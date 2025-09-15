Dacă scoți bani de la un bancomat care nu aparține băncii tale în România, este posibil să fie aplicate taxe sau comisioane. Acestea variază în funcție de banca emitentă a cardului tău și de banca care deține bancomatul.

În general, există două tipuri de comisioane pe care le puteți întâlni la retragere de numerar

-Comisionul băncii emitente: Banca ta poate percepe un comision pentru retragerea de la un bancomat al unei alte bănci. Acesta poate fi o sumă fixă sau un procent din suma retrasă.

-Comisionul băncii deține bancomatul: Unele bănci pot aplica un comision suplimentar pentru utilizarea bancomatului lor de către un client al altor bănci.

Tot mai multe bănci aleg să își păstreze clienții oferindu-le pachete de cont curent avantajoase. Astfel, aceștia au parte de diverse beneficii, precum retrageri gratuite de numerar, atât de la bancomatele proprii, cât și de la cele aparținând altor instituții financiare. Mai jos vom prezenta comisioanele pentru cele mai importante bănci din România.

BRD – Groupe Société Générale

1. Retrageri de numerar în lei de la ATM din rețeaua BRD*: Gratuit

2. Retrageri de numerar în lei de la ATM din rețeaua altor bănci din România: Gratuit

Alte servicii

– Depuneri de numerar în lei în cont la ghișeu*: Gratuit

– Retrageri de numerar în lei la ghișeu*: Gratuit

ING

Retrageri de numerar euro-lei / lei-euro prin funcția „Schimb valutar” la ATM-ul băncii- gratuit

Retrageri de numerar în lei și euro de la ATM-ul băncii: 1% peste 5 lei( fără venituri recurente), gratuit( cu venituri recurente)

Retrageri de numerar în lei de la ghișeul altor banci: 1% peste 5 lei( fără venituri recurente), gratuit( cu venituri recurente)

Comision pentru plăți cu cardul (la POS/pe internet) de tip jocuri de noroc (gambling): 4.9 lei + 2.2%( fără venituri recurente), 4.9 lei + 2.2% ( cu venituri recurente)

Comision pentru plăți cu cardul (la POS/pe internet) de tip criptomonede: gratuit

Depunere de numerar în contul propriu: Gratuit, atât în lei, cât și în valută (EUR/USD).

Depunere de numerar în alt cont (BCR):

La ghișeu: 20 lei sau echivalentul. La APT/MFM: 0 lei.



Retrageri de numerar de la ghișeu: 2,5% din sumă, dar minimum 25 lei (sau 5 EUR).

Plăți cu numerar în contul prestatorului de servicii (BCR):

La ghișeu: 20 lei sau echivalent. La APT/MFM: gratuit.



Operațiuni fără numerar

Încasări (lei sau valută): Între conturi BCR (intrabancar): 0 lei / 0 EUR. Între conturi deschise la bănci diferite (interbancar): 0 lei / 0 EUR.

Debitări directe (plăți automate periodice): Intrabancar: 0 lei. Interbancar: 0 lei.

Ordine de plată programate (plăți recurente): Intrabancar: 0 lei / 0 EUR. Interbancar: 0 lei.



Retrageri de numerar din cont curent RO

La ghișeul BT: 0,9% min 9 LEI

La ATM: gratuit

Utilizarea ATM-urilor si POS-urilor de la ghiseele altor banci din tara si strainatate pentru numerar: Visa Classic: 0,5% + 2,5 lei MC Mondo : 0,5% + 3,5 lei MC Direct:0,5% + 1 euro MC Omnipass: 0,5% + 2,5 lei MC Gold: 0,7% + 2,5 lei

Banci din strainatate non UE: – numerar prin ghișeu: 1% plus 3,50 EUR (echiv lei)

Banci din strainatate non UE: – numerar prin ATM: 1% plus 2,50 EUR (echiv lei)

Banci din Romania: – numerar prin ghiseu si/sau ATM :

-Gratuit 1000 lei/luna, ulterior 4 lei pentru Visa / Visa Classic și Mastercard Standard

-0 (zero) lei pentru Mastercard World

Retea CEC Bank S.A.- numerar prin ATM 0 (zero) lei 0 (zero) lei

Retea CEC Bank S.A.- numerar prin EPOS ghiseu 0 (zero) lei 0 (zero) lei