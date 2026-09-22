România pierde mai multe firme decât câștigă. Florin Jianu, IMM România: Spiritul antreprenorial începe să pălească

Numărul firmelor care ies din economia României îl depășește cu aproximativ 20% pe cel al companiilor nou înființate, potrivit președintelui IMM România, Florin Jianu. Acesta avertizează că tendința se menține de aproximativ doi ani și cere mai multă stabilitate fiscală pentru antreprenori.

Până la jumătatea acestui an, în România s-au înregistrat aproximativ 96.000 de firme noi, în timp ce între 110.000 și 111.000 de firme s-au închis, potrivit datelor prezentate de Florin Jianu.

Președintele IMM România a vorbit despre această situație în cadrul evenimentului „IMM-urile, oxigen pentru România”.

„Avem în jur de 96.000 de firme până la jumătatea anului care s-au înscris noi și 110.000 spre 111.000 de firme care s-au închis, deci cu 20% mai multe firme care ies din economie”, a declarat Florin Jianu.

Potrivit acestuia, diferența dintre firmele nou înființate și cele care dispar din economie nu reprezintă o situație izolată. Tendința ar fi vizibilă deja de aproximativ doi ani.

Președintele IMM România consideră că evoluția ar trebui privită ca un semnal de avertizare privind starea antreprenoriatului românesc.

„Și asta e tendința ultimilor doi ani deja, ceea ce ne arată că spiritul antreprenorial încet, încet, din păcate, pălește”, a afirmat Jianu.

Acesta și-ar dori ca mai mulți oameni să intre în economie prin dezvoltarea unor afaceri, iar antreprenoriatul să devină o opțiune profesională mai atractivă pentru tineri.

În schimb, cifrele prezentate indică, în opinia sa, o evoluție în sens opus.

„În loc să avem mai mulți oameni care intră în economie, din ce în ce mai mulți tineri care dau credit antreprenoriatului și care-l văd ca o opțiune în carieră, vedem că, de fapt, tendința e inversă. Și ăsta ar trebui să fie încă o dată un avertizor timpuriu”, a spus președintele IMM România.

Florin Jianu consideră că una dintre principalele nevoi ale mediului de afaceri este predictibilitatea fiscală. În opinia sa, aceasta poate fi chiar mai importantă decât reducerea taxelor într-un anumit moment.

Președintele IMM România propune un „pact fiscal” care să ofere companiilor stabilitate pentru următorii 10-20 de ani.

„De fapt, asta cer antreprenorii, nu neapărat o scădere a fiscalității. Sigur că e ideală. Tot timpul antreprenorii încep cu chestiunea asta. Ar trebui să avem o așteptare a unei fiscalități stabile”, a explicat Jianu.

Acesta a arătat că există și alte state în care nivelul fiscalității este mai ridicat, dar unde nemulțumirea antreprenorilor nu ajunge la nivelul observat în România.

În opinia sa, un cadru fiscal stabil pe termen lung le-ar permite firmelor să își planifice mai bine investițiile și activitatea, fără incertitudinea provocată de modificări repetate ale regulilor fiscale.