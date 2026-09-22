Cipurile Nvidia, la baza unui acord pentru pace. Cum ajunge Armenia centru pentru inteligența artificială

Armenia se apropie de centrul industriei mondiale de inteligență artificială, printr-un proiect Firebird susținut de accesul la cipuri Nvidia. Centrul de date din Hrazdan, lansat în luna august, va ajunge la 300 de megawați și peste 70.000 de cipuri.

În timpul Războiului Rece, cea mai mică republică a Uniunii Sovietice a fost un centru de electronică și tehnologie pentru superputerea comunistă. În prezent, Armenia este pe cale să devină unul dintre principalele centre mondiale pentru infrastructura americană de inteligență artificială (IA, artificial intelligence, AI).

În luna august, un startup din San Francisco numit Firebird a început operarea unui centru de date în Armenia. Acesta urmează să atingă o capacitate de 300 de megawați și să utilizeze peste 70.000 de cipuri de ultimă generație produse de Nvidia Corp. până la sfârșitul anului viitor. O cincime din puterea sa de calcul este rezervată uzului intern — pentru a susține cercetarea locală, instituțiile guvernamentale și ecosistemele de startup-uri — în timp ce restul este alocat companiilor străine, inclusiv celor din SUA, precum Perplexity AI.

Complexul situat în orașul Hrazdan, la aproximativ 45 de kilometri de capitala Erevan, este pe cale să devină cel mai mare cluster de calcul din regiune și s-ar putea plasa printre cele mai mari din Europa, potrivit Firebird, companie ai cărei fondatori sunt de origine armeană.

Acesta reprezintă un avantaj economic cu implicații majore pentru Caucazul de Sud și regiunea învecinată a Asiei Centrale — unde Firebird își extinde deja activitatea și unde marile puteri concurează pentru supremație într-un coridor strategic ce leagă Europa de China, ocolind Rusia.

Centrul de date a jucat deja un rol în facilitarea unui tratat de pace între Armenia și Azerbaidjanul vecin, după decenii de conflict legat de un teritoriu disputat — conflict care a dus la zeci de mii de victime și a întrerupt relațiile economice dintre cele două state.

Echipa președintelui Donald Trump a promis autorizarea exporturilor de tehnologie Nvidia pentru a avansa discuțiile cu Armenia în vederea încheierii unui acord istoric cu Azerbaidjanul, mediat de SUA, potrivit unor persoane implicate în negocieri.

Rolul cipurilor Nvidia în acea tranzacție – despre care a relatat pentru prima dată Wall Street Journal – constituie unul dintre cele mai remarcabile exemple ale abordării neconvenționale a lui Trump față de diplomația în domeniul inteligenței artificiale. Acesta ilustrează modul în care echipa lui Trump valorifică anumite reglementări privind exportul de cipuri, introduse în timpul Administrației Biden – criticând, în același timp, abordarea mai amplă a predecesorilor săi – pentru a atinge obiective ce depășesc cu mult sfera tehnologiei.

Totodată, situația subliniază ambițiile unei națiuni mici, cu o populație de aproximativ 3 milioane de locuitori, care încearcă să-și asume un rol central într-o regiune aflată în plină transformare. Ea arată, de asemenea, cum eforturile depuse de Erevan de-a lungul anilor pentru a pune bazele investițiilor în tehnologie și pentru a risipi îngrijorările SUA privind influența rusă încep să dea roade în era inteligenței artificiale.

„Suveranitatea, în general, a reprezentat o problemă reală în Armenia” încă de la dobândirea independenței față de Uniunea Sovietică, a declarat Rich Goldman, fondatorul diviziei armene a gigantului Synopsys Inc. (specializat în proiectarea de cipuri și partener cheie al Nvidia). Acest aspect alimentează „toată această paranoia legată de necesitatea de a deține propria tehnologie IA”, a adăugat el.

Casa Albă nu a răspuns unei solicitări de a comenta subiectul. Un purtător de cuvânt al biroului premierului Nikol Pașinian a declarat că acesta are un mandat clar pentru instaurarea păcii cu Azerbaidjanul și că acordurile bilaterale semnate anul trecut la Washington – inclusiv cele privind semiconductorii și inteligența artificială – reprezintă beneficii importante ale păcii pentru Armenia.

