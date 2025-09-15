Taxe și comisione la bancomat
Dacă scoți bani de la un bancomat care nu aparține băncii tale în România, este posibil să fie aplicate taxe sau comisioane. Acestea variază în funcție de banca emitentă a cardului tău și de banca care deține bancomatul.
În general, există două tipuri de comisioane pe care le puteți întâlni la retragere de numerar
-Comisionul băncii emitente: Banca ta poate percepe un comision pentru retragerea de la un bancomat al unei alte bănci. Acesta poate fi o sumă fixă sau un procent din suma retrasă.
-Comisionul băncii deține bancomatul: Unele bănci pot aplica un comision suplimentar pentru utilizarea bancomatului lor de către un client al altor bănci.
Tot mai multe bănci aleg să își păstreze clienții oferindu-le pachete de cont curent avantajoase. Astfel, aceștia au parte de diverse beneficii, precum retrageri gratuite de numerar, atât de la bancomatele proprii, cât și de la cele aparținând altor instituții financiare. Mai jos vom prezenta comisioanele pentru cele mai importante bănci din România.
Comisionale pe care le aplică principalele bănci din România
BRD – Groupe Société Générale
1. Retrageri de numerar în lei de la ATM din rețeaua BRD*: Gratuit
2. Retrageri de numerar în lei de la ATM din rețeaua altor bănci din România: Gratuit
Alte servicii
– Depuneri de numerar în lei în cont la ghișeu*: Gratuit
– Retrageri de numerar în lei la ghișeu*: Gratuit
ING
Retrageri de numerar euro-lei / lei-euro prin funcția „Schimb valutar” la ATM-ul băncii- gratuit
Retrageri de numerar în lei și euro de la ATM-ul băncii: 1% peste 5 lei( fără venituri recurente), gratuit( cu venituri recurente)
Retrageri de numerar în lei de la ghișeul altor banci: 1% peste 5 lei( fără venituri recurente), gratuit( cu venituri recurente)
Comision pentru plăți cu cardul (la POS/pe internet) de tip jocuri de noroc (gambling): 4.9 lei + 2.2%( fără venituri recurente), 4.9 lei + 2.2% ( cu venituri recurente)
Comision pentru plăți cu cardul (la POS/pe internet) de tip criptomonede: gratuit
BCR
Depunere de numerar în contul propriu: Gratuit, atât în lei, cât și în valută (EUR/USD).
Depunere de numerar în alt cont (BCR):
- La ghișeu: 20 lei sau echivalentul.
- La APT/MFM: 0 lei.
Retrageri de numerar de la ghișeu: 2,5% din sumă, dar minimum 25 lei (sau 5 EUR).
Plăți cu numerar în contul prestatorului de servicii (BCR):
- La ghișeu: 20 lei sau echivalent.
- La APT/MFM: gratuit.
Operațiuni fără numerar
- Încasări (lei sau valută):
- Între conturi BCR (intrabancar): 0 lei / 0 EUR.
- Între conturi deschise la bănci diferite (interbancar): 0 lei / 0 EUR.
- Debitări directe (plăți automate periodice):
- Intrabancar: 0 lei.
- Interbancar: 0 lei.
- Ordine de plată programate (plăți recurente):
- Intrabancar: 0 lei / 0 EUR.
- Interbancar: 0 lei.
Banca Transilvania
Retrageri de numerar din cont curent RO
La ghișeul BT: 0,9% min 9 LEI
Utilizarea ATM-urilor si POS-urilor de la ghiseele altor banci din tara si strainatate pentru numerar:
Visa Classic: 0,5% + 2,5 lei
MC Mondo : 0,5% + 3,5 lei
MC Direct:0,5% + 1 euro
MC Omnipass: 0,5% + 2,5 lei
MC Gold: 0,7% + 2,5 lei
CEC BANK
Banci din strainatate non UE: – numerar prin ghișeu: 1% plus 3,50 EUR (echiv lei)
Banci din strainatate non UE: – numerar prin ATM: 1% plus 2,50 EUR (echiv lei)
Banci din Romania: – numerar prin ghiseu si/sau ATM :
-Gratuit 1000 lei/luna, ulterior 4 lei pentru Visa / Visa Classic și Mastercard Standard
-0 (zero) lei pentru Mastercard World
Retea CEC Bank S.A.- numerar prin ATM 0 (zero) lei 0 (zero) lei
Retea CEC Bank S.A.- numerar prin EPOS ghiseu 0 (zero) lei 0 (zero) lei