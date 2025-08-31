Se strică vremea în România! Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis o avertizare de tip cod galben de furtuni, valabilă între orele 10:00 și 23:00.

În Transilvania, în partea de sud a Banatului, precum și în nordul Olteniei și al Munteniei, sunt prognozate intervale de instabilitate atmosferică accentuată, caracterizate prin averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului ce pot lua aspect de vijelie, cu rafale cuprinse între 50 și 70 km/h, iar pe alocuri este posibil să apară și grindină.

Meteorologii au anunțat că, în intervale scurte de timp sau prin acumulare, cantitățile de apă vor ajunge la 20–30 l/mp, iar pe suprafețe restrânse pot depăși 50 l/mp și că perioade de instabilitate atmosferică accentuată se vor înregistra, izolat, și în restul țării.

Potrivit ANM, avertizarea de cod galben se aplică în județele Alba, Argeș, Bistrița-Năsăud, Brașov, Cluj, Caraș-Severin, Covasna, Dâmbovița, Gorj, Hunedoara, Harghita, Mehedinți, Mureș, Prahova, Sibiu, Sălaj și Vâlcea.

În Dobrogea și Bărăgan, predomină soarele, iar pe parcursul zilei apar înnorări și averse însoțite de descărcări electrice. Vântul se intensifică local, iar temperaturile urcă până la 32 de grade.

În sudul Moldovei și în nordul Munteniei, instabilitatea atmosferică crește treptat, iar după-amiaza se așteaptă câteva reprize de ploaie. Vântul va fi destul de puternic, iar mercurul din termometre va atinge maxime de 34 de grade.

În nordul Moldovei și în Bucovina, dimineața și până după prânz, vremea va fi predominant însorită, însă pe parcursul zilei se vor aduna nori și vor apărea averse însoțite de tunete și fulgere. Temperaturile vor urca ușor, atingând 34 de grade, iar senzația de disconfort termic va fi mai accentuată.

În nordul Transilvaniei și în Maramureș, ziua se anunță mai puțin favorabilă: cerul va fi înnorat, vor apărea averse consistente, descărcări electrice și, posibil, grindină. Temperaturile vor fi mai scăzute, ajungând până la 28 de grade în zona Satu Mare.

Și în vestul țării se resimte o răcire, cu maxime în jur de 26 de grade. Vor fi mai multe intervale cu ploi și manifestări de instabilitate atmosferică, cantitățile de apă urmând să depășească 30 de litri pe metru pătrat.

În Transilvania, soarele se va vedea foarte puțin, fiind așteptate mai multe serii de averse însoțite de descărcări electrice. Sunt posibile și căderi de grindină, iar în zonele montane cantitățile de apă vor depăși 60 de litri pe metru pătrat. Temperaturile scad comparativ cu ziua precedentă, iar în sud-vestul regiunii vremea se va simți rece pentru această perioadă a anului.

În Oltenia, cerul va rămâne predominant înnorat pe tot parcursul zilei. Vor fi ploi, mai consistente în nordul regiunii, iar vântul se va intensifica, transformându-se, pe durata averselor, în vijelie. Maximele vor atinge cel mult 25 de grade.

Și în sudul României, vom avea înnorări persistente și averse puternice, mai ales în nordul provinciei, posibil însoțite de grindină. Se pot forma vijelii, cu rafale de până la 70 km/h, iar în Lunca Dunării maximele vor ajunge la 27 de grade.

În București, cerul se va înnora, iar după-amiază sunt prognozate averse cu descărcări electrice și intensificări de vânt. Temperaturile scad, atingând aproximativ 27 de grade, iar pe timpul nopții se vor menține înnorări, cu o temperatură minimă de 17 grade.

La munte, vremea se va înrăutăți și va deveni mai răcoroasă. Se vor înregistra ploi torențiale în mai multe reprize, cu cantități ce pot depăși 60 de litri pe metru pătrat. Vor fi descărcări electrice, iar pe zone restrânse este posibil să apară și grindină, mai arată prognoza meteo.

Pe litoral, dimineața va fi însorită, însă pe parcursul zilei norii se vor aduna, iar spre seară vor apărea averse. Temperatura maximă va ajunge la 29 de grade, iar temperatura apei se va situa în jurul valorii de 22–23 de grade.