Colaborarea Armeniei cu Nvidia datează din 2019, când Pașinian a vizitat sediul producătorului de cipuri din Santa Clara – cu mult înainte ca OpenAI să lanseze ChatGPT și să declanșeze avântul inteligenței artificiale. Acea întâlnire a fost facilitată de Hakob Arshakyan, fost parlamentar și primul ministru al Armeniei responsabil cu domeniul tehnologiilor avansate. În prezent, el conduce consiliul unei fundații care promovează inovația armeană și reunește lideri din sectorul tehnologic și IT din cadrul diasporei globale a țării.

Nvidia și-a stabilit prezența în Armenia în 2022 și a transferat ingineri de la Moscova la sediul său din Erevan, după invazia pe scară largă a Ucrainei de către Rusia, declanșată în februarie acelui an. Directorul general (CEO) Jensen Huang a vizitat țara din Caucaz în anul următor – o vizită care a contribuit la crearea premiselor pentru înființarea Firebird, a declarat CEO-ul Razmig Hovaghimian într-un comunicat.

Tot în 2023, Armenia a început să se distanțeze de Rusia – cel mai mare partener comercial și principal furnizor de armament – după ce a acuzat Moscova că nu și-a respectat obligațiile dintr-un pact de apărare și nu a oprit incursiunile Azerbaidjanului pe teritoriul său. Această evoluție a survenit în urma unei campanii militare fulgerătoare prin care Baku a preluat controlul deplin asupra teritoriului disputat Nagorno-Karabah, declanșând un exod al populației de etnie armeană și punând capăt unui conflict care, de la prăbușirea Uniunii Sovietice, degenerase în mod repetat în război deschis.

Erevanul a urmărit consolidarea relațiilor cu Occidentul, inclusiv în domeniul tehnologic – un sector în care Armenia deține o tradiție îndelungată și o forță de muncă înalt calificată. Totuși, aceste ambiții au fost frânate de Washington, din cauza temerilor că Armenia ar putea servi drept canal prin care Rusia să obțină echipamente americane, alimentând astfel mașinăria de război a președintelui Vladimir Putin în Ucraina.

Administrația Biden interzisese deja, în octombrie 2022, achiziționarea de cipuri avansate pentru inteligență artificială de către China și Rusia, măsuri care s-au adăugat sancțiunilor mult mai ample impuse Moscovei. S-a dovedit însă că aceste reglementări sunt departe de a fi impenetrabile. Se pare că firmele chineze din domeniul tehnologiei au reușit să procure echipamente restricționate produse de Nvidia în valoare de miliarde de dolari, în timp ce componente americane mai banale sunt găsite frecvent în rachetele rusești, fiind de obicei furnizate prin intermediul unor țări terțe.

Armenia face parte dintr-o uniune vamală condusă de Moscova și rămâne, oficial, un aliat al Rusiei. Cu toate acestea, la începutul anului 2023, Pașinian a răspuns presiunilor din partea SUA și a Europei impunând restricții stricte asupra exporturilor de produse electronice către Rusia.

Armenia „nu-și poate permite să fie supusă sancțiunilor occidentale”, a declarat el la acea vreme, potrivit presei locale. „În relațiile noastre cu Rusia, vom acționa într-o manieră care să ne permită să evităm” acest deznodământ.

Câteva luni mai târziu, Washingtonul a acuzat un executiv rus din industria semiconductorilor că a utilizat o rețea de companii-paravan din Taiwan, Elveția și Armenia pentru a introduce ilegal microcipuri destinate armamentului rusesc folosit în atacurile asupra orașelor ucrainene.

Spre sfârșitul anului 2023, administrația Biden a început să solicite licențe americane pentru exportul de cipuri destinate inteligenței artificiale către Armenia și peste 40 de alte țări, inclusiv majoritatea fostelor state sovietice și o mare parte din Orientul Mijlociu.

Eforturile Erevanului de a fi eliminat de pe această listă nu au dat roade.

Cu toate acestea, Armenia a continuat să colaboreze cu oficialii administrației Biden pentru a obține anumite cipuri. În 2024, după mai bine de șase luni de discuții, un proiect al unei universități de stat a obținut licențe de export pentru un lot de 64 de acceleratoare H100 – modelul de vârf al companiei Nvidia – destinate celui mai puternic supercomputer din regiune la acea vreme, potrivit lui Arșakian, care a fost implicat în acest proces.

