Papa Leon, avertisment pentru viitor: „Inteligența artificială trebuie să fie un slujitor, nu un stăpân”

Papa Leon al XIV-lea a lansat vineri, în prima zi a vizitei sale apostolice în Franța, un apel pentru reconsiderarea modului în care este dezvoltată inteligența artificială (IA, Artificial Intelligence, AI), avertizând asupra riscului ca tehnologia să ajungă să condiționeze viața oamenilor. Suveranul pontif a cerut, totodată, o educație bazată pe discernământ etic, în contextul dezvoltării rapide a noilor tehnologii.

Papa Leon al XIV-lea a făcut din riscurile asociate inteligenței artificiale (IA, Artificial Intelligence, AI) una dintre temele centrale ale activității sale de la preluarea conducerii Bisericii Catolice, în urmă cu 16 luni. Această temă ocupă un loc important și în vizita sa în Franța, prima vizită a unui papă în această țară în aproape 20 de ani.

În discursul susținut la Palatul Elysee, Papa Leon al XIV-lea a atras atenția asupra necesității educației pentru discernământ etic, pentru ca dezvoltarea inteligenței artificiale să nu ducă la pierderea umanității într-o societate dominată de mașini.

Suveranul pontif a reiterat și poziția Bisericii Catolice cu privire la protejarea vieții, criticând tendințele prin care știința și tehnologia ar putea fi transformate în activități comerciale care favorizează manipularea genetică, maternitatea surogat, comerțul cu organe umane sau posibilitatea ca oamenii să își stabilească propria moarte. Declarația vine la două luni după ce politicienii francezi au aprobat o măsură privind moartea asistată pentru persoanele cu boli incurabile.

În timpul vizitei sale, Papa Leon al XIV-lea încearcă și să contribuie la refacerea imaginii Bisericii Catolice în Franța, după scandalurile privind abuzurile. Totodată, este așteptat să prezinte, într-un discurs programat luni, propria viziune asupra viitorului Europei.

Papa Leon a fost întâmpinat pe aeroportul Paris Orly de președintele Emmanuel Macron și soția acestuia, Brigitte Macron. Mai mulți copii au cântat pentru suveranul pontif și i-au cerut autografe. Programul vizitei include și deplasări la sanctuarul catolic de la Lourdes, în sud-vestul Franței, precum și la Metz, în apropierea graniței cu Germania.

Vineri, Papa Leon al XIV-lea urmează să conducă o slujbă de rugăciune la catedrala Notre-Dame din Paris. Este prima vizită a unui papă la celebra catedrală după incendiul din 2019, care a provocat distrugeri importante.

În timpul zborului către Paris, Papa Leon a transmis că vizita sa are ca scop transmiterea unui mesaj de pace și a apreciat că acesta este deosebit de important în actualul context internațional.

Oamenii care au așteptat pe străzile pe unde a trecut coloana oficială au filmat și fotografiat cu telefoanele și au fluturat steaguri și pancarte. Un trecător, Antoine Barxias-Casties, a declarat că Papa Leon aduce un mesaj de pace și speranță și că vizita sa transmite un semnal pozitiv Franței.

Un alt punct important al programului de vineri este discursul pe care Papa Leon îl susține la sediul Organizației Națiunilor Unite pentru Educație, Știință și Cultură (UNESCO). Organizația se confruntă cu dificultăți bugetare după retragerea SUA, decisă în 2025 de Administrația Trump.

Primul papă american a intrat în conflict cu Donald Trump la începutul acestui an, după ce a criticat războiul din Iran. Întrebat, în avionul către Paris, despre decizia Administrației Trump de a limita accesul CNN și al altor publicații la Casa Albă, Papa Leon și-a reafirmat sprijinul pentru libertatea presei și a transmis că toate publicațiile sunt binevenite să relateze despre vizita sa.

Franța este o țară laică, iar separarea dintre Biserică și stat este consacrată prin lege încă din 1905. În perioada postbelică, afilierea la Biserica Catolică a scăzut constant. Potrivit unui raport al Institutului Național de Statistică și Studii Economice (INSEE), 25% dintre francezii cu vârste cuprinse între 18 și 49 de ani s-au identificat drept catolici, față de 43% în urmă cu un deceniu. Conferința Episcopilor Francezi indică însă o creștere a numărului adulților care aleg să se boteze.

Vizita are loc și pe fondul unor tensiuni între liderii catolici francezi și guvern, inclusiv în privința consacrării dreptului la avort în Constituția Franței, în 2024, precum și a legii privind moartea asistată pentru adulții cu boli incurabile.

