CFR modifică circulația mai multor trenuri. Unele curse sunt anulate, iar călătorii vor fi preluați cu microbuze

Circulația mai multor trenuri InterRegio va fi modificată în perioada octombrie-noiembrie din cauza lucrărilor desfășurate în stația Târgu Jiu. CFR anunță anularea unor trenuri sau a unor porțiuni din traseu, în timp ce pentru alte curse călătorii vor fi transportați cu mijloace auto între anumite stații.

Modificările încep pe 5 octombrie și vor afecta inclusiv trenurile care fac legătura între București și Târgu Jiu.

Trenul IR 1825 București Nord – Craiova – Târgu Jiu va fi anulat pe segmentul Craiova – Târgu Jiu în perioada 5 octombrie – 4 noiembrie. Trenul va circula conform programului obișnuit numai între București Nord și Craiova.

În sens invers, IR 1826 Târgu Jiu – Craiova – București Nord va fi anulat între Târgu Jiu și Craiova în perioada 6 octombrie – 5 noiembrie. Cursa va fi menținută între Craiova și București Nord.

Schimbările vizează și alte legături importante. IR 16026 va fi anulat pe relația Deva – București Nord în perioada 5 octombrie – 6 noiembrie.

Totodată, trenurile IR 1821 și IR 1822 vor fi anulate pe relația București Nord – Arad și retur în perioada 5 octombrie – 6 noiembrie.

IR 16025 București Nord – Deva va fi, de asemenea, anulat. În locul acestuia va circula IR 16425, prin Cărbunești în loc de Turceni.

Potrivit programului anunțat, trenul va pleca la ora 9:00 din Filiași și va ajunge în Cărbunești la ora 14:10. Din Cărbunești, călătorii vor fi transportați cu microbuze până la stația Târgu Jiu.

Transbordarea cu mijloace auto va fi utilizată și în cazul trenului IR 1835 București Nord – Craiova – Copăcioasa – Târgu Jiu – Teiuș – Cluj-Napoca.

Pasagerii vor fi transportați rutier între Copăcioasa și Târgu Jiu, de unde își vor continua călătoria cu trenul IR 12835. Acesta va pleca din Târgu Jiu la ora 22:16, va ajunge la Teiuș la 03:08 și își va continua traseul către Cluj-Napoca. Măsura va fi aplicată din noaptea de 5 spre 6 octombrie până în noaptea de 4 spre 5 noiembrie.

Un sistem asemănător va fi aplicat pentru IR 1836 Cluj-Napoca – Teiuș – Târgu Jiu – Copăcioasa – Craiova – București Nord.

Călătorii vor fi transbordați cu mijloace auto între Târgu Jiu și Cărbunești. Din Cărbunești vor putea continua călătoria cu IR 16436, care pleacă la ora 16:32 și ajunge în București Nord la 22:04, după trecerea prin Filiași.

Măsura va fi valabilă în perioada 5 octombrie – 5 noiembrie 2026.

CFR precizează că transportul rutier între stații va putea fi folosit și în cazul altor modificări ale programului provocate de lucrări. Eventualele schimbări suplimentare vor fi comunicate la nivel local, în stațiile de cale ferată.

Modificările vor afecta circulația trenurilor timp de aproximativ o lună, astfel că pasagerii sunt sfătuiți să verifice programul înainte de călătorie.

Informațiile pot fi solicitate personalului din stații sau prin serviciul INFO CFR pentru trafic intern, la numărul 0219521. Programul trenurilor poate fi verificat și pe site-ul CFR Călători.

O altă variantă este portalul „Trenul Meu”, unde călătorii pot introduce numărul exact al trenului, de exemplu IR 1835, pentru a verifica informațiile referitoare la cursa respectivă.