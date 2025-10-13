Guvernul de la Berlin a ajuns la un acord pentru a readuce serviciul militar obligatoriu. Tinerii vor fi aleși printr-o tragere la sorți. Partidele politice CDU/CSU și SPD au stabilit împreună cum va funcționa noul sistem, care ar putea începe în următorii ani.

Conform planului, toți bărbații tineri vor trebui să completeze un formular de înregistrare militară. Din acest grup, unii vor fi aleși la întâmplare pentru un control medical și un interviu. Dacă nu se înscriu destui voluntari pentru armată, cei aleși prin tragere la sorți ar putea fi obligați să facă armata cel puțin șase luni.

Modelul este inspirat din Danemarca, unde serviciul militar este obligatoriu pentru toți, dar doar o parte dintre tineri (cam o cincime) ajung efectiv în armată. Sistemul cu tragere la sorți ajută la reducerea birocrației și face procesul mai corect, evitând acuzațiile de discriminare care existau înainte.

Ministrul Apărării din Germania, Boris Pistorius, va anunța în curând câți recruți sunt necesari și când va începe programul. Planul ar putea fi discutat chiar săptămâna aceasta în Parlament.

Totuși, planul a stârnit deja discuții și păreri împărțite. Cei care îl susțin spun că va ajuta la creșterea disciplinei și a spiritului național, dar criticii avertizează că tragerea la sorți ar putea părea o „loterie a norocului și a fricii” pentru tineri.

CDU/CSU a numit decizia „un pas realist spre o apărare modernă”. În schimb, o parte dintre social-democrați și Verzi cer garanții că vor fi respectate libertățile personale.

Oficialii germani au spus totuși că nimeni nu va fi obligat să poarte arme dacă este împotriva convingerilor sale — există în continuare opțiunea de a face un serviciu civil în locul armatei.

După dezbaterea din Parlament, Guvernul de la Berlin va lansa o campanie de informare publică. Dacă proiectul de lege este aprobat, primele trageri la sorți ar putea avea loc din 2026, în funcție de nevoile armatei.