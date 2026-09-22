Taxele pe benzină ating niveluri record în Europa. Țara în care statul încasează cei mai mulți bani pentru fiecare litru

Alimentarea unei mașini nu a costat niciodată atât de mult în Uniunea Europeană. Benzina Euro-super 95 a ajuns la o medie ponderată de 2,063 euro pe litru la nivelul UE, la data de 14 septembrie, acesta fiind cel mai ridicat preț înregistrat în seria de date a Comisiei Europene, care începe în 2005.

Criza a început la sfârșitul lunii februarie, când războiul cu Iranul a izbucnit și a perturbat fluxurile de energie prin Strâmtoarea Hormuz, conform Euronews.

Înainte de război, petrolul Brent costa aproximativ 72 de dolari pe baril. Luni, acesta era tranzacționat la peste 100 de dolari pe baril pentru livrările din luna următoare. Presiunea asupra prețurilor a venit și din partea rafinăriilor.

Marjele de rafinare reprezintă diferența dintre prețul plătit de rafinării pentru petrolul brut și veniturile obținute din vânzarea benzinei și motorinei. Experții Băncii Centrale Europene estimează că, în a treia săptămână din septembrie, aceste marje au adăugat 0,17 euro la fiecare litru de benzină din zona euro și 0,41 euro la fiecare litru de motorină.

O parte semnificativă din suma achitată la pompă ajunge însă la guverne sub forma taxelor. La nivelul Uniunii Europene, taxele au reprezentat în medie 0,976 euro pentru fiecare litru de benzină, adică 47,3% din prețul plătit la pompă. În șapte state membre, valoarea taxelor a depășit un euro pe litru.

Taxarea benzinei se face în principal în două etape. Prima este acciza, o taxă fixă aplicată pentru fiecare litru, care nu crește automat odată cu prețul petrolului. Unele state aplică și taxe pe carbon sau alte tipuri de taxe.

A doua etapă este TVA-ul. Acesta se aplică prețului combustibilului după adăugarea accizelor și a celorlalte taxe. Astfel, șoferii ajung să plătească TVA inclusiv pentru acciză, ceea ce înseamnă practic o taxă aplicată unei alte taxe.

10. Letonia: 0,960 euro pe litru

Letonia a majorat în luna ianuarie acciza pentru benzina fără plumb, de la 532 la 555 de euro pentru 1.000 de litri, ceea ce înseamnă 0,555 euro pe litru. O a doua taxă finanțează stocurile de petrol de urgență ale țării, respectiv rezervele pe care fiecare stat membru al UE trebuie să le dețină pentru situațiile în care aprovizionarea este întreruptă. Această taxă este stabilită la 91,26 euro pentru fiecare tonă de produse petroliere vândute în Letonia și reprezintă puțin sub 7 cenți pentru fiecare litru de benzină.

TVA-ul de 21% adaugă încă 0,343 euro pe litru. În total, șoferii din Letonia au plătit 0,96 euro taxe pentru fiecare litru de benzină, potrivit datelor transmise în săptămâna precedentă.

9. Estonia: 0,963 euro pe litru

Estonia aplică o acciză de 0,593 euro pe litru, după majorarea taxelor pe carburanți în mai 2025. Atunci când prețurile au crescut în această primăvară, Tallinn a decis să renunțe la o nouă majorare care fusese planificată pentru mai 2026.

Estonia nu aplică o altă taxă pe combustibil. TVA-ul de 24% adaugă 0,370 euro pe litru. În total, taxele ajung la 0,963 euro pentru fiecare litru, aproape exact jumătate din prețul de 1,914 euro plătit la pompă.

8. Portugalia: 0,978 euro pe litru

Principala taxă aplicată carburanților în Portugalia, cunoscută sub denumirea ISP, era de 0,432 euro pe litru în săptămâna de 14 septembrie. Aceasta include și fosta contribuție pentru serviciul rutier, care reprezintă în continuare 8,7 cenți pentru fiecare litru de benzină.

ISP este redusă printr-o facilitate temporară. Aceasta se aplică atunci când prețurile cresc cu mai mult de 10 cenți peste nivelurile de la începutul lunii martie și returnează șoferilor TVA-ul suplimentar colectat de stat. O taxă pe carbon adaugă 0,159 euro pe litru în 2026, în timp ce TVA-ul de 23% mai adaugă 0,387 euro.

Cele trei taxe ajung împreună la 0,978 euro pe litru, potrivit celui mai recent buletin al Comisiei Europene.

7. Italia: 1,049 euro pe litru

Italia aplică o acciză de 0,673 euro pe litru. Benzina și motorina au aceeași acciză din luna ianuarie, după ce guvernul a redus taxa pentru benzină cu 4,05 cenți și a majorat-o cu aceeași valoare pentru motorină.

