Un client a întrebat: „@HalifaxBank plec în curând în America și sunt îngrijorat că acolo cardul meu nu va funcționa. Pe cine trebuie să contactez dacă cardul este blocat când încerc să-l utilizez? Am aplicația instalată, site-ul spune că se utilizează securitatea pentru a verifica”.

Halifax a răspuns: „Bună Marc, sunt Lindsay. Mulțumesc că ne-ai contactat. Dacă întâmpini probleme la utilizarea oricăruia dintre carduri în timp ce te afli în America, ne poți trimite un mesaj prin intermediul aplicației tale mobile banking pentru asistență, 24 de ore din 24. Sper că acest lucru te va liniști”, informează examinerlive.co.uk.

Banca a continuat: „Merită să faci prima plată sub formă de cip și PIN pentru a te asigura că funcția contactless este activă, dar nu am refuza automat cardul tău pentru că este utilizat în străinătate. Dacă întâmpini probleme, trimite-ne un mesaj sau sună la numărul de pe spatele cardului.”