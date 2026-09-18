Ministerul Energiei a publicat situația proiectelor din PNRR. Plățile către beneficiari au depășit 544 de milioane de euro

Ministerul Energiei a prezentat vineri, 18 septembrie, situația plăților și investițiilor finanțate prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), în etapa finală a programului. Instituția anunță că în 2026 a efectuat plăți de peste 332 de milioane de euro, în timp ce 67 de milioane de euro au fost reziliate din PNRR.

Ministerul Energiei susține că a menținut un ritm ridicat de procesare financiară a proiectelor în ultima perioadă. Între 14 și 18 septembrie 2026, valoarea cumulată a plăților efectuate și a sumelor autorizate a depășit 74 de milioane de euro.

Mai exact, în cele cinci zile au fost efectuate plăți în valoare de 41,44 milioane de euro. În același timp, Ministerul Energiei a autorizat 10 cereri de transfer, în valoare totală de 32,86 milioane de euro.

Instituția mai are în curs de procesare 11 cereri de transfer, care însumează aproximativ 55,02 milioane de euro.

„După finalizarea investițiilor, provocarea este acum ca rezultatele obținute în teren să fie dublate de finalizarea tuturor operațiunilor financiare. Fiecare cerere procesată și fiecare plată efectuată în această perioadă înseamnă un pas înainte către închiderea programului”, a transmis Ministerul Energiei.

Datele prezentate de instituție arată o accelerare puternică a plăților în acest an. Până la sfârșitul anului trecut fuseseră aprobate plăți de puțin peste 200 de milioane de euro. Numai în 2026, valoarea plăților efectuate a depășit 332 de milioane de euro.

De la începutul programului, valoarea cumulată a plăților către beneficiarii proiectelor PNRR gestionate de Ministerul Energiei a trecut de 544 de milioane de euro.

Ministerul estimează că ritmul din ultimele săptămâni ar putea permite finalizarea tuturor plăților către beneficiarii proiectelor din energie cu aproximativ o lună înainte de termenul legal.

Ministerul Energiei precizează că mai pot fi depuse solicitări pentru o parte dintre fondurile PNRR.

Potrivit situației prezentate de instituție, în trimestrul actual au fost depuse 10 cereri de plată. Prin comparație, în trimestrul al doilea al anului 2025 fusese înregistrată o singură cerere.

În același timp, Ministerul Energiei a anunțat că 67 de milioane de euro au fost reziliate din PNRR. Informațiile furnizate nu detaliază în ce proiecte erau prevăzute aceste fonduri sau motivele pentru care sumele respective au fost reziliate.

Ministerul Energiei arată că încheierea operațiunilor financiare nu înseamnă și încetarea efectelor proiectelor finanțate prin PNRR. Programul a finanțat capacități de producție a energiei din surse regenerabile, soluții de stocare, proiecte de eficiență energetică și modernizarea infrastructurii energetice.

„Închiderea financiară marchează finalul programului, nu și finalul rezultatelor sale. Capacitățile de producție din surse regenerabile, noile soluții de stocare, proiectele de eficiență energetică și infrastructura energetică modernizată prin PNRR vor continua să producă efecte mult după închiderea programului”, a transmis instituția.

Ministerul consideră că rezultatele investițiilor trebuie evaluate și prin efectele pe care proiectele le vor produce după finalizarea și închiderea financiară a programului.