Ce se pregătește pentru trenurile din România. 41 de orașe sunt vizate de noul sistem

Autoritatea pentru Reformă Feroviară (ARF) pregătește introducerea mersului de tren cadențat în România, un sistem bazat pe circulația trenurilor la intervale regulate, ușor de reținut pentru călători.

Noul model este avut în vedere în jurul marilor orașe și între acestea, cu scopul de a integra transportul feroviar de navetă și pe distanțe scurte cu serviciile pentru călătoriile medii și lungi.

Înainte de stabilirea frecvenței și a capacității trenurilor, autoritățile vor să obțină informații despre modul în care se deplasează populația. Pentru acest lucru, ARF derulează un studiu național de mobilitate și invită românii să completeze un chestionar.

Mersul de tren cadențat presupune stabilirea unor intervale regulate de circulație, astfel încât pasagerii să poată reține mai ușor orele la care pleacă trenurile. Sistemul le permite călătorilor să își planifice mai simplu deplasările, fără să fie necesară verificarea programului pentru fiecare călătorie.

Chestionarul lansat de ARF se adresează tuturor persoanelor, indiferent de mijlocul de transport pe care îl folosesc. Pot răspunde atât persoanele care călătoresc cu trenul, cât și cele care folosesc mașina, avionul sau alte mijloace de transport.

Informațiile colectate vor fi folosite pentru estimarea nevoilor reale de deplasare ale populației. Datele sunt necesare pentru stabilirea frecvenței cu care ar trebui să circule trenurile și pentru dimensionarea capacității acestora.

Potrivit autorităților, chestionarul este anonim, iar completarea lui durează aproximativ 10-12 minute. Răspunsurile urmează să ofere informații despre obiceiurile de deplasare și să sprijine procesul de fundamentare a noului sistem feroviar.

Colectarea datelor se desfășoară în două perioade, pentru a ține cont de diferențele dintre deplasările din sezonul estival și cele din extrasezon. Prima etapă este programată pentru august-septembrie 2026, iar cea de-a doua pentru intervalul octombrie 2026-februarie 2027.

Potrivit ARF, rezultatele studiului vor contribui la actualizarea Modelului Feroviar de Transport. Datele obținute vor fi utilizate și pentru fundamentarea investițiilor în infrastructura feroviară.

Chestionarul poate fi completat online, iar autoritățile precizează că răspunsurile oferite sunt 100% anonime. Studiul este parte din procesul de pregătire a sistemului de mers cadențat, înainte de stabilirea concretă a frecvențelor și capacităților necesare.

În luna iulie, Autoritatea pentru Reformă Feroviară a anunțat semnarea contractului pentru achiziția serviciului de mers cadențat. Contractul a fost încheiat cu Asocierea TTL Planning SRL din România și Systra SA din Franța.

Proiectul urmărește fundamentarea introducerii trenurilor cu mers cadențat în jurul marilor orașe din România și între acestea, prin integrarea transportului de navetă și a deplasărilor pe distanțe scurte cu transportul feroviar pe distanțe medii și lungi.

Proiectul este cofinanțat de Uniunea Europeană și are o valoare de peste 10 milioane de lei. Perioada de implementare stabilită pentru proiect este de 24 de luni.

Lista orașelor vizate cuprinde București, Cluj-Napoca, Timișoara, Iași, Constanța, Craiova, Brașov, Galați, Ploiești, Oradea, Brăila, Arad, Pitești, Sibiu, Bacău, Suceava, Târgu Mureș, Baia Mare, Buzău, Botoșani și Satu Mare.

Pe listă se mai află Râmnicu Vâlcea, Drobeta-Turnu Severin, Piatra Neamț, Bistrița, Târgu Jiu, Târgoviște, Deva, Focșani, Tulcea, Alba Iulia și Slatina. Proiectul include, de asemenea, Vaslui, Reșița, Călărași, Giurgiu, Zalău, Sfântu Gheorghe, Slobozia, Alexandria și Miercurea Ciuc.