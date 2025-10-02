În anul 2024, firmele românești au plătit către Administrația Fondului pentru Mediu (AFM) peste 10 milioane de euro pentru ambalajele care nu au fost reciclate, înregistrându-se o creștere de circa 1 milion de euro față de suma raportată în 2023, arată datele analizate de Clean Recycle.

Fiecare kilogram de ambalaj care nu ajunge la reciclare generează o taxă obligatorie de 2 lei.

Colaborarea cu un OIREP ar fi putut diminua considerabil aceste cheltuieli. Aceste organizații, autorizate de Ministerul Mediului, gestionează în numele firmelor colectarea, reciclarea și valorificarea ambalajelor, garantând respectarea legislației de mediu și a obligațiilor aferente.

Costurile serviciilor oferite de OIREP-uri pot fi de până la trei ori mai mici decât sumele pe care companiile le achită direct către AFM.

Potrivit experților de la Clean Recycle, dacă o firmă ar introduce pe piață anual 100 de tone de ambalaje din plastic, taxa plătită direct către AFM ar ajunge la 200.000 de lei, în timp ce colaborarea cu un OIREP ar reduce considerabil această sumă, aproximativ la o treime din costul inițial.

„Rolul nostru este să fim interfața între autorități și mediul de afaceri, oferind soluții transparente, eficiente și adaptate fiecărei industrii. Într-un context legislativ tot mai strict, noi asigurăm predictibilitate și trasabilitate pentru fiecare tonă de ambalaj gestionată”, a declarat Cosmin Monda, fondator și CEO Clean Recycle.

Pentru statele membre, Uniunea Europeană a fixat ținte ambițioase: reciclarea a 65% din deșeurile de ambalaje până în 2025 și 70% până în 2030. În acest cadru, pentru companii, colaborarea cu un OIREP nu mai reprezintă doar o alegere, ci devine o strategie eficientă atât din punct de vedere financiar, cât și operațional.

Pentru a fi considerat de încredere, un OIREP trebuie să dețină o licență valabilă emisă de Ministerul Mediului, să asigure transparență în privința tarifelor și a rapoartelor, să colaboreze cu o rețea verificată de colectori și reciclatori și să aibă o reputație consolidată, susținută de contracte clare care oferă stabilitate financiară.

Clean Recycle se numără printre cei mai importanți cinci operatori de pe piața românească în domeniul preluării responsabilității pentru deșeurile de ambalaje (OIREP), ocupându-se de raportarea, colectarea și valorificarea ambalajelor și a deșeurilor provenite de la acestea, în numele producătorilor și importatorilor. Compania administrează un portofoliu de peste 900 de firme active pe întreg teritoriul țării, din sectoare variate precum FMCG și retail, agribusiness, automotive, distribuție, producție industrială sau farmaceutică.