Elon Musk a publicat pe X un mesaj scurt prin care i-a îndemnat pe abonați să „anuleze Netflix pentru sănătatea copiilor lor”. Ținta criticilor este serialul „Dead End: Paranormal Park”, lansat de Netflix în 2022 și anulat în 2023. Producția urmărea aventurile lui Barney, un adolescent transgender, și ale Normei, o fată autistă, într-un parc bântuit.

„Anulați Netflix pentru sănătatea copiilor voștri”, a scris el pe rețeaua sa socială X.

Deși serialul nu mai este activ în oferta Netflix, fragmente din el au circulat din nou pe platformele sociale, fiind distribuite pe Libs of TikTok. Acestea au acuzat Netflix că promovează „ideologia transgender” și chiar că discriminează persoanele albe, stârnind o avalanșă de critici.

Elon Musk are o relație personală complicată cu acest subiect, întrucât fiica sa, Vivian Jenna Wilson, este transgender și a rupt legăturile cu el. În declarațiile sale anterioare, Musk a calificat tratamentele medicale prin care a trecut fiica sa drept „o sterilizare”.

În cazul „Dead End: Paranormal Park”, Musk a considerat inacceptabil ca un serial cu un personaj transgender să fie destinat unui public de peste 7 ani, susținând că astfel de conținut influențează în mod negativ copiii.

„Este inacceptabil”, a reacţionat Musk.

Hamish Steele, autorul „Dead End: Paranormal Park”, a răspuns criticilor pe rețeaua Bluesky, unde a spus că acuzațiile sunt „minciuni și calomnii”. El a precizat că Netflix „nu promovează” serialul în prezent și a dezvăluit că a primit numeroase mesaje homofobe și antisemite, motiv pentru care a decis să se retragă temporar de pe rețelele sociale.

Controversa a coincis însă cu o scădere a valorii acțiunilor Netflix pe bursă. Compania a pierdut miercuri 2,3% din capitalizare, iar joi titlurile au rămas ușor în roșu.

Deși pe rețelele sociale au circulat postări care semnalau o creștere a dezabonărilor, informația nu a putut fi verificată. Netflix a refuzat să comenteze legătura dintre valul de critici și evoluția financiară din ultimele zile.

Totuși, datele de pe Google Trends arată că expresiile „Netflix Elon Musk” și „boicot Netflix” au cunoscut o creștere accelerată în căutările online, ceea ce sugerează că apelul lui Musk a avut ecou în rândul publicului.