ING Bank a informat că serviciul Call Center este momentan indisponibil, precizând că unii clienți pot întâmpina dificultăți la logarea în aplicațiile Home’Bank și ING Business, din cauza unor probleme legate de transmiterea SMS-urilor de autentificare. Banca a menționat că echipele tehnice lucrează împreună cu furnizorul de servicii pentru remedierea situației, însă nu a fost comunicat un termen estimativ pentru reluarea activității normale.

Reprezentanții instituției și-au cerut scuze pentru inconvenientele create și au recomandat clienților care au urgențe să contacteze banca prin pagina oficială de Facebook, ING România, sau prin e-mail, la adresa contact@ing.ro.

În ciuda problemelor tehnice temporare, ING Bank le reamintește clienților că își pot gestiona ușor conturile direct din Home’Bank. Cei care au uitat parola o pot reseta simplu, fără a apela Call Center-ul sau a pierde timp încercând să o recupereze. Banca oferă instrucțiuni clare pentru setarea rapidă a unei noi parole direct în platforma Home’Bank.

De asemenea, în cazul în care un card ajunge la data de expirare și nu a fost selectată opțiunea de reînnoire, banca precizează că acesta se reînnoiește automat dacă a fost utilizat. Noul card poate fi ridicat din Office-ul ING de care clientul aparține, în termen de maximum 90 de zile de la data expirării.

Pentru situațiile de urgență, precum pierderea sau furtul unui card, ING oferă două modalități de blocare: prin apelarea non-stop a serviciului Card Stop, la numărul 021.402.85.99, sau direct din aplicația Home’Bank, accesând secțiunea Produse – Cardurile ING, unde cardul poate fi blocat temporar sau închis permanent.

În prezent, celelalte servicii oferite de ING Bank, precum operațiunile cu cardurile, plățile online, retragerile de numerar și transferurile între conturi, funcționează în parametri normali. Inițial, instituția bancară anunțase existența unor probleme parțiale și la terminalele POS, care afectau temporar tranzacțiile cu cardul în anumite locații comerciale, însă acestea par să fi fost între timp remediate, potrivit actualizărilor transmise de bancă.