Punerea proiectului în funcțiune a durat peste un an, deoarece Armeniei îi lipseau cunoștințele necesare pentru construirea unor centre de date, a declarat Arshakyan. Totuși, experiența acumulată a oferit o expertiză crucială în domenii variate, de la construcții specializate până la reglementările americane privind exportul, a adăugat el, făcând posibilă realizarea centrului de date Firebird – precum și a unuia construit de firma armeană Eleveight AI.

Eleveight AI analizează în prezent o extindere în Kazahstan, potrivit unui purtător de cuvânt, deși nu s-a luat încă o decizie definitivă.

Aceste centre de date de mai mari dimensiuni necesită, în continuare, aprobarea SUA. Deși Trump a relaxat aspecte esențiale ale restricțiilor impuse de administrația Biden privind cipurile, echipa sa a menținut în mare parte reglementările din 2023 în timp ce lucrează la propriul cadru global – și a și utilizat aceste reguli anterioare.

De exemplu, în Emiratele Arabe Unite și Arabia Saudită, oficialii din administrația Trump au blocat acordarea licențelor de export pentru cipuri până când statele din Golf au acceptat clauze care restricționează accesul potențial al Chinei, precum și investițiile în SUA.

În Armenia, autorizațiile de export pentru cipuri au devenit parte a negocierilor pentru finalizarea acordului de pace cu Azerbaidjanul. Tratatul, care nu a fost încă semnat, deschide calea pentru un coridor de transport vital care traversează Armenia, legând Azerbaidjanul de exclava sa Nahicevan (aflată la granița cu Turcia) – așa-numita „Rută Trump pentru Pace și Prosperitate Internațională” (TRIPP), care va fi gestionată în comun de SUA și Erevan.

Inițiativa TRIPP urmărește „consolidarea prosperității și securității Armeniei și Azerbaidjanului și extinderea oportunităților comerciale ale SUA prin dezvoltarea comerțului și a conectivității regionale, precum și crearea unor noi rute de tranzit dinspre Asia Centrală și regiunea Caspică spre Europa”, a declarat un purtător de cuvânt al Departamentului de Stat.

Instituția a direcționat solicitările privind licențele de export către Departamentul pentru Comerț, care gestionează aceste autorizații și nu a răspuns întrebărilor adresate.

Firebird și partenerii săi au solicitat pentru prima dată permisiunea de a achiziționa cipuri Nvidia la începutul anului 2025, potrivit unui purtător de cuvânt, înainte ca firma să fie lansată oficial, câteva luni mai târziu. Compania a obținut un prim set de licențe americane înaintea summitului pentru pace organizat de Casa Albă în luna august a acelui an, a precizat purtătorul de cuvânt, adăugând că Firebird nu a fost implicată în discuțiile diplomatice care aveau loc la acea vreme.

Nu este clar exact când a abordat pentru prima dată administrația Trump compania Nvidia cu privire la rolul pe care centrul de date l-ar putea juca în facilitarea acordului preliminar de pace – încheiat de Pașinian și de președintele azer Ilham Aliyev chiar în ziua în care SUA și Armenia au semnat un memorandum bilateral de parteneriat în domeniul inteligenței artificiale și al semiconductorilor.

„Armenia dispune de talente tehnice extraordinare și de un ecosistem de inovare vibrant și în plină expansiune. De aceea am început să investim în viitorul său cu mult timp în urmă. Știm că Armenia poate genera oportunități economice, ceea ce, la rândul său, consolidează legăturile regionale și poate contribui la crearea unei baze pentru o stabilitate durabilă.”, a declarat un purtător de cuvânt al Nvidia.

Compania Firebird a obținut acum un număr de procesoare Nvidia mai mult decât dublu față de cel pentru care SUA au acordat licență de export către compania saudită Humain, în urma unor discuții de câteva luni cu Riadul – ale cărui resurse financiare sunt cu câteva ordine de mărime mai mari decât cele ale Erevanului.

„Guvernele Armeniei și SUA au sprijinit enorm viziunea și planurile noastre de dezvoltare în Armenia. Pacea și stabilitatea regională creează condițiile necesare pentru ca investițiile, inovarea, creșterea economică și parteneriatele globale să prospere.”, a spus Hovaghimian.

Firebird și-a început activitatea luna trecută – la exact un an de la summitul de la Casa Albă – utilizând cipuri care, așa cum a remarcat vicepreședintele JD Vance în timpul unei vizite la Erevan din luna februarie, „pur și simplu nu există în majoritatea țărilor”.