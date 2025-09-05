Prin introducerea unor tarife suplimentare asupra unei game variate de produse, Washingtonul a pus presiune pe giganții europeni, afectând vânzările, profiturile și chiar poziționarea bursieră a unora dintre cele mai mari companii.

Printre cei mai afectați s-a numărat sectorul auto german, dependent în mare măsură de exporturile către SUA. Porsche este exemplul cel mai recent: compania a anunțat ieșirea din indicele bursier de referință al Germaniei, DAX, după o scădere de peste 30% a acțiunilor, cauzată de tarifele americane și de cererea redusă din piețele externe, conform CNBC.

„DAX va fi mai sărac prin pierderea uneia dintre cele mai valoroase companii din Germania. Ţinând cont de capitalizarea totală şi de forţa brandului Porsche, ne considerăm în continuare printre marii jucători de pe piaţa bursieră germană”, a declarat Directorul executiv Oliver Blume.

BMW și Daimler au resimțit, la rândul lor, efectele măsurilor. Costurile suplimentare la export, combinate cu încetinirea cererii în China și tranziția dificilă către electromobilitate, au dus la scăderea profitabilității și la revizuirea planurilor de investiții.

Un alt sector lovit de tarife a fost cel aeronautic. SUA au introdus taxe suplimentare asupra aeronavelor produse de Airbus, în contextul disputei comerciale cu Uniunea Europeană privind subvențiile acordate pentru avioane.

Aceste tarife au afectat comenzile pentru Airbus în America de Nord, una dintre piețele strategice pentru companie, și au intensificat concurența cu Boeing. În paralel, lanțurile de aprovizionare europene, care furnizează componente pentru avioane, au fost puse sub presiune.

Companiile de lux din Franța și Elveția, precum LVMH, Kering și Richemont, au fost vizate de amenințarea tarifelor americane asupra vinurilor, șampaniilor și produselor de modă. Deși unele taxe nu au mai fost implementate la scară maximă, incertitudinea creată de politica comercială americană a afectat planurile de expansiune și a dus la volatilitate pe burse.

Cererea mai slabă din China, combinată cu presiunea americană, a adăugat încă un strat de dificultate pentru aceste companii, care depind de consumatorii din marile piețe externe.

Sectorul agricol și cel alimentar au fost printre primele lovite. SUA au impus tarife asupra produselor europene precum brânzeturi, vinuri, ulei de măsline și carne procesată, vizând în special exporturile din Franța, Spania și Italia.

Producători renumiți, precum consorțiile vinicole franceze sau companiile italiene de produse alimentare premium, au raportat scăderi semnificative ale comenzilor din SUA, fiind obligați să caute piețe alternative în Asia și Orientul Mijlociu.

Tarifele asupra oțelului și aluminiului european, impuse de Washington, au lovit puternic industria grea. Mari companii siderurgice, precum ArcelorMittal, au semnalat inițial creșterea costurilor și reducerea competitivității pe piața americană.

Ulterior, ArcelorMittal, una dintre puţinele unităţi metalurgice mari rămase în România, a anunțat că va suspenda producţia începând cu 5 septembrie, pentru o perioadă nedeterminată. Decizia a fost luată în contextul deteriorării accentuate a pieţei. Costurile tot mai mari cu energia electrică, sprijinul guvernamental considerat insuficient şi presiunea importurilor ieftine au erodat competitivitatea fabricii pe piaţa internă şi în UE.

În același timp, producătorii de echipamente industriale și utilaje din Germania și Italia s-au confruntat cu dificultăți în derularea contractelor transatlantice, fiind afectați de costurile suplimentare și de întârzierea livrărilor.

Cazul Porsche, exclusă din indicele DAX, este doar vârful vizibil al unui fenomen mai amplu. De la industria auto la aviație, de la lux la agricultură și siderurgie, tarifele americane impuse de Administrația Trump au arătat cât de vulnerabile pot fi companiile europene în fața politicilor comerciale externe.