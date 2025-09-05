Consiliul de Administrație al Tesla a propus un plan de compensare de 1 trilion de dolari pentru CEO-ul Tesla: Elon Musk, ceea ce ar fi cel mai mare pachet salarial corporativ din istorie, subliniind influența pe care el o are asupra companiei auto în încercarea sa de a se transforma într-o forță a inteligenței artificiale și a roboticii.

Tesla spune că noua atribuire i-ar putea crește semnificativ participația dacă toate obiectivele sunt îndeplinite, oferindu-i un control și mai mare, pe măsură ce Tesla încearcă să devină cea mai valoroasă companie din întreaga lume.

Suma propusă este aproape de evaluarea actuală de piață a companiei auto. Planul evidențiază dependența Tesla de Musk, în contextul în care se confruntă cu o scădere a cererii de vehicule electrice, cu o concurență tot mai mare din partea rivalilor chinezi și cu presiunea de a-și îndeplini ambițiile în materie de inteligență artificială.

„Deși compensațiile îndrăznețe legate de performanță nu sunt nimic nou, amploarea de aici stabilește un nou standard pentru stimulentele CEO și va domina dezbaterile din consiliile de administrație de pretutindeni. Depunerea de documente de reglementare îl plasează pe Elon Musk pe un plan diferit față de alți directori din domeniul tehnologiei. Pachetele de compensare tradiționale acordate directorilor altor companii au fost considerate a nu fi adecvate pentru proiectarea compensației de stimulare a domnului Musk”, a declarat Adam Sarhan, director executiv al 50 Park Investments din New York, pentru agenția de presă Reuters.

Musk a transformat Tesla dintr-un startup de nișă pentru vehicule electrice în cel mai valoros producător auto din întreaga lume, scalând producția, extinzându-se la nivel global și împingând industria către mobilitatea electrică. Recent, însă, Tesla a pierdut teren în fața rivalului chinez BYD (002594.SZ), deschide o nouă filă și a altor producători auto pe fondul scăderii cererii de vehicule electrice și intensificării concurenței pe piețele cheie.

Susținătorii propunerilor de pachete salariale supradimensionate ale lui Musk au susținut că planurile sale de compensare i-au aliniat stimulentele cu creșterea pe termen lung, în timp ce criticii au avertizat cu privire la potențialele riscuri de diluare și guvernanță.

„Acesta este un pachet salarial ridicol de mare. Ridică o mulțime de întrebări, dar anul trecut, Musk a mutat Tesla din Delaware în Texas pentru a evita toate aceste întrebări. Având în vedere că prețul acțiunilor Tesla este practic o bătaie de cap și pare să aibă foarte puțin de-a face cu performanța reală a producătorului auto, bănuiesc că vor aproba acest pachet.”, spune Brian Quinn, un profesor al Facultății de Drept a Colegiului Boston.

Planul propus i-ar acorda lui Musk până la 12% din acțiunile Tesla, în valoare de aproximativ 1,03 trilioane de dolari, dacă compania auto își atinge valoarea de piață țintă de 8,6 trilioane de dolari. Planul prevede creșterea evaluării Tesla de aproape opt ori, sau aproximativ 7,5 trilioane de dolari, în următorul deceniu. Dacă va fi câștigat integral, premiul ar crește semnificativ puterea de vot a lui Musk față de participația sa de aproximativ 13%, intensificând dezbaterea privind guvernanța și succesiunea.

Premiul va fi acordat în tranșe legate atât de capitalizarea de piață, cât și de etapele operaționale, cum ar fi producția în masă de robotaxi și roboți umanoizi. Musk nu va primi niciun salariu sau bonus în numerar, toate compensațiile fiind legate de performanță, reflectând structura planului său din anul 2018.

Acțiunile companiei auto au crescut cu aproximativ 4% la începutul tranzacțiilor. Tesla a aprobat un pachet de compensații interimar pentru Musk, în valoare de aproximativ 29 de miliarde de dolari în acțiuni restricționate, menit să-l mențină la conducere cel puțin până în anul 2030, pe măsură ce compania trece la o strategie axată pe inteligența artificială.

Tesla s-a reîncorporat ulterior în Texas și face apel la decizia din Delaware; noul plan reflectă feedback-ul acționarilor și garanții de guvernanță mai puternice. Un comitet special de directori independenți a analizat propunerea, care va fi supusă votului acționarilor în noiembrie.

Incursiunea lui Musk în politica americană și disponibilitatea sa de a-l provoca pe Trump au amplificat îngrijorările în rândul investitorilor Tesla cu privire la potențialele distrageri de la activitatea principală a companiei auto.

În vară, Musk a anunțat planuri de a lansa un al treilea partid politic, „Partidul American”, în urma unui conflict public cu Trump pe tema unei reduceri de impozite și a unui proiect de lege privind cheltuielile guvernamentale. Trump a respins ideea ca fiind „ridicolă”, avertizând că un al treilea partid ar crea haos. De atunci, Musk pare să fi încetinit inițiativa, subliniind abordarea sa imprevizibilă față de politică.

Experții în guvernanță cred că aceste mișcări întăresc îngrijorările de lungă durată cu privire la imprevizibilitatea lui Musk și concentrarea puterii în mâinile sale.

Tesla a îndemnat acționarii să voteze împotriva unei propuneri care solicită o politică de neutralitate politică, care ar fi extins supravegherea activităților politice ale lui Musk.

Acțiunile Tesla au atins un nivel record la sfârșitul anului 2024, după ce Trump a revenit la Putere deoarece investitorii au anticipat o relaxare a reglementărilor care ar putea accelera implementarea robotaxi-urilor. Cu toate acestea, acțiunile Tesla au scăzut de atunci pe fondul disputei politice dintre Musk și Trump.