Slovacia cere un summit UE de urgență din cauza prețurilor la carburanți. Bratislava pregătește deja măsuri la nivel național

Premierul Slovaciei, Robert Fico, a cerut marți convocarea unui summit extraordinar al Uniunii Europene pentru găsirea unor soluții la creșterea prețurilor la benzină și motorină. Liderul slovac a criticat dur modul în care Bruxelles-ul gestionează situația și a anunțat că guvernul său pregătește propriile măsuri.

Robert Fico consideră că statele membre sunt lăsate să gestioneze individual efectele creșterii puternice a prețurilor carburanților, deși problema afectează întreaga Uniune Europeană.

Premierul slovac a atribuit situația războaielor aflate în desfășurare, dar și lipsei unei reacții suficiente la nivel european și comportamentului companiilor petroliere.

„În chestiunea preţurilor la benzină şi motorină, UE în ansamblu lasă toate statele membre la cheremul efectelor devastatoare ale crizei petroliere”, a declarat Robert Fico într-un mesaj video.

Acesta consideră că guvernele naționale nu ar trebui să fie obligate să acopere costurile generate de scumpirea carburanților prin reducerea cheltuielilor din alte domenii.

„Faptul că se aşteaptă de la statele membre să compenseze creşterea puternică a preţurilor carburanţilor pe seama pensiilor, a sănătăţii sau educaţiei nu este doar o dovadă a incompetenţei UE, ci mai ales a cinismului UE”, a afirmat premierul slovac.

Robert Fico și-a continuat criticile la adresa Comisiei Europene, susținând că statele membre primesc în același timp solicitări pentru reducerea cheltuielilor.

„Şi, în plus faţă de acestea, Comisia Europeană ne ordonă să facem economii sub ameninţarea sancţiunilor”, a spus acesta.

Premierul slovac a invocat și rapiditatea cu care Uniunea Europeană a convocat summituri de urgență și a mobilizat fonduri pentru Ucraina.

În opinia sa, instituțiile europene ar trebui să poată reacționa la fel de rapid și atunci când problema este reprezentată de prețurile carburanților și de efectele acestora asupra cetățenilor statelor membre.

Fico a cerut astfel convocarea unui summit extraordinar dedicat situației de pe piața carburanților.

În paralel cu solicitarea adresată Uniunii Europene, guvernul de la Bratislava pregătește măsuri la nivel național. Robert Fico a anunțat că executivul slovac lucrează la soluții prin care să țină sub control prețurile combustibililor. Deciziile concrete urmează să fie luate miercuri.

Premierul nu a prezentat în mesajul său detalii despre mecanismele pe care guvernul intenționează să le folosească. Solicitarea Slovaciei pune însă presiune pe instituțiile europene pentru găsirea unui răspuns comun la scumpirea benzinei și motorinei.