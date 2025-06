România își reafirmă sprijinul pentru competitivitatea industriei auto, pentru dezvoltarea unei economii circulare eficiente și pentru consolidarea rezilienței în domeniul apei, în contextul schimbărilor climatice și al noilor reglementări europene, potrivit celor spuse de Mircea Fechet.

Ministrul a subliniat importanța consolidării reciclării și a integrării cerințelor de circularitate în proiectarea vehiculelor și în gestionarea celor ajunse la finalul ciclului de viață. Aceste măsuri sunt esențiale pentru reducerea dependenței de resursele primare din import și pentru dezvoltarea unei piețe funcționale și atractive a materiilor prime secundare. În acest context, a fost accentuat și rolul Sistemului Garanție-Returnare (SGR), considerat o inițiativă de succes în sprijinul colectării ambalajelor și al economiei circulare.

Fechet a exprimat aprecierea față de menținerea propunerii Comisiei Europene privind introducerea unui regim transfrontalier de responsabilitate extinsă a producătorului, un pas important în direcția unei economii durabile și corect reglementate. În același timp, a abordat tema obiectivului climatic al Uniunii Europene pentru anul 2040, subliniind necesitatea unei abordări pragmatice și echitabile, care să țină cont de contribuțiile diferite ale statelor membre și de impactul social al tranziției ecologice, cu scopul reducerii sărăciei energetice și evitării creșterii disparităților economice între regiuni.

„România sprijină ferm competitivitatea industriei auto și consolidarea reciclării, care e esențială pentru tranziția către o economie circulară eficientă. Asta am transmis la Consiliul de Mediu, unde m-am întâlnit cu omologii din Uniunea Europeană (UE) pentru a analiza cum putem avea o industrie auto mai sustenabilă, pentru a discuta despre schimbările climatice, planurile naționale privind energia și clima (PNIESC), dar și despre cum creștem reziliența Europei în domeniul apei.

Am avut așadar pe agendă subiecte importante, însă prioritar a fost să ne punem de acord – în linie cu obiectivele Pactului verde european – asupra Regulamentului privind cerințele de circularitate pentru proiectarea vehiculelor și gestionarea celor ajunse la final de viață. Modul în care reducem dependența de resurse primare din import reprezintă un element-cheie pentru a crește reziliența economică și pentru a dezvolta o piață eficientă și atractivă a materiilor prime secundare. În context, am subliniat rolul Sistemului Garanție – Returnare (SGR), o inițiativă de succes în colectarea ambalajelor și economia circulară. Am salutat faptul că propunerea Comisiei referitoare la un regim transfrontalier de responsabilitate extinsă a producătorului a fost menținută”, a scris ministrul pe Facebook.