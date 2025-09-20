Avertisment pentru cei care au bani la bancă
Un client a întrebat: „@HalifaxBank plec în curând în America și sunt îngrijorat că acolo cardul meu nu va funcționa. Pe cine trebuie să contactez dacă cardul este blocat când încerc să-l utilizez? Am aplicația instalată, site-ul spune că se utilizează securitatea pentru a verifica”.
Halifax a răspuns: „Bună Marc, sunt Lindsay. Mulțumesc că ne-ai contactat. Dacă întâmpini probleme la utilizarea oricăruia dintre carduri în timp ce te afli în America, ne poți trimite un mesaj prin intermediul aplicației tale mobile banking pentru asistență, 24 de ore din 24. Sper că acest lucru te va liniști”, informează examinerlive.co.uk.
Banca a continuat: „Merită să faci prima plată sub formă de cip și PIN pentru a te asigura că funcția contactless este activă, dar nu am refuza automat cardul tău pentru că este utilizat în străinătate. Dacă întâmpini probleme, trimite-ne un mesaj sau sună la numărul de pe spatele cardului.”
Precizări pentru clienții care pleacă în străinătate
Site-ul Halifax precizează: „Nu trebuie să ne anunțați când călătoriți în străinătate. Sistemele noastre antifraudă și de securitate sunt mereu în căutarea unor activități suspecte în conturile voastre, ceea ce înseamnă că vă puteți relaxa atunci când sunteți plecați, deplasările în străinătate fiind lipsite de stres.”
De asemenea, banca sfătuiește să fie verificate comisioanele pentru străinătate.
”Nu vă vom percepe comisioane pentru cardul de debit atunci când utilizați cardul de debit Reward sau cardul de debit Ultimate Reward în străinătate. De asemenea, nu vom percepe aceste comisioane pentru alte conturi curente pe care le dețineți, dacă aveți abonamentul Travel Ready adăugat în cont.”
HalifaxBank recomandă clienților să opteze pentru plățile cu cip și PIN
Banca și-a sfătuit clienții să opteze pentru plățile cu cip și PIN în locul plăților contactless atunci când sunt în străinătate.
„Verifică dacă ai activat cardul de credit. Dezactivează opțiunea Abroad Freeze dacă ai adăugat-o la cardul de debit pe care intenționezi să îl utilizezi în străinătate. Expiră cardul când ești plecat? Dacă cardul urmează să expire în termen de 90 de zile, poți solicita un alt card. Poți folosi aplicația noastră pentru a-ți vizualiza codul PIN dacă nu ți-l amintești.
„Folosește o altă formă de plată în caz de urgență. Poți lua în considerare configurarea unui Debit Direct pentru a acoperi orice plăți datorate în timp ce ești plecat. Asigură-te că datele tale de contact sunt actualizate. Este posibil să fie nevoie să trimitem un SMS sau să te sunăm dacă suntem îngrijorați că ar putea exista o activitate frauduloasă în contul tău – poți verifica și actualiza datele online”, recomandă banca din Marea Britanie.