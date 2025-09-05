De la 1 ianuarie 2026, impozitul pe locuințe va fi recalculat pe baza valorii de piață actuale a proprietăților, înlocuind vechiul sistem bazat pe valorile istorice din evidențele primăriilor.

Această schimbare poate duce la majorări substanțiale ale impozitelor, chiar duble în orașele mari, având în vedere creșterea prețurilor imobiliare din ultimii ani. De exemplu, pentru un apartament de 100 mp, impozitul ar putea crește cu până la 80% .

„Cotele de impozitare se stabilesc de către consiliile locale. Pot stabili o cotă mai mare sau mai mică, dar dacă mergem strict pe valoarea de impozitare la care se aplică acele cote, creşterile sunt de 80%”, a explicat Iulian Ilie, Director Direcţie Impozite şi taxe locale Sector 3.

În momentul de față, proprietarul unui apartament de 100 mp din București plătește impozit 390 de lei. Anul viitor, acesta va datora statului 700 de lei.

„La fel ca de fiecare dată cei care decontează nota de plată sunt cetăţenii de rând. Marii jucători n-au fost atinşi”, a declarat Dumitru Costin, preşedinte BNS.

Dan Manolescu, preşedintele Camerei Consultanţilor Fiscali, a subliniat că există un impact foarte mare pe zona de taxe locale.

„Avem un impact foarte mare pe zona de taxe locale. Înţeleg că unele autorităţi locale nu au aplicat indexările de-a lungul timpului până acum şi s-ar putea ca acolo efectul să fie mult mai amplu”, a declarat Dan Manolescu.

Începând cu 2026, impozitul auto va fi recalculat ținând cont de două criterii: capacitatea cilindrică a vehiculului și norma de poluare. Astfel, autoturismele mai vechi și cu emisii mai mari vor înregistra majorări semnificative ale impozitului. De exemplu, pentru o mașină Euro 3 cu motor de 1.600 cmc, impozitul va crește de la 80 lei la 238 lei anual, adică de trei ori mai mult.

„Anul acesta este de 10 lei pe 200 cmc. Aceste impozite se modifică în fiecare an pentru anul următor, ele se indexează cu rata inflației”, explică Florin Trușcă, director Taxe și Impozite Sector 1, București.

Felix Ardelean, director în Ministerul Transporturilor, a spus că nivelul de taxare nu va mai fi doar în funcție de capacitatea cilindrică, ci și în funcție de clasa euro.

„Ceea ce ne-a cerut Comisia prin acest jalon este ca nivelul de taxare să nu mai fie doar în funcție de capacitatea cilindrică, ci și în funcție de clasa euro. Înseamnă aplicarea unui coeficient la valoarea de impozit actuală care crește în funcție de clasa euro”, a spus Felix Ardelean, director în Ministerul Transporturilor.

Măsura respectivă a fost impusă de Comisia Europeană cu scopul de a reduce deficitul și poluarea. Totuși, aceasta reprezintă o lovitură grea pentru șoferi, care sunt revoltați și spun că măsura nu este justă.

„Lucrurile se schimbă doar în rău. Și atunci – taxe mai mari. Sunt mașini foarte îngrijite care au un euro mic – Euro 4, Euro 3, care poluează mai puțin decât mașini neîngrijite Euro 6”, a explicat un conducător auto.

Mai mult, tarifele rovinietei pentru autoturisme vor crește semnificativ de la 1 septembrie 2025:

rovinieta de o zi: de la 2,5 euro la 3,5 euro;

rovinieta de 10 zile: de la 3,3 euro la 6 euro;

rovinieta de 30 zile: de la 5,3 euro la 9,5 euro;

rovinieta de 60 zile: de la 8,4 euro la 15 euro;

rovinieta de 12 luni: de la 28 euro la 50 euro.

Guvernul analizează majorarea cotei standard de TVA de la 21% la 23% începând cu 2026, dacă încasările bugetare nu vor crește semnificativ. Această măsură ar afecta aproape toate bunurile și serviciile, inclusiv produse alimentare, utilități, transport și bunuri de folosință îndelungată .

Începând cu 1 ianuarie 2026, impozitul pe dividende va crește de la 10% la 16%. Această măsură va afecta în special investitorii și acționarii, care vor plăti mai mult pentru veniturile obținute din dividendele distribuite de companii.

„Se propune majorarea cotei de impozit de la 10% la 16% pentru dividendele distribuite între persoane juridice române începând cu data de 1 ianuarie 2026/ prima zi a anului fiscal modificat care începe în anul 2026, din considerente fiscal-bugetare. Se propune majorarea impozitului pe dividende de la 10% la 16% pentru dividendele distribuite/plătite persoanelor nerezidente începând cu data de 1 ianuarie 2026, respectiv după prima zi a anului fiscal modificat care începe în anul 2026, pentru corelare cu regimul fiscal aplicabil dividendelor distribuite/plătite persoanelor rezidente. Întrucât din profiturile anului 2025/anului modificat care începe în anul 2025 se pot distribui dividende în baza unor situații financiare interimare întocmite în cursul anului, în baza acestui cadru legal se stabilesc reguli tranzitorii pentru dividendele distribuite, potrivit legii, în baza situațiilor financiare interimare întocmite în cursul anului 2025/anului fiscal modificat care începe în anul 2025, propunându-se, astfel, menținerea cotei de 10% pentru aceste dividende”, arată proiectul de lege.

Aceste modificări fiscale vor pune presiune suplimentară asupra veniturilor românilor, deja afectate de o putere de cumpărare redusă. Creșterea impozitelor pe locuințe și autoturisme, majorarea tarifelor la roviniete și posibilitatea unei TVA mai mari vor afecta semnificativ bugetul familiilor. Experții avertizează că aceste schimbări ar putea accelera inflația, ducând la scumpirea generalizată a produselor și serviciilor .