Începând de luni, 11 august, băncile din Grecia nu vor mai percepe comisioane pentru retragerile de numerar de la ATM-uri.

Decizia face parte dintr-un plan de reforme anunțat de Ministerul de Finanțe, care urmărește protejarea consumatorilor și încurajarea utilizării tranzacțiilor bancare digitale, informează publicațiile To Vima și Kathimerini.

Autoritățile de la Atena au introdus o taxă unificată de 0,50 euro pentru transferurile de bani realizate prin dispozitive mobile, web sau internet banking, efectuate prin intermediul furnizorilor terți. De asemenea, s-a stabilit un plafon de 1,50 euro pentru retragerile de numerar efectuate prin acești furnizori, precum Euronet sau Cashflex. În plus, extrasul de cont va fi oferit gratuit tuturor deținătorilor de carduri.

Pentru transferurile interbancare de până la 5.000 de euro pe zi, comisioanele vor fi limitate la 0,50 euro pe tranzacție. Începând cu data de 11 august, această regulă nu se va aplica doar băncilor, ci tuturor furnizorilor de plăți care activează în Grecia.

Pentru transferurile care depășesc 5.000 de euro pe zi, comisioanele vor rămâne cele stabilite individual de fiecare bancă. Aceste reguli nu se aplică conturilor aparținând companiilor.

În situația în care un bancomat, fie el al unei bănci sau al unui furnizor terț, este singurul disponibil într-o localitate, deținătorii eleni de carduri nu vor fi taxați pentru utilizarea acestuia. Totuși, posesorii de carduri emise de bănci străine vor continua să suporte comisioanele impuse de operatorii ATM-urilor, stabilite în mod independent.

Decizia guvernului de la Atena a fost adoptată în contextul vânzării a 850 de bancomate deținute de Piraeus Bank către compania Cashflex, parte a grupului Printec. După această tranzacție, clienții, inclusiv titularii de conturi Piraeus, au fost nevoiți să plătească un comision de 1,50 euro pentru fiecare retragere, chiar dacă ATM-urile făceau anterior parte din rețeaua băncii lor.

Această modificare a stârnit nemulțumiri în rândul utilizatorilor, în special pentru cei care beneficiau anterior de retrageri gratuite. Impactul financiar al acestor comisioane este semnificativ: un client care efectuează în medie două retrageri săptămânal ar putea ajunge să plătească anual aproximativ 156 de euro doar pentru aceste taxe.

În plus, alte costuri bancare, precum taxele pentru reînnoirea cardurilor sau comisioanele pentru tranzacțiile interbancare, au contribuit semnificativ la creșterea poverii financiare asupra persoanelor fizice și familiilor, potrivit informațiilor publicate de Greek Reporter.

Noua legislație are ca scop eliminarea practicilor care au permis aplicarea acestor taxe suplimentare, după ce, la finalul anului trecut, autoritățile au introdus reguli menite să limiteze comisioanele excesive.