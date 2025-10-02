OMNIASIG Vienna Insurance Group marchează în acest an trei decenii de activitate pe piața din România, un reper semnificativ pentru industria asigurărilor și pentru protecția financiară a milioane de clienți. În cei 30 de ani de prezență, compania a emis aproximativ 35 de milioane de polițe și a soluționat aproape 4 milioane de dosare de daună, cu despăgubiri totale de 18,4 miliarde lei.

Volumul cumulat al primelor brute subscrise a atins 30,7 miliarde lei, consolidând poziția OMNIASIG în topul asigurătorilor din România și lider pe segmentele CASCO și Asigurări de Locuință.

Topul celor mai mari daune plătite în istoria companiei arată în felul următor:

57,95 milioane lei, pentru un incendiu la o fabrică de componente industriale în 2023. 50,43 milioane lei, în urma unui incendiu la o fabrică de condimente, în 2019. 37,10 milioane lei pentru un incendiu produs la un depozit de produse alimentare, în 2022. 34,27 milioane lei pentru explozia unei fabrici de produse vegetale, în 2020. 32,75 milioane lei, ca urmare a unei fraude bancare, în 2012.

Mihai Tecău, Președintele Directoratului OMNIASIG Vienna Insurance Group, a subliniat în cadrul conferinței dedicate aniversării că aceste trei decenii reprezintă o perioadă de sincronizare între generații, valori și acțiune, mesajul aniversar fiind „SINCRONIZAȚI pentru VIITOR”.

„Astăzi sărbătorim 30 de ani alături de români și de mediul de afaceri din România. Este o aniversare care înseamnă trecut, prezent și viitor, precum și o sincronizare între generații, valori și acțiune – exact ceea ce exprimă și conceptul nostru aniversar: SINCRONIZAȚI pentru VIITOR. Evoluția și rezultatele obținute până acum ne confirmă poziția solidă pe piața asigurărilor și ne susțin să privim înainte cu încredere. Ne pregătim cu încredere și responsabilitate pentru viitor și ne angajăm să rămânem mereu alături de clienți, parteneri, angajați, societate și de comunitățile vulnerabile unde vrem să ne implicăm pentru a aduce un impact real. Vom dezvolta în continuare produse și servicii adaptate noilor generații, vom accelera digitalizarea operațiunilor și proceselor și vom face toate eforturile necesare pentru a consolida rolul asigurărilor ca pilon esențial al siguranței financiare și al continuității vieții”, a spus Mihai Tecău.

Rezultatele financiare pentru anul 2024 indică o creștere semnificativă față de 2023, volumul primelor brute subscrise crescând cu aproximativ 17%, până la 2,8 miliarde lei. În aceeași perioadă, compania a plătit despăgubiri totale de aproximativ 1,4 miliarde lei pe toate liniile de business.

Creșterile cele mai importante s-au înregistrat pe CASCO (+12%), Property (+19%), Asigurările de sănătate (+10%), Asigurările de călătorie (+21%) și RCA (+23%). Aceste rezultate au consolidat poziția OMNIASIG în top 3 asigurători pe piața românească, confirmând eficiența strategiei de creștere implementate de companie.

Digitalizarea reprezintă un pilon strategic pentru OMNIASIG, iar investițiile recente au transformat radical modul în care clienții interacționează cu serviciile companiei.

Printre soluțiile digitale implementate se numără platforma VClaims, care permite gestionarea complet digitală a daunelor, și aplicația de mobil OMNIASIG, ce facilitează achiziția de asigurări de locuință obligatorii și facultative și accesul rapid la serviciile poliței de sănătate OMNI+.

Prin intermediul aplicației, asigurații pot face programări la cele aproximativ 1.500 de clinici partenere, pot urmări statusul solicitărilor, pot consulta lista completă a acoperirilor și pot solicita rambursarea serviciilor medicale.

Compania intenționează, de asemenea, să lanseze aplicația ecoPILOT, un instrument inovativ de tip telematics dedicat clienților CASCO, menit să recompenseze stilul de condus preventiv, subliniind angajamentul OMNIASIG față de inovație și siguranță rutieră.

Un studiu de piață realizat în 2025, împreună cu agenția Reveal Marketing Research, a confirmat nivelul ridicat de încredere și apreciere pe care clienții îl acordă companiei. OMNIASIG este perceput ca un asigurător serios, stabil și cu tradiție, iar clienții apreciază claritatea și simplitatea comunicării.

Rezultatele studiului arată că experiența clienților este pozitivă pe toate segmentele de asigurare, cu precădere pe CASCO și Asigurările de Locuință, iar clienții care au trecut printr-o daună manifestă loialitate crescută și sunt mai predispuși să recomande compania. Mai mult de jumătate dintre clienți au accesat cel puțin un serviciu online oferit de OMNIASIG, ceea ce reflectă succesul procesului de digitalizare.

În ceea ce privește sustenabilitatea și responsabilitatea socială, OMNIASIG a integrat de mult timp aceste dimensiuni în strategia sa de business. În 2024, compania a accelerat implementarea strategiei de sustenabilitate, asumând obiective clare și aliniate standardelor internaționale și grupului Vienna Insurance Group (VIG). Programul de sustenabilitate al companiei se concentrează pe șase domenii cheie: clienți, angajați, societate, managementul activelor, subscriere retail & corporate și operațiuni.

În domeniul clienților, OMNIASIG dezvoltă produse inclusive și sprijină reziliența financiară. Pentru angajați, compania își propune să creeze un mediu de lucru echilibrat și atractiv. În ceea ce privește societatea, OMNIASIG promovează voluntariatul și educația privind riscurile, implicându-și angajații în comunitate.

Managementul activelor vizează reducerea emisiilor portofoliilor de investiții, în timp ce subscrierea retail și corporate se concentrează pe reducerea emisiilor în segmentele Auto și Property și creșterea produselor sustenabile, urmărind atingerea obiectivului net-zero până în 2050. Operațiunile companiei urmăresc reducerea amprentei de carbon și trecerea la surse regenerabile de energie.

În ultimii doi ani, OMNIASIG a instalat panouri solare în 12 locații din București, Cluj, Constanța, Arad, Timișoara, Alba, Sibiu și Pitești și a inclus vehicule electrice și hibride în flota sa, cu stații de încărcare dedicate.

În domeniul social, compania derulează numeroase acțiuni de voluntariat și implicare în comunitate, inclusiv sub umbrela campaniei „OMNIASIG pentru MAI BINE”. În 2024, această campanie a sprijinit educația copiilor din comunități defavorizate din comuna Poienarii Burchii, în parteneriat cu Fundația World Vision România.

Inițiativă de mediu, pentru a marca cei 30 de ani de activitate

Pentru a marca cei 30 de ani de activitate, OMNIASIG a anunțat o inițiativă concretă de mediu: plantarea a cel puțin 30.000 de copaci prin echipe de voluntari.

Până în prezent, peste 200 de voluntari au plantat mai mult de 23.000 de puieți în șapte județe – Prahova, Giurgiu, Alba, Covasna, Bihor, București și Dâmbovița.