor dispozitive conectate la internet. Fenomenul a devenit tot mai evident în contextul muncii la distanță și al învățământului online, amplificat de pandemia COVID-19.

Scăderea atenției și a concentrării : dificultatea de a se concentra la activități care necesită efort mental susținut.

Memorie afectată : uitarea rapidă a informațiilor recente sau dificultăți în reținerea detaliilor.

Izolare socială : preferința pentru interacțiuni online în detrimentul celor față în față.

Lipsa motivației : scăderea interesului pentru activități intelectuale sau educative.

Utilizarea excesivă a jargonului digital: folosirea frecventă a termenilor și expresiilor populare pe rețelele sociale, cum ar fi „skibidi”, „rizz” sau „gyatt”

În rândul copiilor și adolescenților, „brain rot” poate duce la întârzieri în dezvoltarea limbajului, dificultăți în formarea propozițiilor complexe și o scădere a dorinței de a interacționa cu alți copii sau adulți.

Pentru a reduce riscurile asociate cu „brain rot”, este recomandat să:

Limitezi timpul petrecut pe rețelele sociale și să alegi conținut educativ sau provocator intelectual.

Practici activități care stimulează mintea, cum ar fi lectura cărților sau rezolvarea de puzzle-uri.

Stabilești intervale de timp pentru utilizarea dispozitivelor digitale și să respecți aceste limite.

Încurajezi interacțiunile sociale față în față și activitățile în aer liber.

Mai multe țări au adoptat măsuri legislative pentru a limita accesul copiilor la rețelele sociale, în scopul protejării sănătății lor mentale și emoționale.

Australia a devenit prima țară care a adoptat o lege ce interzice accesul minorilor sub 16 ani la rețelele sociale, inclusiv TikTok, Instagram și Facebook. Platformele sunt obligate să implementeze măsuri de verificare a vârstei și să prevină crearea de conturi de către minori. Legea va intra în vigoare în decembrie 2025.

Franța a adoptat Legea Majorității Digitale, care impune platformelor să obțină consimțământul părinților pentru utilizatorii sub 15 ani și să informeze familiile despre riscurile digitale. Nerespectarea legii poate atrage amenzi de până la 1% din veniturile globale ale platformei.

Guvernul norvegian a propus creșterea vârstei minime pentru utilizarea rețelelor sociale la 15 ani, ca măsură de protecție a copiilor împotriva conținutului dăunător și a impactului algoritmilor. Proiectul de lege este în faza de consultare publică.

Brazilia a adoptat o lege care impune platformelor să implementeze verificarea vârstei și să asocieze conturile minorilor sub 16 ani cu părinții lor. Legea include și interzicerea „loot boxes” în jocurile video.

Uniunea Europeană a adoptat Legea Serviciilor Digitale (Digital Services Act – DSA), care impune platformelor să protejeze minorii de conținut ilegal și dăunător. În acest context, Comisia Europeană a permis statelor membre să interzică accesul minorilor la rețelele sociale, iar cinci state membre (Franța, Spania, Italia, Danemarca și Grecia) testează o aplicație de verificare a vârstei pentru a proteja copiii online.