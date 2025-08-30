RetuRO a încheiat contractele cu 8 producători. Aceștia nu mai au voie să pună simbolul SGR pe ambalaje, iar aparatele de colectare nu le vor mai accepta. Cumpărătorii trebuie să verifice dacă produsele au simbolul SGR înainte să le ia, ca să știe dacă primesc înapoi garanția de 0,50 lei.

Un contract poate fi anulat dacă a fost suspendat mai mult de 60 de zile și nu s-au rezolvat problemele, firma a fost închisă sau radiată din Registrul Comerțului, producătorul sau comerciantul cere rezilierea pentru că nu mai folosește ambalaje SGR.

RetuRO nu a spus public motivele concrete pentru fiecare caz, pentru că există clauze de confidențialitate.

Pe scurt: unele branduri nu mai fac parte din sistem, așa că românii trebuie să fie atenți la etichete ca să știe dacă ambalajele lor mai pot fi returnate.

În prezent, RetuRO are contracte cu peste 1.500 de producători de băuturi. Pe site-ul lor apare lista firmelor care au contractele suspendate sau reziliate.

Un contract poate fi suspendat dacă producătorul: întârzie cu plata garanției sau a taxei de administrare mai mult de 30 de zile, nu trimite rapoartele SGR timp de două luni la rând.

În acest moment, 48 de producători au contractele suspendate, conform listei oficiale publicate de RetuRO.

RetuRO Sistem Garanție Returnare S.A. este o companie care nu are scopul de a face profit. Toți banii câștigați din colectarea ambalajelor de băuturi sunt reinvestiți în îmbunătățirea sistemului de garanție-returnare (SGR). Această companie a fost creată de un grup format din trei organizații private:

Asociația Berarii României pentru Mediu (30%);

Asociația Producătorilor de Băuturi Răcoritoare pentru Sustenabilitate (30%);

Asociația Retailerilor pentru Mediu (20%).

De asemenea, există un acționar public, statul român, reprezentat de Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor (20%). RetuRO se finanțează doar din surse private și are ca responsabilitate să asigure transparența în ceea ce privește cantitățile de ambalaje returnate de consumatori.

Prin gestionarea eficientă a deșeurilor, compania ajută la dezvoltarea durabilă a României și sprijină îndeplinirea obiectivelor de reciclare stabilite de Uniunea Europeană (UE).