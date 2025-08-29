Proiectul se va desfășura în perioada septembrie 2025 și decembrie 2026. Iar sprijinul maxim acordat unui beneficiar va fi de 5.000 de lei, sumă ce va fi decontată direct către cabinetele de ortodonție participante în cadrul programului. Distribuția beneficiarilor va fi de 200 elevi în 2025 și 800 în 2026.

Administrația Spitalelor și Serviciilor Medicale București va întocmi regulamentul de implementare a proiectului în termen de 30 de zile de la adoptarea hotărârii. Fondurile necesare vor fi asigurate din bugetul propriu al Municipiului București.

Prin acest program, se va oferi ajutor financiar pentru tratamente ortodontice copiilor cu vârste între 12 și 17 ani, cu implicarea personalului medical din cabinetele stomatologice școlare. Suma maximă de 5.000 de lei/beneficiar, respectiv 2.500 de lei/arcadă, va acoperi servicii precum consultația inițială, planul de tratament personalizat, aparatul metalic fix și controalele ortodontice periodice.

Conform documentației, obiectivul „Smile-2” este prevenirea afecțiunilor dentare și menținerea stării generale de sănătate printr-un tratament minim invaziv care corectează problemele dentare, adesea ireversibile. Malocluziile pot afecta articulația maxilarului și să provoace durere și disconfort.

Dinții înghesuiți sau strâmbi sunt mai greu de curățat, ceea ce crește riscul de carii și boli paradontale. De asemenea, până la 20% dintre copiii cu probleme de aliniere dentară pot întâmpina dificultăți de pronunție. O mușcătură corectă facilitează mestecarea eficientă a alimentelor, contribuind la o digestie optimă.

Studiile recente arată că incidența malocluziilor în rândul copiilor din România este „alarmantă”, peste 70% dintre copii și adolescenți prezentând un anumit grad de malocluzie, scrie Agerpres.

Consiliera generală Ancuța Comănici (PSD), inițiatoarea programului, a reamintit că proiectul „Smile” a mai fost derulat în Capitală între 2018 și 2021 și a considerat că inițiativa a fost „foarte bun” pentru elevii bucureșteni.

Ea a precizat că la următoarea ședință a Consiliului General al Municipiului București, când va fi discutată rectificarea bugetară, grupul PSD va propune suplimentarea numărului de beneficiari ai proiectului „FIV3 – O șansă pentru cuplurile infertile”. Acesta este destinat sprijinirii financiar a maximum 2.000 de cupluri sau femei singure infertile, cu indicație medicală pentru fertilizare in vitro (FIV).