Informație privind retragerea de la bancomate. Mesajul fals susținea, de asemenea, că 90% dintre bancomate vor înceta să emită bancnote de 500 de rupii până la data de 31 martie 2026, iar 75% dintre ATM-uri vor face acest lucru până la 30 septembrie, relatează Zeenews.India.

În plus, mesajul care s-a viralizat recomandă oamenilor să înceapă să „scape” de bancnotele de 500 de rupii, sugerând că doar bancnotele de 100 și 200 de rupii vor fi accesibile prin bancomate, în viitor.

Ca răspuns la mesaj, unitatea de verificare a faptelor din cadrul Biroului de Informații de Presă al departamentului guvernamental a declarat că RBI nu a emis astfel de instrucțiuni, iar bancnotele de 500 de rupii sunt, încă, mijloc legal de plată.

Într-o postare pe X, autoritățile au clarificat faptul că afirmația răspândită în mediul online este falsă și au sfătuit oamenii să nu creadă astfel de informații care nu un temei real.

„A cerut RBI băncilor să înceteze distribuirea bancnotelor de 500 de rupii la bancomate, până în septembrie 2025? Un mesaj care susține în mod fals exact acest lucru se răspândește pe WhatsApp. Nicio astfel de instrucțiune nu a fost emisă de RBI, bancnotele de 500 de rupii vor continua să fie mijloc legal de plată”, se arată în postare.

Autoritățile au subliniat importanța confirmării oricăror informații financiare din surse oficiale și a avertizat că astfel de mesaje sunt menite să înșele.

„Nu vă lăsați păcăliți de astfel de dezinformări. Verificați întotdeauna știrile din surse oficiale, înainte de a le da crezare sau a le distribui!”, au avertizat autoritățile bancare.

O afirmație similară a devenit virală pe rețelele de socializare luna trecută. Mesajul anterior, care a fost distribuit pe scară largă și pe WhatsApp, sugera că RBI avea un plan etapizat de a opri emiterea bancnotelor de 500 de rupii către bancomate până în 2026.

PIB Fact Check a negat și la acea vreme acuzația, susținând că nu a fost emisă nicio astfel de directivă. Autoritățile au subliniat importanța prudenței atunci când apar informații neconfirmate.

Utilizatorilor li se recomandă să se bazeze doar pe surse fiabile, cum ar fi comunicările oficiale ale RBI, pentru orice actualizări privind moneda, deoarece dezinformările au devenit tot mai răspândite.