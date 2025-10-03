Ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, a anunțat, joi seară, că legea pentru serviciul militar voluntar a fost transmisă Parlamentului în procedură de urgență, precizând că primii voluntari ar putea fi înrolați începând cu anul 2026, dacă actul normativ va fi adoptat înainte de aprobarea bugetului pe 2026.

Programul este destinat tinerilor cu vârste între 18 și 35 de ani și presupune selecție pe criterii medicale și psihologice, precum și teste de pregătire fizică. Ministrul a subliniat că nu va fi impusă condiția de absolvire a bacalaureatului, iar scopul principal este întinerirea rezervei Armatei Române și transformarea celor mai bine pregătiți dintre voluntari în militari profesioniști.

Moșteanu a explicat că proiectul a trecut prin mai multe etape de avizare și că adoptarea rapidă a legii este esențială pentru a putea aloca fonduri corespunzătoare în bugetul de stat pe 2026. El a arătat că legea a fost trimisă în Parlament cu speranța că va fi aprobată până la finalul acestui an, astfel încât programul să poată demara la începutul anului viitor.

„Eu sper la anul (primele înrolări – n.red.). Astăzi am aprobat în Guvern acest proiect care pleacă către Parlament. A durat destul de mult partea de avizare. Este a treia oară când se reiau avizările pe acest proiect. Nu mă mai uit în spate de ce n-a ieșit până acum. Este o nevoie reală a Armatei Române de a întineri armata. (…) Undeva pe la finalul anului (să adoptăm legea – n.red.). Am trimis legea astăzi către Parlament, am trimis-o în procedură de urgență. Eu sper ca anul acesta să treacă de ambele Camere, prin comisiile raportoare, prin plen și să devină lege la finalul anului. Dacă am legea trecută înainte de legea bugetului, mă ajută foarte mult ca să pot să bugetez eficient pentru începutul acestui program”, a explicat Ionuț Moșteanu.

În ceea ce privește capacitatea de instruire, Moșteanu a estimat că programul ar putea include aproximativ 10.000 de persoane pe an, însă a precizat că inițial se va începe cu un număr mai restrâns pentru a testa modul de implementare și a învăța din experiență.

Ministrul a explicat că, pe măsură ce programul se va dezvolta și se vor acumula experiențe, numărul de participanți ar putea crește începând cu 2027.

„O rezervă cât mai mare, ținând cont de disponibilitățile bugetare și operaționale. Din discuțiile mele de până acum cu colegii din armată, o capacitate maximă ar fi de 10.000 pe an. Eu zic să începem la anul cu o capacitate mai restrânsă, să învățăm niște lucruri și noi cu toții. Din 2007 nu se mai face armata obligatorie și apoi, după primele cicluri, vom avea niște învățăminte, iar 2027 va fi un an în care vom intra cu forță”, a precizat șeful MApN.

Selecția voluntarilor va include teste fizice și psihologice similare celor aplicate deja la intrarea în sistemul militar. De asemenea, el a precizat că bacalaureatul nu este cerință pentru participare, programul fiind accesibil tuturor tinerilor care îndeplinesc criteriile fizice și psihologice.

„Pregătire fizică, examen fizic și examen psihologic. (Bacalaureatul) nu știu să fie în proiect acum și nu văd de ce ar fi. Există un test psihologic care se dă, iar Legea va avea și niște norme subsecvente. Există termene de 90 de zile în lege. Lucrăm deja, s-a început un pic, dar o să accelerăm treaba, astfel încât în momentul în care legea va trece de Parlament să facem și normele imediat, să le avem publicate. Și trebuie să fie apt din punct de vedere psihologic și fizic”, a spus ministrul Apărării la Digi24.

Ionuț Moșteanu a estimat că programul va atrage un interes semnificativ, având în vedere succesul unor inițiative similare din alte țări europene, precum Germania sau Suedia. El a explicat că, în cazul în care programul va întâmpina dificultăți, autoritățile vor evalua și adapta metodologia, ajustând durata instruirii sau alte aspecte pentru a asigura succesul proiectului.

Un alt obiectiv al programului, a subliniat Moșteanu, este crearea unei rezerve suplimentare de militari care să fie implicați în exerciții periodice de mobilizare. Ministrul a precizat că cei mai bine pregătiți voluntari vor fi invitați să rămână în armată și să devină militari profesioniști.

„Cei mai buni care vor veni să facă această armată voluntară, subliniez voluntară și va rămâne voluntară, și care vor fi buni și le va plăcea în armată, le vom cere să rămână, să devină militari profesioniști. Și de aici o să avem o nouă sursă de intrare în sistem și vom avea o rezervă întinerită pentru viitorii ani”, a dezvăluit șeful MApN.

Ionuț Moșteanu a amintit că actuala limită de încorporare în rezervă este de 55 de ani, iar anual rezerva scade cu aproximativ 120.000 de persoane, ceea ce face necesară atragerea de tineri bine pregătiți.

De asemenea, Moșteanu a explicat că voluntarii încorporați vor participa la exerciții de mobilizare, așa-numitele „mobexuri”, pentru a menține contactul cu militarii profesioniști și pentru a se familiariza cu noile arme și echipamente ale Armatei Române.