Vremea în România. ANM anunță ploi torențiale în unele regiuni ale țării. Vremea rămâne călduroasă, iar în sudul României canicula își face simțită prezența, accentuând disconfortul termic. Temperaturile vor urca până la 37°C în Lunca Dunării, în timp ce pe litoral se vor înregistra 27–28°C.

Prognoza pe regiuni:

Dobrogea și Bărăgan: Cer senin, vreme frumoasă și temperaturi cu 2–3 grade mai ridicate față de ziua precedentă. În Bărăgan se instalează canicula, iar după-amiaza aerul devine greu de respirat.

Moldova de Sud și nordul Munteniei: Cer senin pe tot parcursul zilei, temperaturi mai ridicate decât ieri, cu maxime de 34°C și un vânt ușor mai intens.

În jumătatea nordică a Moldovei și în Bucovina cerul rămâne senin, cu vânt moderat pe alocuri. Temperaturile cresc față de ziua precedentă și ating 32°C .

. În nordul Transilvaniei și în Maramureș persistă vremea frumoasă, cu cer senin și o după-amiază călduroasă, maximele fiind tot în jur de 32°C . Spre noapte, norii se înmulțesc și apar averse însoțite de descărcări electrice.

. Spre noapte, norii se înmulțesc și apar averse însoțite de descărcări electrice. În vestul țării, temperaturile scad ușor, dar se mențin ridicate, ajungând la 34°C la umbră. Soarele predomină în cea mai mare parte a zilei, însă vântul devine mai puternic. Spre seară și pe timpul nopții, norii aduc ploi torențiale și fenomene de instabilitate atmosferică, iar cantitățile de apă pot depăși 25 l/m² .

la umbră. Soarele predomină în cea mai mare parte a zilei, însă vântul devine mai puternic. Spre seară și pe timpul nopții, norii aduc ploi torențiale și fenomene de instabilitate atmosferică, iar cantitățile de apă pot depăși . În Transilvania, dimineața rămâne răcoroasă în zonele depresionare, însă pe parcursul zilei soarele încălzește treptat atmosfera. În vestul provinciei, în zona Alba Iulia, temperaturile vor urca până la 36°C . După lăsarea nopții, aversele își vor face apariția și aici, fiind mai abundente în regiunile montane.

. După lăsarea nopții, aversele își vor face apariția și aici, fiind mai abundente în regiunile montane. În Oltenia, ziua va fi predominant însorită, iar în sudul provinciei se vor înregistra maxime de 35–36°C , cu disconfort termic accentuat. Spre noapte, cerul se va înnora și vor apărea serii de averse însoțite de tunete și fulgere.

, cu disconfort termic accentuat. Spre noapte, cerul se va înnora și vor apărea serii de averse însoțite de tunete și fulgere. În sudul țării, soarele va străluci puternic întreaga zi, iar temperaturile vor continua să crească față de ieri. În Lunca Dunării se vor atinge 37°C, iar atmosfera va deveni sufocantă după orele prânzului.

În Capitală, cerul va fi senin pe tot parcursul zilei, iar la orele amiezii se va instala canicula, cu un vânt ușor, **36°C la umbră** și o atmosferă înăbușitoare. Noaptea va fi senină și caldă, cu o minimă de aproximativ **19°C**.

În zona montană, vremea va fi mai caldă decât în mod obișnuit pentru această perioadă. Ziua va fi predominant însorită, însă spre seară se vor aduna norii și vor apărea averse însoțite de tunete și fulgere. Local se pot acumula **peste 30 l/m²** de apă și există risc de grindină.

Pe litoral, condițiile vor fi excelente pentru plajă: cer senin, briză activă și temperaturi maxime de **până la 30°C** în stațiuni. Temperatura apei mării va fi de **21–22°C**.

Sâmbătă, mai multe județe, inclusiv Bucureștiul, se află sub cod galben de caniculă, iar începând din această noapte, o parte din țară va fi vizată de un cod galben de furtuni. Duminică, ploile torențiale, vijeliile și căderile de grindină se vor extinde treptat și în celelalte regiuni.

Sâmbătă, între orele 12:00 și 21:00, județele Dolj, Olt, Teleorman, Giurgiu, Călărași, Ilfov și municipiul București se vor confrunta cu temperaturi foarte ridicate, caniculă și disconfort termic accentuat. În unele zone, indicele temperatură-umezeală (ITU) va atinge pragul critic de 80 de unități. Maximele prognozate se vor situa între 34 și 36°C, conform meteorologilor.

Începând de sâmbătă noapte și până duminică dimineață va fi în vigoare un cod galben de instabilitate atmosferică pentru sud-vestul țării. În județele Timiș, Hunedoara, Caraș-Severin, Gorj, Mehedinți, Vâlcea, Dolj, Olt și în zonele montane din Alba și Sibiu se vor înregistra perioade de instabilitate atmosferică accentuată, caracterizate prin averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului (rafale de 50–70 km/h), posibile vijelii și izolat căderi de grindină. Cantitățile de apă vor atinge 20–30 l/m², iar pe arii restrânse pot depăși 40 l/m².

Pentru duminică, meteorologii au extins codul galben de ploi. În Transilvania, sudul Banatului, nordul Olteniei și al Munteniei se vor înregistra perioade cu instabilitate atmosferică accentuată, manifestată prin averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului (rafale de 50–70 km/h), posibile vijelii și căderi de grindină izolate. Cantitățile de apă vor fi de 20–30 l/m², iar local pot depăși 50 l/m².

În perioada sâmbătă – duminică dimineața, vremea va fi caniculară, cu un indice temperatură-umezeală (ITU) ce poate atinge pragul critic de 80 de unități, ceea ce va accentua disconfortul termic. Cerul va fi preponderent senin, iar vântul va sufla slab și moderat.

Temperaturi: maximă în jur de 36°C, minimă între 16 și 19°C.

De duminică după-amiază, vremea se va schimba, devenind instabilă, iar temperaturile vor scădea față de ziua precedentă. Cerul va fi mai înnorat, cu averse moderate cantitativ și descărcări electrice, iar vântul va sufla moderate, cu intensificări temporare. Temperatura maximă va fi în jur de 26°C.