Roma a redus de mai multe ori acciza pentru motorină începând de la sfârșitul lunii iulie, pentru a limita efectele creșterii prețurilor. Benzina nu a beneficiat de o reducere similară.

TVA-ul de 22% adaugă 0,376 euro pe litru. În total, statul italian a încasat 1,049 euro pentru fiecare litru vândut, puțin peste jumătate din prețul de 2,084 euro de la pompă.

6. Franța: 1,052 euro pe litru

În Franța, acciza pentru benzină, denumită anterior TICPE, este de 0,690 euro pe litru din 1 martie. TVA-ul de 20% adaugă 0,362 euro pentru fiecare litru.

În total, șoferii francezi au plătit 1,052 euro taxe pentru fiecare litru de benzină.

5. Grecia: 1,133 euro pe litru

Grecia aplică o acciză de 0,70 euro pe litru pentru benzina fără plumb. Alte două taxe de dimensiuni reduse, calculate ambele ca procent din preț, adaugă aproximativ 1,5 cenți. Este vorba despre o taxă pentru procesarea vamală și o contribuție la un cont special destinat sectorului petrolier.

TVA-ul de 24% adaugă 0,418 euro pe litru. În total, taxele ajung la 1,133 euro pentru fiecare litru, reprezentând 52,5% din prețul de la pompă. Aceasta este cea mai mare pondere a taxelor în preț dintre cele zece state prezentate.

4. Germania: 1,179 euro pe litru

În Germania, taxa pe energie pentru benzină este o sumă fixă de 65,45 cenți pe litru. Berlinul a redus temporar această taxă cu 14,04 cenți în perioada 1 mai-30 iunie, ca urmare a războiului, însă nivelul integral al taxei a revenit ulterior.

O taxă pe carbon adaugă aproximativ 0,148 euro pe litru. Din ianuarie, certificatele de CO2 pentru combustibilii fosili sunt scoase la licitație într-un interval cuprins între 55 și 65 de euro pe tonă. TVA-ul de 19%, unul dintre cele mai scăzute niveluri din UE, adaugă 0,376 euro pe litru.

Taxa pe energie, prețul carbonului și TVA-ul ajung împreună la 1,179 euro pe litru, aproximativ jumătate din suma plătită de șoferii germani la pompă.

3. Finlanda: 1,193 euro pe litru

Taxa pe carburanți din Finlanda este de 0,722 euro pe litru și are trei componente: o taxă calculată în funcție de conținutul energetic al combustibilului, o taxă pe CO2 și o taxă redusă pentru securitatea aprovizionării.

În ianuarie, Helsinki a redus valoarea carbonului folosită pentru calcularea taxei pe CO2, de la 62 la 56,8 euro pe tonă. TVA-ul este elementul prin care Finlanda se diferențiază. Cota de 25,5% este a doua cea mai ridicată din UE, după cea de 27% din Ungaria, și adaugă 0,471 euro pe litru.

În total, taxele plătite pentru fiecare litru de benzină în Finlanda au ajuns la 1,193 euro, potrivit celor mai recente date ale Comisiei Europene.

2. Danemarca: 1,230 euro pe litru

Danemarca are cea mai scumpă benzină din Uniunea Europeană, la 2,564 euro pe litru, însă nu are și cele mai mari taxe pe carburant. Taxele aplicate combustibilului se ridică la 5,36 coroane daneze pe litru înainte de TVA, echivalentul a aproximativ 0,717 euro.

Acestea sunt formate dintr-o taxă pe energie, o taxă pe CO2 și o taxă pentru oxizii de azot. Componenta pentru CO2 reprezintă singură 1,86 coroane pe litru. TVA-ul de 25% se aplică unui preț ridicat înainte de taxe, de 1,334 euro pe litru. Acesta adaugă 0,513 euro pe litru, reprezentând cea mai mare sumă provenită din TVA din Uniunea Europeană.

În total, taxele ajung la 1,230 euro pentru fiecare litru de benzină, nivel depășit doar de cel din Țările de Jos.

1. Țările de Jos: 1,270 euro pe litru

Țările de Jos au cea mai mare taxare a benzinei dintre toate statele membre ale Uniunii Europene. Acciza olandeză pentru benzină este de 844,69 euro pentru 1.000 de litri în 2026, cel mai ridicat nivel din UE.

O taxă destinată finanțării rezervei naționale de petrol adaugă încă 0,8 cenți pe litru. TVA-ul de 21% contribuie cu 0,422 euro pentru fiecare litru.

În total, fiecare litru de benzină vândut în Țările de Jos a inclus 1,270 euro în taxe în săptămâna analizată. Suma reprezintă 52% din prețul de 2,434 euro plătit la pompă.