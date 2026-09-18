Taxa de parcare ar putea crește semnificativ într-un oraș din România. Anunț de la Primărie: Tariful ajunge la 10 lei pe oră

Taxa de parcare în zona zero a municipiului Brașov, inclusiv în apropierea centrului istoric, în Poiana Brașov, în zona Gării, la lacul Noua și la Grădina Zoologică, ar urma să crească semnificativ în baza noului regulament de parcare propus de municipalitate. Proiectul, aflat în dezbatere publică, prevede un tarif de 5 lei pe oră în zilele lucrătoare și de 10 lei pe oră în weekend, atât sâmbăta, cât și duminica.

În prezent, pentru parcarea în zona zero din municipiul Brașov se achită 3 lei pe oră de luni până sâmbătă, în timp ce duminica parcarea este gratuită. Noul regulament ar introduce astfel atât tarife mai mari, cât și plata parcării în toate zilele săptămânii.

Principiul care stă la baza noului regulament este reducerea traficului din centrul istoric și din celelalte zone aglomerate ale municipiului. Municipalitatea propune un sistem de tarifare diferențiat în funcție de zilele lucrătoare și de weekend, în special pentru zona zero.

Potrivit proiectului, tariful de 5 lei pe oră în zilele lucrătoare și de 10 lei pe oră în weekend ar urma să se aplice în centrul istoric, în Poiana Brașov, în zona Gării, la lacul Noua și la Grădina Zoologică.

Primăria Brașov susține că soluția tarifării diferențiate este deja utilizată în alte orașe și că aceasta poate determina o parte dintre șoferi să aleagă alte mijloace de transport. O altă posibilitate este ca șoferii să își lase autoturismele în zonele adiacente zonei zero și să continue deplasarea pe jos sau cu transportul în comun. În urma aplicării unor astfel de politici, numărul persoanelor care aleg să plătească tariful pentru zona zero poate scădea.

Și abonamentele pentru zona zero ar urma să fie modificate. Acestea ar avea o valabilitate limitată la zilele de luni până vineri, iar valoarea propusă este de 300 de lei.

„Poate cea mai importantă prevedere este cea referitoare la noile tarife, diferenţiate pe zile lucrătoare şi zile de weekend în zona 0. Astfel, propunerea serviciului de specialitate este ca pentru centrul istoric, Poiana Braşov, zona gării, lacul Noua şi Grădina Zoologică noul tarif să fie de 5 lei/oră în zilele lucrătoare şi de 10 lei/ oră în weekend (sâmbătă şi duminică). Această soluţie şi-a dovedit utilitatea în celelalte oraşe, fie prin aceea că o parte dintre şoferi au ales alte soluţii de transport, fie au parcat în zonele adiacente zonei 0 şi au venit pe jos sau cu mijloacele de transport în comun, numărul celor care au preferat să plătească tariful pentru zona 0 fiind în scădere. Tot în acelaşi scop, abonamentele pentru zona 0 sunt valabile doar de luni până vineri, valoarea acestora fiind de 300 de lei”, informează Primăria Braşov.

În zona I, tariful ar urma să crească cu 1 leu, de la nivelul actual la 3 lei pe oră. În zona II, majorarea propusă este de 50 de bani, tariful urmând să ajungă la 2 lei pe oră.

Proiectul introduce și modificări privind intervalul orar în care se achită taxa de parcare. În prezent, plata se face între orele 8.00 și 20.00. Conform noului regulament, tariful ar urma să fie achitat între orele 8.00 și 22.00.

O altă modificare importantă este eliminarea gratuității din ziua de duminică. Dacă regulamentul va fi adoptat în forma propusă, taxa de parcare se va achita de luni până duminică, inclusiv în weekend.

Regulamentul propus stabilește și amenzi diferențiate pentru zona zero. De luni până vineri, amenda ar urma să fie cuprinsă între 500 și 1.000 de lei. În zilele de sâmbătă și duminică, sancțiunea ar fi mai mare, între 1.000 și 1.500 de lei.

Șoferii care uită să achite taxa de parcare sau depășesc termenul de plată ar putea evita amenda dacă, până a doua zi dimineața, la ora 8.00, achită un tarif majorat. Pentru zona zero, valoarea acestuia ar fi diferențiată în funcție de zi.

Astfel, pentru situațiile înregistrate de luni până vineri, tariful majorat ar fi de 100 de lei. Pentru sâmbătă și duminică, acesta ar ajunge la 200 de lei.

„Astfel, plata tarifului de parcare se va face de la 8.00 la 22.00 (în prezent este de la 8.00 la 20.00), iar acest tarif se va plăti de luni până duminică (în prezent în zilele de duminică nu se achită tarif de parcare). Şi amenzile sunt diferenţiate pentru zona 0, astfel, de luni până vineri amenda este între 500 şi 1.000 de lei, iar sâmbăta şi duminica, între 1.000 şi 1.500. Regulamentul vine şi cu o soluţie pentru cei care au uitat să îşi plătească tariful de parcare sau au depăşit termenul, astfel în loc de amendă, pot, până a doua zi dimineaţa, la ora 8.00, să plătească un tarif majorat, de asemenea diferenţiat pentru zona 0, luni – vineri: 100 de lei, sâmbătă-duminică: 200 de lei”, au transmis autoritățile locale.

Noul regulament include și posibilitatea imobilizării autovehiculelor care ocupă locuri de parcare publice fără achitarea tarifului corespunzător zonei sau fără deținerea unui abonament de parcare valabil. În aceste situații, agenții constatatori pot dispune blocarea roții autovehiculului.

Pe lângă tariful majorat sau amenda aplicată, proprietarul unui autovehicul imobilizat va trebui să achite și un tarif de 100 de lei. Această prevedere este inclusă în proiectul de hotărâre privind modificarea Regulamentului referitor la activitățile de ridicare, transport și depozitare a vehiculelor staționate neregulamentar pe raza teritorială a municipiului Brașov.