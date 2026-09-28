Alertă pentru călătorii spre Viena: se modifică programul trenurilor care pleacă din România
SURSA FOTO: Inquam Photos / Alexandru Nechez - CFR Călători
CFR Călători anunță modificări temporare pentru mai multe trenuri internaționale care asigură legătura dintre România și Viena. Schimbările sunt programate în zilele de 3 și 4 octombrie 2026 și vor afecta circulația trenurilor pe teritoriul Ungariei.
Modificări pentru trenurile internaționale spre Viena. CFR Călători a anunțat schimbările
Modificările sunt determinate de lucrări efectuate la infrastructura feroviară. Potrivit unui comunicat transmis luni de CFR Călători, administrația feroviară ungară MAV-START a notificat compania română cu privire la intervențiile programate pe secțiunea Budapest – Kelenföld – Ferencváros.
Ca urmare a lucrărilor, în zilele de 3 și 4 octombrie 2026, trenurile internaționale „Dacia” IR 346 și IR 347, care circulă pe ruta București Nord – Viena și retur, vor avea modificări de orar pe teritoriul Ungariei.
CFR Călători precizează că trenurile nu sunt anulate, ci vor circula temporar după un program modificat pe porțiunea afectată de lucrările feroviare.
Modificări pentru trenurile Dacia și Transilvania
Schimbările anunțate de companie vizează atât trenurile „Dacia”, cât și trenurile internaționale „Transilvania”, care asigură legături feroviare între România și Viena. Modificările de orar vor fi aplicate pe teritoriul Ungariei, în perioada în care sunt programate lucrările.
„CFR Călători informează că, în urma unei avizări primite din partea administrației feroviare ungare MAV-START, în zilele de 3 și 4 octombrie 2026, trenurile internaționale „Dacia” IR 346 și IR 347 București Nord – Viena și retur și trenurile internaționale „Transilvania” IR 146/687 și IR 143/686 Baia Mare – Viena și retur vor circula cu modificări de orar pe teritoriul Ungariei, din cauza unor lucrări la infrastructura feroviară pe secțiunea Budapest-Kelenföld – Ferencváros”, se aratî în comunicat.
Prin urmare, pasagerii care utilizează aceste trenuri în zilele de 3 și 4 octombrie trebuie să țină cont de modificările temporare ale programului de circulație. Schimbările sunt valabile pentru segmentul de traseu aflat pe teritoriul Ungariei și sunt legate de lucrările efectuate pe secțiunea Budapest-Kelenföld – Ferencváros.
Pasagerii sunt sfătuiți să verifice programul
CFR Călători recomandă pasagerilor care au călătorii programate în perioada respectivă să consulte din timp informațiile actualizate privind circulația trenurilor. Verificarea programului înainte de plecare este indicată pentru a ține cont de eventualele modificări ale orelor de circulație.
Compania pune la dispoziția călătorilor mai multe surse prin care pot fi consultate informațiile referitoare la trenurile internaționale și la traficul feroviar din Ungaria.
„Recomandăm pasagerilor să verifice din timp programul actualizat al trenurilor, pentru a evita eventuale inconveniente. Informații actualizate privind traficul feroviar pe rețeaua MAV pot fi consultate accesând: mavcsoport.hu/
Pentru informații privind circulația trenurilor, vă rugăm să consultați:
- site-ul cfrcalatori.ro
- bileteinternationale.cfrcalatori.ro – circulația trenurilor internaționale
- numărul de telefon 021/9521 (pentru trafic intern)
- numărul de telefon 021.314.5528 (pentru trafic internațional – Gara de Nord București)
- sau să vă adresați personalului CFR Călători din stații”, mai transmite CFR Călători.
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