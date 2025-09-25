Butonul roșu are funcția principală de a opri imediat tranzacția și de a restitui cardul utilizatorului. În câteva secunde, sesiunea se întrerupe, iar continuarea operațiunii devine imposibilă pentru altcineva.

Experții recomandă ca, după retragerea banilor și recuperarea cardului, utilizatorul să apese acest buton pentru a se asigura că aparatul a închis complet tranzacția. În acest fel, este eliminat riscul ca datele să rămână active în sistem.

Ordinea nu este întâmplătoare. Conform Deutsche Kreditwirtschaft, instituția care coordonează siguranța sistemelor bancare în Germania, majoritatea bancomatelor sunt setate să elibereze mai întâi cardul. Abia după ce acesta este ridicat, aparatul oferă numerarul.

Motivul este legat de siguranță. Dacă utilizatorul nu își retrage cardul la timp, aparatul îl poate reține, iar retragerea numerarului este blocată automat. Astfel, clientul este obligat să fie atent pe tot parcursul tranzacției.

Anularea tranzacției poate fi cea mai bună alegere în mai multe situații:

când observi persoane suspecte în jurul bancomatului;

dacă un necunoscut insistă să ofere ajutor fără să i se ceară;

în cazul apariției unor erori pe ecran sau a unor mesaje neobișnuite;

atunci când aparatul se blochează sau funcționează anormal.

În astfel de cazuri, oprirea tranzacției prin butonul roșu protejează cardul și banii utilizatorului.

Nu toate bancomatele sunt administrate direct de bănci. În multe țări, aparatele amplasate în zone private, precum gări, aeroporturi sau benzinării, pot percepe taxe suplimentare sau pot avea proceduri de securitate diferite.

Specialiștii recomandă câteva măsuri de precauție: verificarea semnelor de manipulare ale aparatului, acoperirea tastaturii atunci când este introdus codul PIN, evitarea utilizării bancomatului în situații în care siguranța este pusă sub semn de întrebare și depozitarea imediată a banilor și cardului într-un loc sigur, fără a fi numărați pe stradă.

Chiar și după retragerea sumei dorite și recuperarea cardului, apăsarea butonului roșu adaugă un strat suplimentar de siguranță. Acesta închide complet sesiunea și elimină orice risc ca datele personale să rămână expuse.

Într-un context în care metodele de fraudă devin tot mai sofisticate, acest gest simplu reprezintă o măsură eficientă pentru protejarea banilor și a cardului.

Vinerea, mulți români își primesc salariile, achită facturile sau pregătesc cheltuieli pentru weekend. Acest flux intens duce la aglomerarea sucursalelor și la golirea rapidă a bancomatelor.

Specialiștii recomandă mijlocul săptămânii, în special ziua de miercuri, pentru retragerile mai mari. În aceste zile, traficul este mai redus, băncile sunt complet finanțate și există o disponibilitate mai mare de a răspunde solicitărilor sau întrebărilor clienților.