Liderii catolici francezi speră, de asemenea, ca vizita Papei să contribuie la refacerea imaginii Bisericii după scandalurile de abuz. Un raport publicat în 2021 a estimat că aproximativ 330.000 de copii francezi au fost abuzați de clerici catolici și lideri laici pe parcursul a șapte decenii.

Episcopii francezi au introdus ulterior măsuri de compensare și protecție, însă supraviețuitorii au continuat să ceară liderilor Bisericii să își asume responsabilitatea. Alain Esquerre, în vârstă de 66 de ani, purtător de cuvânt al victimelor de la instituția catolică Notre-Dame de Betharram, a declarat pentru Reuters că Papa Leon are responsabilitatea de a transmite că abuzurile trebuie să înceteze.

Președintele Franței, Emmanuel Macron, a pledat vineri pentru crearea unei organizații internaționale care să reglementeze inteligența artificială. Declarația a fost făcută în timpul întâlnirii cu Papa Leon al XIV-lea la Palatul Elysee.

Macron a explicat că principiul laicității franceze nu reprezintă o negare a religiei și a apărat o concepție a statului laic bazată pe libertatea fiecărei persoane de a avea sau nu o credință, precum și pe separarea dintre stat și confesiunile religioase.

Președintele francez a abordat și provocările generate de inteligența artificială și de noile tehnologii. El a susținut că progresele tehnologice nu ar trebui să rămână concentrate în mâinile unui număr restrâns de persoane sau companii și a pledat pentru un cadru internațional care să pună în echilibru progresul tehnologic, dreptatea și umanismul.

Macron a argumentat că este necesară o organizație internațională capabilă să stabilească reguli pentru dezvoltarea inteligenței artificiale, astfel încât cele mai performante modele să nu ajungă exclusiv în mâinile câtorva actori și pentru ca dezvoltarea rapidă a tehnologiei să nu ducă la pierderea controlului asupra acesteia. În viziunea sa, inteligența artificială ar trebui să rămână un instrument în serviciul oamenilor, nu să ajungă să îi domine.

Papa Leon al XIV-lea a cerut comunității internaționale să acorde o atenție specială protejării copiilor și tinerilor în fața noilor tehnologii digitale și a inteligenței artificiale.

Suveranul pontif a susținut că aceste tehnologii ar trebui să contribuie la dezvoltarea și educația copiilor și tinerilor, fără să le afecteze libertatea de gândire și capacitatea de discernământ. El a reluat, de asemenea, apelul pentru acordarea unui sens și a unui fundament etic dezvoltării inteligenței artificiale, în linie cu ideile prezentate în luna mai în enciclica „Magnica humanitas”.

Papa Leon a atras atenția că, deși unele sisteme artificiale poartă numele de „inteligență”, utilizarea lor poate fi însoțită de un proces de dezumanizare care să afecteze ideile și relațiile dintre oameni.

În opinia sa, lipsa unui fundament etic comun poate favoriza răspândirea informațiilor false și a unor discursuri care nu contribuie la dialog. El a explicat că inteligența artificială poate amplifica această problemă, deoarece sistemele pot corela date, dar nu pot răspunde întrebărilor legate de sensul vieții umane, care se bazează pe experiența trăită.

Papa Leon a descris UNESCO drept un spațiu în care omenirea reflectează asupra propriei istorii și asupra viitorului și a cerut comunității internaționale să acorde o atenție deosebită protecției copiilor și tinerilor.

Suveranul pontif a atras atenția că vulnerabilitatea copiilor în era digitală nu trebuie să devină un pretext pentru exploatare și a susținut că tehnologiile ar trebui să sprijine dezvoltarea, educația și relațiile acestora, păstrându-le libertatea de a gândi și de a discerne și respectând demnitatea umană.

Directorul general al UNESCO, Khaled el-Enany, a declarat, la rândul său, că organizația reprezintă o platformă potrivită pentru orientarea discuțiilor către un cadru care să permită înțelegerea, controlul și transformarea inteligenței artificiale într-un instrument pentru dezvoltare și viitor.

El a precizat că UNESCO, împreună cu statele membre și rețelele sale de experți, urmărește promovarea unei inteligențe artificiale orientate către oameni, etică, accesibilă, echitabilă și durabilă. Directorul general a amintit și faptul că organizația a adoptat în 2021 „Recomandări privind etica inteligenței artificiale”, prezentate drept un document de referință în domeniu.