Mihai Oltean a realizat un proiect inedit la Cugir, județul Alba. Mai exact, a construit pe imobilul de pe strada Gh. Lazăr nr. 9 un acoperiș multifuncțional.

În ultimii doi ani, a lucrat la un acoperiș în două ape: pe partea sudică a montat panouri solare, iar pe partea nordică a amenajat o mică grădină de legume suspendată. Acesta a precizat că acoperișul are un singur strat, fără țiglă sub panouri sau sub jgheaburile pentru plante, elementele având dublu rol – atât de producere a energiei și de susținere a culturilor, cât și de protecție împotriva intemperiilor.

El a pornit de la ideea că acoperișurile, deși ocupă suprafețe mari, sunt folosite doar pentru a proteja casele de ploaie și zăpadă, însă ar putea oferi și alte beneficii, cum ar fi energie electrică și hrană. Lui nu-i plac soluțiile obișnuite prin care panourile solare se montează peste țiglă, considerând că acest lucru reprezintă o risipă de materiale.

Construcția a pornit de la un acoperiș vechi din azbest care trebuia înlocuit. Clădirea are o amprentă la sol de 15×7 metri, iar pentru testele inițiale, panourile solare au fost montate pe o lățime de 6,5 metri, iar grădina suspendată pe o suprafață de 1,3 metri lățime și 4,5 metri lungime. Restul acoperișului a fost acoperit cu țiglă metalică.

Oltean a precizat că intenționează să extindă ideea la tot acoperișul, în funcție de rezultate. Structura a fost realizată în mare parte din fier, pentru a evita tăierea lemnului, despre care a afirmat că are o funcție mai importantă – aceea de a produce oxigen. Totuși, a folosit lemn la anumite elemente, precum lațele de sub țiglă, suporturile pentru jgheaburi și partea frontală a construcției.

Acesta a relatat că la început a încercat să construiască acoperișul doar cu prinderi mecanice, fără sudură, însă a renunțat după ce a constatat că fierul se deforma la lungimi mari. În final, a folosit 13 suporți metalici, fiecare cântărind aproximativ 100 kg. Panourile solare au fost fixate între profile metalice, iar pentru etanșeizare a fost nevoie și de o bandă bituminoasă, deoarece aplicarea siliconului nu a fost făcută perfect.

Grădina suspendată a fost realizată din jgheaburi rectangulare din tablă, montate pe suporturi din lemn. În acestea a cultivat roșii cherry, ardei și gogoșari, care au dat roade. A încercat și culturi de salată și spanac, care au avut rezultate slabe, însă grâul semănat ulterior a crescut foarte bine.

Oltean a precizat că proiectul i-a luat doi ani pentru a fi pus în practică și că a beneficiat și de sprijinul unor prieteni. A menționat că a schimbat de mai multe ori designul și a cumpărat materiale pe care nu le-a mai folosit, iar pentru construcție a fost nevoie de numeroase utilaje de prelucrare a metalului și lemnului.

În ceea ce privește partea electrică, aceasta a fost realizată tot personal, folosind echipamente Victron și baterii Pylontech, fără a se conecta la rețeaua publică. El a explicat că sistemul trece automat pe rețea atunci când panourile solare și bateriile nu mai pot asigura consumul.